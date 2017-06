Ce spune luna in care te-ai nascut despre destinul tau!

Majoritatea persoanelor cred ca destinul ni-l facem cu mana noastra, insa astrele ii contrazic. Chiar si luna in care te-ai nascut iti influenteaza viata.

IANUARIE

In luna ianuarie se nasc ambitiosii. Chiar daca esti toba de carte, asimiland orice lucru interesant, iti place sa ii inveti si pe altii. Datorita creativitatii tale vei gasi multe solutii, chiar si in problemele de amor.

FEBRUARIE

Persoanele nascute in aceasta luna sunt foarte schimbatoare, destinul lor fiind unul in continua fluctuatie. Sunt persoane care vor sa fie cineva pe scara sociala si iubesc distractia si libertatea.

MARTIE

Cei nascuti in luna lui Marte au de furca cu soarta lor, deoarece, fiind foarte timizi si secretosi, isi fac cu greu prieteni adevarati. Cu toate acestea, au incredere in ceilalti si pot fi enervati foarte greu; raman pasivi la orice provocare.

APRILIE

Persoanele care s-au nascut in aprilie iau decizii sub impact emotional, chiar daca sunt fericite pe moment, insa le regreta ulterior. Oamenii te percep ca fiind sexy, inteligent dar si destul de impulsiv.

MAI

Cei nascuti in luna mai au destinul plin de turbulente, datorita faptului ca se incapataneaza si se enerveaza excesiv de rapid. Au nevoia sa fie singuri mai degraba decat sa fie inconjurati mereu de oameni.

IUNIE

Persoanele nascute in prima luna a verii cauta mereu bunatatea la cei din jur. Sunt firi vesele si dragastoase. Dar acest lucru poate fi o piedica: din cauza bunatatii tale si a firii ingenue, poti avea mult de suferit.

IULIE

Persoanele nascute in iulie sunt foarte funny dar pot fi calcate usor pe coada, si… e indicat sa stai la zece metri distanta de ele. Sunt excentrice in privinta stilului vestimentar si al comportamentului in spatiul public, dar nu kitschosi.

AUGUST

Nu ai nicio problema in a-ti asuma anumite riscuri, nu e prima oara cand o faci. Poti deveni foarte agresiv atunci cand lucrurile nu-ti convin si ironia ta apasa greu. Iti doresti sa faci bani usor.

SEPTEMBRIE

Persoanele nascute in prima luna a toamnei adora sa critice totul in jur, insa cu mult tact si logica. Au o memorie buna si sunt dedicate meseriei lor. Pot obtine succesul, iar singurele care le pun obstacole in calea fericirii sunt chiar ele.

OCTOMBRIE

Frumusetea ta interioara ii copleseste pe cei din jur. Esti o fire radianta care molipseste pe oricine. Ai noroc din partea vietii, iti place sa atingi orice scop iti propui.

NOIEMBRIE

Ai o minte de invidiat si un fel de a convinge lumea unic. Ai putea sa fii un bun actor sau medic, datorita inteligentei si perspicacitatii tale.

DECEMBRIE

Persoanele nascute in prima luna a iernii sunt atrase de ocultism, filozofie, si, in general, tot ce inseamna misterele vietii. Uneori te consideri prea norocos, fapt pentru care te lovesti cu capul de prag cam des.

Sursa: Teotrandafir