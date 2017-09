Cum atragi un barbat, in functie de zodie

De cate ori oare nu am pus intrebarea “ce zodie esti?” la scurt timp dupa ce am cunoscut un barbat care ne stimuleaza dorinta. Daca tot adresam intrebarea, ar fi bine sa stim si care sunt punctele sensibile ale celui pe care ni-l dorim ca iubit.

Barbatul berbec

Berbecul este un cuceritor, fara doar si poate! Din acest motiv, ii plac provocarile, ii plac femeile spontane, care dau senzatia ca sunt greu de prins in plasa. Este mai bine sa-i creezi senzatia ca el este cel care vaneaza sau cel care a castigat vanatoarea, chiar daca tu ai pus ochii pe el mult inainte ca el sa te fi vazut.

Barbatul berbec este cald, saritor, dar si aventurier, toate acestea accentuandu-i dorinta de a se intrece pe sine, dar si de a fi observat de ceilalti cand o face. Din acest motiv, roaga-l sa te ajute cu ceva. Cu ce? Nu conteaza! Ideea e sa-l faci sa simta ca nu te-ai fi descurcat fara el. Pe de alta parte, atentie ca tinde sa fie uneori prea critic, plin de prejudecati.

Barbatul berbec va aprecia intotdeauna o femeie care, prin diplomatie si prin tact, va stii cum sa-i stapaneasca pornirile despre care si el este constient ca sunt gresite, chiar daca nu recunoaste public. Nu il critica in public, mai cu seama in fata prietenilor lor (regula asta ar trebui sa fie valabila in cazul oricarui barbat), pentru ca reactia sa va fi asemanatoare cu cea a unui diavol tazmanian.

In cazul barbatului berbec, trebuie sa tii cont de o regula simpla: nu incerca sa il controlezi, pentru ca el este cel care poarta pantaloni in relatie. Poti insa obtine orice de la el daca il iei cu zaharelul si ii arati ca-l apreciezi.

Barbatul taur

Ideea de taur te duce cu gandul la impulsivitate si la forta bruta, doua caracteristici specifice si barbatilor nascuti sub acest semn. Insa, in mod contrastant, un barbat taur este si atent la detalii si la fineturi. Din acest motiv, va observa intotdeauna o prezenta discreta, dar eleganta si bine crescuta.

Barbatul taur este un fel de cuceritor al secolului trecut, care se bucura atunci cand intalneste o femeie care sa aprecieze cu adevarat clasicul buchet de flori si cutia de bomboane si care stie sa-si exprime aprecierea intr-un mod elegant si feminin. O femeie care incearca sa cucereasca un taur trebuie sa renunte la scuturile pe care le poarta zilnic si pe care i le-au indus alte relatii anterioare.

Nevoia de control, duritatea, raceala sau chiar fitele nu au nicio sansa de castig in fata unui barbat taur. El isi doreste o femei calda, plina de feminitate si buna crestere si foarte rabdatoare, pentru a echilibra unele tare ale propriei zodii.

Barbatul geaman

Mintalul este totul cand vine vorba de barbatul nascut sub semnul gemenilor. Conversatia este mijlocul cheie prin care poti cuceri un geaman, a carui curiozitate se impleteste cu placerea de a se auzi vorbind si cu cea a vedea una, doua, o mie de persoane care stau si ii sorb cuvintele.

Da, geamanul se iubeste pe sine, fara nicio indoiala, si adora sa socializeze. Din acest motiv, sa nu te superi daca, dupa ce a insistat o saptamana sa vii cu el la un anume petrecere, te lasa de izbeliste jumatate de ora… o ora. Fa-te ca nu-ti pasa si ca te poti simti bine si fara el. Va fi foarte surprins daca atunci cand apare in camera te va vedea distrandu-te cu alte persoane si va avea mai multa grija cu cine te lasa daca, cumva, nu il observi intrand in camera.

A nu se intelege gresit! Distrandu-te nu inseamna atarnata de gatul unui alt barbat, ci pur si simplu in mijlocul unei discutii foarte captivante sau dansand (neatarnata de altul). Cand se isca o discutie mai aprinsa si il vezi foarte hotarat sa-si sustina punctul de vedere, lasa-l in pace! Poti sa ii explici oricat de rational ai putea ca lucrurile nu stau chiar asa, el tot pe-a lui o va tine. Lasa-l sa se linisteasca, ca intr-un final isi da seama de gandirea eronata.

Totodata, nu incerca sa il sufoci. Pentru el, o femeie trebuie sa fie o prezenta placuta, care nu vorbeste nici prea mult, nici deloc, dar face remarci inteligente si care nu este calare pe el, in fata prietenilor lui, cu iubi in sus, iubi in jos. Atata timp cat nu ii ingradesti libertatea, sau cel putin nu ii dai senzatia, toate ar trebui sa mearga snur.

