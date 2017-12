HOROSCOP – Duminică, 3 decembrie 2017

HOROSCOP Taurii au o zi mai liberă la dispoziție pentru a se gândi pe îndelete la strategia pe care să o adopte în perioada următoare. Nativii din gemeni trebuie să aibă curaj sa se rupă de o stare emoțională care nu le face bine. Iată ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii!

Esti multumit de cursul anumitor evenimente, chiar daca inca nu se petrece nimic iesit din comun, dar aceasta normalitate e binevenita. Trateaza orice hop, orice impas, orice obstacol care se mai iveste in calea ta ca pe ceva absolut firesc in evolutia ta spre succes, nu-i da mai multa importanta decat merita.

Cu calm, cu rabdare, cu intelepciune, depasesti orice hop cu usurinta, ca atare nu te crampona de nimicuri, doar pentru ca nu sunt asa cum le doreai. Viata merge mai departe cu naturalete, si la fel merita sa faci si tu: traieste totul bucuros, convins ca, de aici, ai mai invatat ceva util pentru viata!



Ai o zi mai libera la dispozitie pentru a te gandi pe indelete la strategia pe care sa o adopti in perioada urmatoare. Discutiile pe care le ai cu prietenii sau cu familia se vor dovedi a fi folositoare, deoarece primesti opinii diferite de ale tale care pot completa imaginea pe care deja ti-ai facut-o despre directia spre care te indrepti.

Mai mult decat atat, sfaturile lor devin si un stimulent pentru tine, deoarece te impulsioneaza sa treci la etapele urmatoare cu mai mult curaj si elan, convins ca ceea ce doresti sa construiesti este realizabil.



Ai curaj sa te rupi de o stare emotionala care nu-ti face bine. E un gest de vointa din partea ta, ca sa scapi de temeri sau slabiciuni care te tin captiv intr-o zona sumbra. Tu poti fi si foarte puternic, si foarte ambitios, si foarte ferm in decizii, nu asa cum spune lumea ca esti bland si cuminte.

Ia taurul de coarne in situatia de fata si arata-le ca, atunci cand sunt in joc drepturile tale, fericirea ta, renumele sau reputatia ta, poti deveni de temut, de neinvins. O criza de personalitate poate fi chiar potrivita intr-o astfel de situatie, aratand ca nu mai tolerezi sa fii condus, dominat, ingenuncheat de nimeni. Ridica-te si lupta pentru sansa ta!

Rareori esti atat de optimist si de entuziast, dar te afli intr-un moment al anumitor planuri care te motiveaza la maxim. Ai convingerea ca toate merg ca pe roate, ca inaintezi repede si bine spre ceea ce ti-ai propus, iar la originea acestei evolutii excelente se afla nimic altceva decat increderea ca totul va fi bine.

Toate lucrurile se aseaza acolo unde trebuie, atunci cand trebuie, semn ca esti sustinut pe toate planurile ca scopul tau sa fie atins mult mai repede, deci mentine acest ritm alert si mai ales acest tonus ridicat, pentru ca succesul visat e din ce in ce mai aproape. Gandeste pozitiv si continua!

E o placere sa stai de vorba cu cartile pe masa cu cei dragi, pentru ca atmosfera tihnita a acestei zile va inspira pe toti la marturisiri ce calmeaza spiritele in familie. Fiecare spune ce are pe suflet si va aratati deschisi sa iertati mult mai usor ceva ce altadata ar fi creat mari animozitati acasa.

Stai si asculti cu inima, mai presus decat cu mintea, caci asa reusesti sa restabilesti o stare de lucruri echilibrata si placuta pentru toata lumea. Nu judeca pe nimeni azi, chiar daca ai avea motive, ci incearca sa privesti relatia dintre voi cu imensa toleranta.

Incetul cu incetul se face otetul. Asa si tu, esti intr-un prelung proces de dezvoltare, de perfectionare, dar esti pe calea cea buna. Se vad deja efectele studiului tau aprofundat, si esti din ce in ce mai multumit de tine.

