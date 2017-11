Cele mai diabolice si perverse zodii. Vezi cine ti-ar putea distruge viata!

Unii dintre nativii zodiacului au o predispozitie mai mare, potrivit astrologilor, sa fie persoane razbunatoare si sa doreasca aproape instinctiv sa faca rau celor din jur, intr-o oarecare masura.

Astrologii au observat, studiind caracterele in functie de zodie, ca de-a lungul timpului unii dintre nativii horoscopului dau dovada ca sunt diabolici si perversi in ceea ce priveste raportul cu celelate persoane. Motivele variaza de la zodie la zodie si un lucru este cert: in anumite conditii, oricine poate ajunge sa faca rau voit pentru a obtine ceva.

Cu toate acestea, unii nativi sunt predispusi sa fie malefici si sa recurga la metode diabolice pentru a obtine ceea ce vor si de multe ori persoanele care se afla in raport cu ei au de suferit de pe urma acestui lucru.

BERBEC

Berbecii sunt firi incapatanate insa au o limita a tolerantei foarte ridicata. Calculeaza cam tot ceea ce fac si analizeaza motivele care i-au facut sa se supere pe cineva apropiat. Nu sunt caracterizati de ura, insa daca ajung in punctul in care sa doreasca sa faca rau cuiva, este bine sa va feriti de ei. Cand se afla in acel punct, actioneaza aproape copilareste. Nu sunt neaparat capabili sa ticluiasca planuri elaborate pentru a distruge pe cineva si nici nu sunt destul de perversi incat sa minta pentru a-si atinge scopul. Asadar, berbecii nu sunt unii dintre acei nativi care ar face orice pentru a distruge pe cineva.

TAUR

Taurii pun mare accent pe loialitate, ei insisi fiind loilai mereu celor apropiati. Daca se simt tradati insa, pot deveni foarte periculosi. Astfel, nativii acestei zodii nu se vor da in laturi de la nimic pentru a se razbuna pe acea persoana care i-au tradat. Fiind firi materialiste, mai intai se vor asigura ca reusesc sa distruga persoana pe care o urasc la nivel financiar. Pot merge atat de departe incat sa ii toarne sefului acelei persoane diverse minciuni pentru a se asigura ce omul pe care il urasc ramane fara serviciu sau pot chiar, in cazul unei casnicii esuate, sa dea mita pentru a-si lasa fostul partener fara niciun bun material. Asa ca cel mai bine este sa nu tradati un Taur pentru a nu-i scoate latura diabolica la iveala ci mai degraba sa fiti sincer cu el in raportul pe care il aveti.

GEMENI

Gemenii pe de alta parte au un instinct diabolic innascut. Sunt persoane cu 1000 de fete care, daca se plictisesc, devin malefici fara niciun motiv. Sunt totodata perversi in orice tip de relatie si aproape ca se hranesc din momentele in care reusesc sa ingenunchieze pe cineva care nu le este la suflet. Iar persoanele pe care nativi acestei zodii nu le suporta sunt mereu numeroase. Gemenii cauta mereu puncte slabe ale tuturor celor din jur pentru a-i putea ataca in caz de nevoie, fie ca este vorba despre mama, tata, sotie sau iubita. Au un singul punct vulnerabil in ceea ce priveste gradul de rautate din ei, iar acel punt vulnerabil este reprezentat de copiii lor. Un Geamna nu ar putea sa-i faca rau niciodata fiului sau fiicei sale, chiar daca merita. In schimb, nimeni altcineva nu este in afara pericolului. Cu toate acestea, se multumesc sa domine doar pe plan intelectual si le este de ajuns sa distruga psihologic o persoana, nefiind materialisti,

RAC

Racii au multe perioade in viata in care isi doresc sa fie capabili sa faca rau celor din jur, insa niciodata nu reusesc acest lucru. Racii sunt acei nativi care se exteriorizeaza foarte mult, fiind usor pentru cei pe care nu-i suporta sa-si dea seama ca se afla in vreun pericol. Acest lucru presupune ca persoana caruia un Rac ar vrea sa ii faca rau se afla in garda mereu. Deci, orice plan diabolic ar avea impresia ca ticluieste, nu-i va reusi unui nativ din Rac. De aceea, de cele mai multe ori, multi isi bat joc de sentimentele si de bunavointa acestora. Asadar, Racii sunt unii dintre cel mai putin perversi si diabolici nativi.

LEU

Nu acelasi lucru poate fi spus si despre lei care au firi cu adevarat diabolice in anumite momente. Nu se ridica nici pe departe la nivelul Gemenilor, motivele lor pentr a deveni diabolici si perversi fiind de alta natura. Astfel, leii doresc sa faca rau crunt acelor persoane care au facut rau la randul lor celor apropiati nativului din Leu. In acele momente, instinctul de protector al Leului intra in actiune si nu mai tine cont de nimic. Sunt cu atat mai periculosi din cauza faptului ca sunt persoane foarte inteligente si pot merge atat de departe incat sa-si sacrifice propria integritate pentru a pune pe cineva la pamant. Isi folosesc, de exemplu, sex-apealul pentru a baga in pat dusmanul pentru ca mai apoi sa-l toarne iubitului sau iubitei acestuia, cu riscul de a-si distruge propria relatie.