Barbatul rac

Asemanator geamanului, si barbatul rac este axat pe latura mintala cand vine vorba de o femeie pe care si-o doreste. Asadar, discutati, discutati si discutati. Nu strica nici daca pari cumva o fiinta neajutorata in fata lui si daca ii ceri un sfat. Se va simti magulit, dar va face tot posibilul sa dea ce-i mai bun din el. Atentie la aspectul fizic.

Daca in unele cazuri poti scapa cu manichiura nefacuta, in cazul barbatului rac este aproape imposibil. El este atent la modul in care se ingrijeste o femeie, la delicatetea si la eleganta ei. Nu incerca sa epatezi. Esential de stiut in cazul racilor este ca ei sunt magneti in ceea ce priveste starea de spirit a celor din jurul lor.

Asadar, pot suferi des de schimbari de stare de spirit. Daca sunteti la inceputul relatiei, nu incerca sa-l impovarezi si cu bagajul tau emotional din relatiile anterioare. Totodata, da dovada de diplomatie atunci cand trebuie sa-l convingi de ceva.

Barbatul leu

Ca un rege ce este, barbatul leu are egoul foarte bine dezvoltat iar orgoliul la fel de ridicat. Din acest motiv, nu face ceva ce ar putea sa-i scada cumva din importanta pe care considera ca o merita. In loc sa ii arati ca nu conteaza, mai bine dovedeste-i ca si tu POTI.

Atentia mare la momentele premergatoare primului schimb de replici. Este genul de barbat care mai intai te observa, te analizeaza si apoi te abordeaza. Intr-un grup de oameni, arata-i ca-l apreciezi ca om, ca ii respecti ideile dar nu-l ridica in slavi. Cu siguranta vor exista momente in care se lauda pe sine si se da in stamba – atunci nu intra in jocul lui.

Barbatului leu ii place vanatoare, deci nu dezvalui totul din prima, lasa-l sa te cucereasca treptat. Pe parcursul relatiei, indiferent de durata ei, nu ii contesta dominatia, ci fa in asa fel incat sa simta ca tu este cea care ii pune mai bine in evidenta calitatile.

Barbatul fecioara

Aparent, este un barbat imun si rece fata de semtimentele celor din jur, dar sub masca de ironie si desconsiderare pe care o afiseaza zi de zi, se afla de fapt un om sensibil si profund. Uraste falsitatea si minciuna, din acest motiv, da dovada de sinceritate in afirmatii, in felul de a fi, dar fara a exagera. Nu-ti acorda prea mare importanta in mod vadit, caci te va desconsidera din start.

Arata ca stii unde iti este locul, ca te respecti pe tine insati si ca nu esti usor de daramat. Angajeaza-te in discutii cu el doar daca stapanesti subiectul. Este genul de barbat caruia ii place sa fie informat, chiar cult. Va incerca sa te atraga intr-o discutie intelectuala la care trebuie sa faci fata daca vrei sa te mai caute.

In ceea ce priveste aspectul fizic, nu epata. Femeile delicate, senzuale, dar in tinute clasice si potrivite evenimentului sau momentului zilei sunt cele care ii vor starni interesul.

Barbatul balanta

Echilibrul il caracterizeaza pe barbatul balanta. El este omul cuvintelor mai mult decat cel alexperientelor. Nu povesti nazbatiile pe care le-ai facut in relatiile anterioare, dar lasa se inteles ca nu esti la prima tentativa de relatie si ca stii cu ce se mananca preparatul amoros.

Hraneste-i vanitatea cerandu-i sfaturi, pentru ca este genul de barbat caruia ii place sa gaseasca solutii, sa rationalizeze o problema. Fii ordonata, atat din punctul de vedere al aspectului fizic, cat si din cel al curateniei in casa. Barbatul balanta detesta confusia si discordia, deci creeaza in jurul tau o atmosfera linistita si destinsa.

Barbatul scorpion

Scorpionul are un nas foarte fin cand vine vorba de a citi un om. Nu incerca sa il minti sau sa te dai ceea ce nu esti, caci te va mirosi imediat. Este un barbat secretos care chiar atrage prin aceasta caracteristica. Este pasional, deci femeia care il va atrage trebuie sa emane senzualitate de la ultimul fir de par la degetul mic de la picior, dar fara sa dea in vulgaritate.

Fiind o personalitate hipnotizanta aproape, femeile clar se vor simti atrase de el. Mandreste-te cu asta, nu fi geloasa. Secretul in a atrage un barbat scorpion este sa fii sigura pe tine, sa iti iubesti trupul pentru a emana senzualitate, sa fii sincera in discutii dar si un pic evaziva pentru a-l face curios sa patrunda in mintea ta.

Barbatul sagetator

Barbatul nascut sub acest semn zodiacal apreciaza dinamismul si camaraderia. Pentru a-l cuceri, femeia trebuie sa fie mai intai o partenera egala, atat ca inteligenta, cat si ca initiativa si dinamism. Intra in jocul grupul sau de prieteni, socializeaza, fa-te apreciata.

