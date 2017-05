Duminica, 21 mai 2017. Scorpionii pot castiga bani dintr-o afacere profitabila, iar Taurii se indragostesc

Poate ca vom reusi sa-ndreptam acele lucruri pe care nu le-am facut asa cum trebuie, de care nu suntem prea incantati si cu o vorba, un gest sa reparam o relatie sau sa daruim ceva ce-ar mai salva o situatie.

Vibratia zilei este 3 si o sa ne descurcam frumos cu scrisul si cu vorbitul si-o sa putem calatori fara probleme.

BERBEC: O sa va duceti, probabil, la o intalnire care sa va dea sperante ca viata voastra sentimentala o sa fie, in sfarsit, frumoasa. Vi se pot intampla lucruri neasteptate – poate plecati in fuga la drum sau va treziti cu un musafir – surpriza, or sa fie momente speciale pe parcursul zilei.

TAUR: E posibil sa va iasa-n cale cineva sa se simta atras de voi si va fi un interes reciproc sa va cunoasteti, daca n-aveti nicio relatie. E cineva care v-a dus dorul si face tot posibilul sa va-ntalniti, sa petreceti mai mult timp impreuna, c-aveti o sumedenie de lucruri in comun.

GEMENI: Se poate sa petreceti mare parte din zi pe drum ca faceti un dus intors, c-ati fost la mare sau la munte, sau doar va-ntoarceti de-acolo. O sa faceti vreo drumetie, va opriti si la un picnic pe undeva sa respirati aer proaspat, e de iesit la plimbare, cu prietenii, cu familia sa va remontati.

RAC: Poate strangeti randurile cu niste parteneri de distractie si dati curs unei activitati recreative si care o sa va priasca. Se pare c-o sa ajungeti pe la evenimentele festive din oras, e ziua cuiva de nastere, se casatoresc niste prieteni sau se boteaza un copil si-o sa va duceti la petrecere.

LEU: E posibil sa se-anunte in vizita cineva care vine de la un drum mai lung, poate i-a fost dor de voi si vrea sa va vedeti. Poate o sa luati parte la o competitie si sa v-alegeti si cu un premiu, un castig, oricat de mic, simbolic si care sa v-aduca in atentia unui public.

FECIOARA: O sa le faceti o surpriza placuta unor prieteni c-o sa fiti de fata la nunta lor sau la biserica, atunci cand isi boteaza copilul. Intrevedere cu cineva care vrea sa vorbiti deschis despre o chestiune sentimentala si sa trageti si o concluzie la final, ca sa stiti ce-aveti de facut pe viitor.

BALANTA: O sa dati ochii cu cineva care vrea sa aveti o relatie de cuplu si ramane de vazut daca rezonati cu aceasta persoana. Poate dati o fuga la prietenii care locuiesc intr-o localitate vecina si stati la gratar, la povesti, ca sa mai uitati de stresul acumulat, de rate, de facturi si taxe.

SCORPION: Poate aflati o veste buna despre o afacere care se poate pune in scena incepand de luni incolo si sa va mai redresati cu banii. Un anturaj tanar, plin de viata, o revenire la una dintre activitatile de grup care va dezmortesc si va redau cheful de viata si speranta intr-un viitor si mai frumos.

SAGETATOR: V-ati putea incrucisa drumurile cu cele ale unui viitor partener de afaceri si sa v-apucati in scurt timp de treaba. La voi sfera sentimentala se nuanteaza frumos de la o zi la alta si o sa mai scapati de sentimentul de singuratate si indiferenta cu care vi se pare ca sunteti tratati de cei din jur.

CAPRICORN: Sunteti dispusi sa va suiti la volan sau in tren ca s-ajungeti la cineva care v-asteapta cu dragoste si sentimentul pare sa fie reciproc. Poate vine cineva in vizita, daca nu plecati la vreun eveniment festiv obligatoriu si o sa va prinda bine sa povestiti de-ale voastre, sa va binedispuneti.

VARSATOR: O sa iesiti pe la mondenitati ca sa strangeti relatiile cu cei din grup, sa mai puneti la cale vreo actiune de succes. Atmosfera din relatia de cuplu pare destul de fragila si ar fi bine sa evitati motivele de gelozie si alte manifestari care i-ar starni neincredere in voi partenerului

PESTI: Noutati care sa va bucure, poate va iese-n cale cineva care o sa faca parte din viata voastra si sa va armonizati frumos, c-o sa fiti compatibili.