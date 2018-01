Cuplu 2018: Semnele zodiacale norocoase in dragoste

Iata care sunt semnele care au cele mai mari sanse sa se indragosteasca, sa lege o relatie, sa experimenteze in dragoste si sa se bucure de cat mai multe intalniri amoroase pe parcursul anului 2018.

Scorpion

Jupiter ajunge in Scorpion si astfel se poate numi cel mai norocos nativ al zodiacului in acest an, din punct de vedere amoros. Scorpionii sunt in general magnetici si foarte atractivi, insa acum se vor intrece pe ei.

Pe langa dragoste, nativii din Scorpion vor avea parte si de multa distractie, bucurie, o reinventare, poate si de o noua locuinta sau o calatorie lunga.

Fecioara

Nativele din Fecioara vor avea parte de un an in care vor invata mult, nu doar sa iubeasca, ci si sa impartaseasca, sa sustina, sa se implice. Vor avea parte de o iubire concreta, matura, care se construieste si consolideaza in timp.

Taur

Taurul il va avea pe Jupiter care ii tranziteaza casa dragostei, dar se va intersecta si cu Uranus. Asa ca, pe langa dragostea adusa de Jupiter, Taurii vor avea parte si de multa creativitate, fericire, noi informatii pe care le vor asimila cu placere. Din luna mai, Taurii se vor schimba cu viteza luminii, dar va fi o schimbare benefica. Toate aceste schimbari vor fi insotite de o noua iubire.

Capricorn

Capricornii vor avea un an foarte special, odata cu intrarea lui Saturn in zodiia lor. Nativii acestui semn vor trebui sa fie totusi mai maturi, responsabili si autonomi.