Multa lume vede ce mult ai evoluat, apreciaza progresele tale si te motiveaza sa mergi mai departe in efortul tau de cizelare si desavarsire. Intr-o zi vei ajunge la nivelul visat, dar acum esti constient ca inca mai ai cate ceva de acumulat, cateva etape de parcurs, cateva etaje de ridicat la propria ta constructie, deci continua-ti munca!



Nimic nu se repara peste noapte, ci e nevoie de o perioada de convalescenta pentru ca totul sa se echilibreze. Esti pe calea cea buna, spre momentul in care vei spune ca totul a revenit la normal, dar trebuie sa mai ai rabdare. Mai sunt unele mici semne care te tot trag inapoi, te mai incearca unele mici dureri, firesti dupa o perioada de criza.

Priveste aceste cuvinte ca pe o metafora, pentru ca tu esti intr-o astfel de etapa, cea de dupa boala: acum urmezi cu sfintenie tratamentul potrivit pentru a te vindeca. Continua ce ai inceput, esti aproape de vindecare!



Nu vasli impotriva curentului, ci accepta cursul acesta lin care te duce acolo unde trebuie. Chiar daca nu stii foarte bine incotro te indrepti, ai incredere ca inaintezi in directia potrivita.

Primesti suficiente sfaturi bune pe parcurs, cineva iti este alaturi si te ghideaza usor din umbra, te sustine, te incurajeaza sa continui, deci lasa-te dus fara sa te opui. Linisteste-te pentru ca ai sa vezi ca o atitudine relaxata si calma te va ajuta sa ajungi mult mai repede la scopul visat, decat daca ai incepe sa te agiti la orice pas. Fii ca apa care curge printre pietre catre destinatia finala.



Cu ajutorul potrivit, nimic nu e prea greu si asta vei simti si azi cand in jurul tau se vor aduna persoanele care pot juca un rol in problemele tale actuale. Si tu, la randu-ti, esti plin de solicitudine si sari oricand in ajutorul celor care au nevoie de un sfat, de o parere, de un cuvant de incurajare.

Lucrurile cele mai bune de astazi sunt direct legate de cooperare, de reciprocitate, de schimbul sincer de gesturi de prietenie. Cand vezi ca ai pe cineva care te sustine si crede in tine, capeti mai mult curaj de a merge mai departe, motivat de rezultatele pe care simti ca le poti atinge.



O voce interioara iti atrage atentia asupra singurei solutii viabile in situatia de fata: sa pui punct. Nu are rost sa mai continui, dar parca ti-e putin frica sa renunti. Te intrebi ce va urma dupa acest final, daca nu cumva vei ramane fara acel lucru pe care acum tot incerci sa-l duci mai departe cu greu.

Vei vedea ca acest curaj de a spune stop va fi recompensat pe deplin. Poate nu tot azi pui capat acelei situatii, ci doar iti vine ideea ca ar fi solutia cea mai buna, deci gandeste-te serios daca ar mai fi vreo iesire sau e vremea sa spui adio. Se pare ca un ramas bun e recomandabil acum!



Stresul te face sa vezi in jur doar inamici si belele, dar problema nu e la tine, ci la cei pe care ai ghinionul sa-i atragi alaturi de tine.

Cineva cu reputatie indoielnica, cu un caracter dubios, cu intentii nu tocmai bune se apropie de tine si urmareste sa se foloseasca de tine, dar trebuie sa-ti sune repede clopotelul, inca de la primele semne ca ar avea ceva de ascuns.

Stai departe de el, ia-ti masuri de precautie, nu-i impartasi, vise, dorinte si mai ales secrete intime, pentru ca nu sa va da in laturi sa se foloseasca si de ele. Fii deci atent la persoanele suspecte din preajma ta!



Iubirea nu e intotdeauna motiv de fericire si de visare, ci si de suferinta. Pentru cel drag, esti capabil de sacrificii imense, si azi vei face un astfel de compromis doar pentru a-i face doar lui pe plac.

Nu e ceea ce doreai pentru inima ta, nu e nici ce credeai ca vei face vreodata pentru cineva, dar e un gest care se cere acceptat si tolerat pentru a depasi un impas in relatie. Dupa ce toate se vor aseza pe fagasul normal, te vei felicita singur ca ai fost capabil de asemenea sacrificiu pe care celalalt nu l-ar fi facut in acelasi mod pentru tine.

