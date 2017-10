Cele 10 numere norocoase in functie de zodie, dupa varsta de 30 de ani

Astrologii sustin ca fiecare zodie are parte de o serie de numere norocoase in viata, insa dupa varsta de 30 de ani, dupa momentul in care ascendentul fiecarui nativ al zodiacului devine mult mai puternic in ceea ce priveste felul in care actioneaza asupra individului, exista o serie de numere norocoase specifice.

Pai precis, dupa varsta de 30 de ani, fiecare semn al zodiacului dobandeste din ce in ce mai multe din caracteristicile ascendentului sau, ceea ce inseamna ca si harta numerologica devine oarecum schimbata, insa nu cu mult, fata de cele 10 numere norocoase in functie de zodie, care sunt valabile pe tot parcursul vietii.

Asadar, iara care sunt cele numere norocoase in functie de zodie, dupa varsta de 30 de ani:

Berbec: 1, 21, 30, 45, 76, 3, 9, 91, 40, 11

Taur: 7, 8, 18, 55, 63, 31, 67, 88, 46, 60

Gemeni: 5, 3, 2, 40, 51, 71, 77, 6, 8, 91

Rac: 2, 11, 21, 33, 46, 50, 63, 9, 4, 19

Leu: 40, 63, 42, 12, 11, 1, 31, 87, 9, 14

Fecioara: 15, 20, 15, 25, 5, 15, 31, 40, 9, 3

Balanta: 61, 34, 43, 92, 46, 9, 6, 8, 53, 7

Scorpion: 10, 11, 3, 1, 5, 51, 27, 86, 41, 2

Sagetator: 16, 12, 55, 36, 40, 49, 5, 8, 10, 22

Capricorn: 1, 3, 7, 46, 35, 12, 55, 39, 41, 94

Varsator: 14, 15, 71, 6, 4, 22, 29, 17, 7, 2

Pesti: 13, 23, 9, 61, 18, 59, 20, 17, 55, 71