FECIOARA

Fecioarele sunt speciale din punct de vedere al gradului de rautate si perversitate pe care il pot avea. Astfel, surprinzator, acesti nativi isi pot dori din tot sufletul lor sa faca rau doar persoanelor de acelasi sex cu ei. Iar daca ajung in aceasta postura, isi dau frau liber imaginatiei si sunt capabili sa ticluiasca unele dintre cele mai ticaloase planuri. Nativii din Fecioara sunt considerati unii dintre cei mai periculosi nativi ai zodiacului atunci cand sunt provocati, avand in vedere ca in multe cazuri sunt orbiti de ura si merg poate prea departe. Astfel, sunt capabili sa provoace accidente grave in care sa fie implicati cei pe care nu-i suporta sau chiar sa-i agreseze fizic, indirect. De exemplu pot plati pe cineva sa jefuiasca si sa bata persoana pe care o urasc, pes strada. Insa, au o slabiciune: se dau de gol imediat dupa ce au reusit sa puna in aplicatre planul malefic, iar acest lucru le aduce numai necazuri, in cele din urma.

BALANTA

Balantele sunt firi mult prea egocentriste pentru a se consuma de grija altuia. Sunt persoane destul de inteligente incat sa isi dea seama ca nu are sens sa-si canalizeze energia pe planuri perverse de distrugere a unei persoane. Mai mult decat atat, in momentul in care dau de un oponent care le-ar putea crea mari probleme, sunt destul de iscusiti incat sa faca din acea persoana un aliat. Astfel, avand cel mai puternic dusman drept aliat, pot continua sa cucereasca si sa isi indeplineasca telurile pe care le are. De multe ori insa, nativii din Gemeni ii pun in dificultate, si acestia din urma fiind foarte perspicace. Daca un nativ din Balanta se alatura unuia din Gemeni pentru a obtine ceva, atunci ar trebui sa va feriti de aceasta echipa. Tenacitatea unuia este depasita doar de perversitatea celuilalt, iar combinatia este una fatala.

SCORPION

Scorpinoii isi manifesta latura diabloica si perversa doar la capitolul relatii amoroase. Le cam place sa umble din floare-n floare iar acest lucru ii face ticluiasca unele dintre cele mai diabolice planuri pentru a nu fi descoperiti. Le place totodata sa se joace cu mintile amantilor lor si sa-i distruga psihic, dand dovada de o perversitate neasteptat de mare atat in pat (pentru a se asigura ca devin indispensabili pentru amanti sau amante, facandu-i pe acestia sa fie obsedati de acutl sexual) cat si in raportul de zi cu zi. Le place sa provoace sexual pe oricine si au un apetit sexual imens iar cand sunt in pericol de a fi dati de gol, ataca fara scrupule. In acest caz joaca foarte murdar pentru a se asigura ca nu sunt dati de gol, fiind in stare sa santajeze enorm de puternic.

SAGETATOR

Sagetatorii, vanatori din fire, prefera, la fel ca Balantele, sa isi tina in frau latura diabolica. Insa, daca sunt provocati, nu se sfiesc sa o foloseasca. Doar ca nu sunt prea buni in a face acest lucru. Astfel, nativii din Sagetator pot fi deconspirati cu mult inainte sa incerce sa-si puna in aplicare vreun plan malefic, nefiind destul de perversi pentru a se ascunde si a minti destul de bine ca sa il poata pune in aplicare.

CAPRICORN

Capricornii sunt persoane inchise in ele care sunt obisnuite de multe ori sa aiba diverse fantezii in legatura ce ceea ce ar vrea sa le faca persoanelor pe care le urasc. Sunt capabili sa planifice lucruri de-a dreptul inimaginabile si sa isi doreasca foarte mult sa distruga o persoana, din cele mai puerile motive. DIn fericire, Capricornii nu sunt destul de perversi incat sa si puna in aplicare aceste planuri. Faptul ca nu suporta pe cineva se vede de la posta iar acest lucru ii face aproape inofensivi, cand vine vorba de a face lucruri malefice sau perverse.

VARSATOR

Varsatorii sunt perosane cat se poate de visatoare si prefera sa nu-si consume energia ticluind planuri diabolice, chiar daca au toate motivele din lume. Daca cineva ii calca p ebataturi, nativii acestei zodii prefera sa scoata din viat alor total acea persoana, fiind siguri ca roata se va invarti la un moment dat. Nu este exclus insa sa ceara ajutorul cuiva capabil de lucruri rele, cum ar fi nativii din Gemeni sau din Leu.

PESTI

Pestii sunt si ei persoane destul de diabolice daca au motive. Motivul principal pentru care scot la iveala latura perversa si diabolica este acela de a se imbogati. Dragostea pentru bani si pentru lucrurile materiale a Pestilor este atat de mare, incat sunt capabili sa puna in plan lucruri cu adevarat diabolice si perverse pentru a obtine ceea ce vor. Mai mult decat atat, rareori sunt prinsi si chiar si atunci cand sunt deconspirati, nu dau nicio importanta.