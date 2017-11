Cei mai statornici parteneri din zodiac

In cazul in care esti nesigura pe relatia pe care o ai, astrologia iti poate oferi o mana de ajutor. Iata care sunt cei mai statornici nativi ai zodiacului.

Taur

Se dedica in totatlitate partenerului, taurii fiind cunoscuti pentru faptul ca sunt stabili si siguri. Nu le plac schimabrile, mai ales cele bruste, dar nici nesiguranta. Vor face tot posibilul ca relatia sa functioneze. E dispus mereu sa incerce lucruri noi intr-o relatie, pentru a evita monotonia.

Rac

Extrem de grijului si devotat intr-o relate de lunga durata, racilor le place sa comunice cu onestitate. Nu ii este teama sa isi impartaseasca sentimentele si isi incurajeaza partenerii sa o faca si ei. Atunci cand se ivesc situatii dificine nu obisnuieste sa fuga, din contra cauta imediat solutii. Incearca in permanenta sa faca relatiile sa functioneze. Este loial si se asigura ca nevoile partenerului sunt indeplinite.

Fecioara

Fecioara este mereu fiabila si are o abordare metodica atunci cand apar problemele. Comunica in permanenta cu partenerul si se straduieste ca relatia ei sa fie cat mai buna. Joaca in echipa si incearca in permanenta sa-l faca sa devina mai bun.

Fecioara este loiala si amabila, calitati ideale pentru un partener de cursa lunga.