Secretele astrologilor. Cum iti influenteaza personalitatea si viata ascendentul zodiei tale

Diferenta dintre zodia in care te-ai nascut si ascendentul zodiei tale determina modul in care astrele iti contureaza viata.

Cuvantul „horoscop” inseamna „perspectiva zilei”. Imagineaza-ti o fotografie a cerului facuta exact in momentul nasterii tale. Semnul zodiacal vizibil la orizontul de est in momentul nasterii tale este, de fapt, zodia ta. Ascendentul tau este dat unghiul in care sunt pozitionate astrele care concep semnul zodiacal.

Desi zodia in care te-ai nascut este definitorie pentru felul tau de a fi, ascendentul iti determina modul in care tu vei interactiona cu lumea. Practic, iti determina natura sociala, alegerile, relatiile tale cu oamenii si perspectiva ta asupra vietii.

Iata principalele caractistici ale tale referitoare la cum vezi tu viata, in functie de ascendentul pe care il ai:

ASCENDENT IN BERBEC

Arhetipul de „razboinic” are rolul de a proteja identitatea. Persoanele care au ascendentul in berbec sunt din fire curajoase si reusesc sa-si canalizeze energia astfel incat transforma o problema intr-o provocare. Practic, cei cu ascendent in berbec au capacitatea de a vedea pozitivul intr-o situatie negativa si folosesc aceasta perspectiva in favoarea lor. Dezavantajele comportamentale ale celor cu ascendent in berbec sunt ca permit acumularea de bagaj emotional din nevoia de autoprotectie si ca obisnuiesc sa se ia la cearta cu oamenii din jur doar ca sa se descarce.

ASCENDENT IN TAUR

Persoanele care au ascendentul in taur sunt metodice si au un simt practic foarte dezvoltat. Indiferent de zodia care le guverneaza viata, este imposibil sa nu ia din senzualitatea si determinarea ascendentului. Exista insa si dezavantaje. Cei care au ascendentul in taur sunt, adesea, delasatori si pun prea mare pret pe resursele financiare.

ASCENDENT IN GEMENI

Cu o minte brici si foarte intuitive, persoanele cu ascendentul in gemeni considera ca scopul lor in viata este sa se angajeze pe sine in activitati complexe de socializare. Cu alte cuvinte, preiau de la gemeni pasiunea pentru a relationa, pentru a testa oamenii din jurul lor, angajandu-se chiar in „jocuri” periculoase prin care pot chiar ofensa sau supara. Pe de alta parte, cei cu ascendentul in gemeni preiau si parti negative aferente acestei zodii. Sunt adesea surmenati psihic, stare in care se induc de unii singuri, si se enerveaza foarte repede.

ASCENDENT IN RAC

Cu sensibilitate, cu grija si cu subiectivitate – astfel abordeaza viata pesoanele care au ascendent in rac. Motivul? Au un instinct de autoprotectie foarte dezvoltat si bine inradacinat, motiv pentru care ar face orice ca sa-si scape pielea sau sa evite situatii problematice. Practic, sunt foarte precauti cei care au ascendentul in rac, iar precautia excesiva poate fi tocmai dezavantajul acestui ascendent.

ASCENDENT IN LEU

Creativ, mandru, entuziast si activ – astfel sunt persoanele cu ascendent in leu, a caror perspectiva asupra vietii este foarte centrata pe sine. Partile bune ale acestui ascendent sunt increderea in fortele proprii si instinctul de lider. Pe de alta parte, toate aceste se duc de rapa daca nu primesc atentie de la cei din jur. Acesta este dezavantajului unui ascendent in leu: nevoia excesiva de atentie si de confirmare din partea celor din jur.

ASCENDENT IN FECIOARA

Analitica si bine orientata in telurile sale, o persoana cu ascendent in fecioara este concentrata de rafinarea propriei firi, in tot ceea ce inseamna dezvoltare personala. Iar aptitudinile practice sunt foarte necesare pentru aceasta dezvoltare personala care duce, evident, la cresterea stimei de sine. Cei cu ascendent in fecioara mai sunt si bine organizati. Pe de alta parte, sunt si foarte pretentiosi, motiv pentru care au un grad de sociabilitate scazut.

ASCENDENT IN BALANTA

Artistice, gratioase si foarte constiente cu privire la actiunilor lor in societate, persoanele cu ascendent in balanta cauta echilibru in viata. Fie ca e vorba de a echilibra gradul de implicare la locul de munca cu gradul de implicare in viata sentimentala, fie ca e vorba de a alcatui o tinuta „nici prea prea, nici foarte foarte”, persoanele cu ascendent in balanta cauta intotdeauna calea de mijloc. Insa aceasta caracteristica le face uneori sa fie si foarte indecise.

ASCENDENT IN SCORPION

Persoanele cu ascendent in scorpion inteleg in profunzime ce se intampla in jurul lor si sunt capabile sa empatizeze chiar si cu oamenii cu care nu au nimic in comun si pe care nu-i suporta. Acest lucru le face sa aiba o personalitate penetranta, intensa si perseverenta. De la aceste calitati pornesc si dezavantaje, caci persoanele cu ascendent in scorpion pot deveni uneori obsesive si chiar oportuniste.

ASCENDENT IN SAGETATOR

Cei care au ascendentul in sagetator sunt pozitivi, entuziasti si increzatori ca actiunile lor vor fi reusite. Debordeaza de energie cand vine vorba de relationarea cu lumea. Sunt spontani, dar si preocupati de sinele lor din perspectiva spirituala. Insa au tendinta sa exagereze, sa se intinda mai mult decat le este plapuma si dau uneori dovada de lipsa de rabdare.

ASCENDENT IN CAPRICORN

Metodice si serioase, persoanele cu ascendent in capricorn apreciaza disciplina atat in activitatile lor, cat si in cele ale altora. Considera ca prin disciplina si cu ambitie pot obtine ceea ce-si doresc. Pe de alta parte, au si o nevoie puternica de a fi vesnic in control, fapt care determina persoanele cu ascendent in capricorn sa-si asume mai multe responsabilitati decat pot duce. Iata de ce sunt mai predispusi la epuizare psihica decat persoanele cu alti ascendenti.

ASCENDENT IN VARSATOR

Individualisti si concentrati pe abordarea umanitara a vietii, cei cu ascendent in varsator se antreneaza social, relationeaza cu ceilalti cautand intotdeauna un mod de a face un bine, de a face pe cineva sa se simta mai bine cu propria persoana. Persoanele cu ascendentul in varsator au tendinte altruiste puternice, dar si un ghid interior unic, propriu, care le ajuta sa se mentina pe linia de plutire intr-o societate vesnic in urma lor. Intuitivi si dornici sa fie liberi, cei cu ascendent in varsator pot exagera uneori si sa transforme aceste calitati in dezavantaje, devenind rebeli pana la inconstienta si foarte incapatanati.

ASCENDENT IN PESTI

Personalitate unei persoane cu ascendent in pesti este foarte sensibila, gentila si intuitiva. Scopul in viata pentru un omm cu ascendent in pesti este sa creeze relatii emotionale puternice, pline de sens, profunde cu alte persoane. Doar interactiunea si legatura emotionala cu ceilalti ii fac pe cei cu ascendenti in pesti sa se simta fericiti. Din acest motiv, in momentul in care o astfel de persoana are parte de esecuri consecutive, se retrage si fizic, si emotional din lume.