Fii mereu ingrijita si aranjata, dar fara sa exagerezi. Barbatului sagetator ii plac femeile sportive, dar care stiu sa aleaga tinuta potrivita la orice eveniment. Nu ii pune la indoiala sinceritatea si integritatea, caci tine foarte mult la ele. Totodata, barbatul sagetator tinde sa lase loc de buna ziua chiar si dupa ce deznodaminte tragice in relatii, fapt ce poate parea semn de lasitate si de lipsa de coloana vertebrala in ochii unora.

Trebuie sa ai rabdare. Mai bine demonstreaza-i cat de fun esti, cat de bine te integrezi in gasca lui si poti fi sigura ca in timp va renunta si la cele mai mici legaturi cu fostele.

Barbatul capricorn

Este un barbat metodic, organizat, care adora procedurile standard rutinizate si caruia va trebuie sa-i arati ca exista totusi o cale de a te introduce si pe tine in programul sau zilnic. Barbatul capricorn il vom gasi, cel mai probabil, la locul de munca, pentru ca nu este genul care sa asiste la petreceri, decat daca se dau chiar in biroul lui.

Este conventional, practic si eficient. Iata de ce vei avea puncte in plus daca ii vei demonstra ca si tu stii sa-ti calculezi resursele financiare si sa le gestionezi corect. Vorbaria nu functioneaza nicicum cu barbatul capricorn. El se increde in zicala: faptele conteaza mai mult decat cuvintele.

Din acest motiv, dupa ce ai reusit sa-l smulgi de la birou, dupa ce i-ai luat smartphone-ul din mana care nu-si mai verifice mail-ul, antreneaza-l in diverse activitati fun, care implica mai multa actiune si mai putine vorbe. Capricornul este maniacul organizarii si reorganizarii timpului.

Este cel mai pretios lucru la el deci nu-i da senzatia ca si-l pierde petrecandu-l cu tine. Gaseste activitati care se pot dovedi utile pe viitor – spre exemplu, este un seminar deschis despre noile tehnologii aplicate in domeniul contabil sau o conferinta despre cum sa te folosesti mai

Barbatul varsator

Mintea un varsator se plaseaza undeva peste 50 de ani in viitor, este un visator. Are nevoie de o femeie care sa-i aprecieze conceptiile dar care sa stie cum sa-l aduca cu picioarele pe pamant, in anul 2012. Fii deschisa si lipsita de prejudecati atunci cand abia incepi sa il cunosti.

Un varsator detesta oamenii care poarta ochelari de cal, care isi construieste parerile avand ca fundament propriile prejudecati. In mijlocul unei discutii, nu te astepta sa vorbeasca despre sine. Rareori o face, si asta doar daca este intrebat. Poti sa duci conversatia catre propria lui persoana, dar abia dupa ce te-ai familiarizat cu el. Barbatului varsator ii place sa vorbeasca despre viitor, despre cum ar putea arata acestea, despre ideile din spatele unor reclame, despre orice care poate fi de fapt explorat analitic.

Cand te pierzi, zambeste amabil. Nu te sfii sa pui intrebari! Barbatul varsator nu desconsidera persoanele care nu stiu, ci pe cele care nu sunt interesate sa afle. Vei avea multe puncte de castigat in fata lui daca arati ca esti curioasa, ca vrei sa afli mai multe despre un anumit domeniul, iar el te va asista cu placere. Odata ce te-ai apropiat astfel de el, poti duce discutia si catre persoana lui, dar fara a fi intruziva. Tine foarte mult la viata personala si la libertatea lui. Atata timp cat nu te agati de el, cat timp nu il sufoci, nu ii ingradesti independenta, ci pur si simplu ii faci companie, il vei cuceri cu siguranta.

Barbatul peste

Rece, distant, alunecos chiar – exact ca un peste, astfel apare, la prima vedere, un barbat sub acest semn zodiacal. Este printre putinii barbati care accepta deschisi sa fie cuceriti, chiar isi doresc astea. Dar inarmeaza-te cu rabdare, caci va dura ceva. Doua vorbe frumoase, trei batai de gene si un zambet mieros nu te vor duce departe. Mai mult de atat, nu se va lasa cucerit daca miroase ceva in neregula.

Barbatul peste este foarte intuitiv si sensibil. Chiar daca nu poate explica unele intuitii ale sale, le urmeaza caci stie ca sunt corecte, iar in majoritatea cazurilor chiar asa sunt. Insa, daca ceva din sine nu ii spune: Femeia nu este buna pentru tine! ai sanse in timp sa-l cuceresti. Mijlocul principal al seductiei este discutia despre tot si despre toate, care te include si pe tine insati.

Fiind o persoana empatica, barbatul peste te va asculta si te va ajuta sa-ti solutionezi problemele – astfel, ii gadili si stima de sine. Totusi, nu exagera cu problemele tale sau ale altora pentru ca se va simti folosit. Nu il priva de momentele lui de singuratate de care are nevoie pentru a-si incarca bateriile.

La intalniri, nu te sfii sa dai dovada de romantism, caci este genul de barbat care apreciaza initiative romantice de tipul plimbarilor pe inserate pe malul lacului, cinele la lumina lumanarii sau alergatul prin ploaie.