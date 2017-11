Ea este cea mai acra femeie din zodiac! Toti se feresc de ea

Nativele nascute sub acest semn zodiacal sunt considerate cele mai acre femei din zodiac. Majoritatea se feresc de ele cat pot si nu le impartasesc niciodata secretele.

Iata in se semn se ascunde cea mai acra femeie din horoscop:

In cazul in care nu v-ati prins pana acum este vorba de Fecioara. Atunci cand iti este lumea mai draga, fecioara iti taie creanga de sub picioare si te tranteste la pamant fara sa ii pese de dezamagirile tale. Ar fi in stare sa zambeasca atunci cand vede tristete pe chipul tau si este vai de tine daca o prinzi in toane proaste.

Dezvolta obsesii din cauza ca isi doreste sa atinga perfectiunea si nu se lasa pana cand nu ii iese totul asa cum isi doreste.

Fecioarele au impresia ca sunt singurele in masura sa aleaga calea cea buna si le place sa-i controleze pe cei din jur pentru a se asigura ca fac la ele.

Analizeaza, se indoieste pana in momentul in care este 100% sigura si analizeaza cu ochi critici tot ce se intampla in jurul ei.

Desi pare extrem de rea, are si o latura sensibila si lectiile ei de morala ii ajuta pe cei care tin cont de ele sa se bucure de rezultate bune. Are grija ca cei din jur sa nu fie pacaliti ori raniti.

Multi o considera o poama acra si se feresc de gura ei.