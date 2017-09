Ce sa-i iei de ziua ei ca s-o bagi in pat, in functie de zodie

Fiecare femeie are propria-i personalitate puternic influentata de semnul zodiacal sub care s-a nascut.

Daca femeilor berbec le plac cadourile oferite in stil grandios, fecioarele prefera daruri “perfecte”, atat din punct de vedere al modului de ambalare, cat si al continutului, caci astfel le este satisfacuta natura lor perfectionista.

Berbec: 21 martie-19 aprilie

Femeile nascute sub semnul berbecului sunt mai impulsive, mai dornice de aventura, avand un simt de leadership mai pronuntat decat alte reprezentante ale sexului frumos nascute sub alte semne zodiacale. Din acest motiv, un cadou oferit unei femei berbec trebuie sa fie atragator si incitant vizual, dar si functional. Mai mult, pentru ele conteaza si modul in care li se ofera cadoul. Astfel ca un barbat care a pus ochii pe o femeie berbec si vrea sa ii faca un cadou in speranta ca o sa ii cucereasca inima, dar si trupul trebuie sa i-l ofere intr-un mod grandios, eventual de fata cu mai multe persoane. Natura cadoului trebuie sa fie impunatoare. Femeilor berbec li se potrivesc cadourile care le pun mainile si mintea la incercare: un iPad roz, un joc de societate dificil, o excursie de o zi la un parc de aventura se numara printre cadourile care pot impresiona la maximum o femeie berbec.

Taur: 20 aprilie-20 mai

Femeile taur sunt senzuale, dar si practice, ele putand aprecia lucrurile simple care le ofera un grad sporit de confort. Un barbat care vrea sa dea pe spate o femeie taur ii poate lua un articol vestimentar clasic, care sa se potriveasca la mai multe tinute si ocazii. Spre exemplu, o femeie taur va fi intotdeauna impresionata daca va primi o rochie neagra, clasica little black dress, sau un trenci crem, cambrat, pana la genunchi. Atentie insa! Simplitatea si caracterul clasic al cadoului trebuie sa fie insotite de calitate, deci un barbat care ii face un cadoul femeii taur trebuie sa fie dispus sa investeasca ceva bani in darul respectiv. O femeie taur nu va aprecia niciun cadou din care isi da seama ca barbatul care l-a cumparat a facut rabat la calitate. Asadar, cel care vrea sa cucereasca sufleteste si trupeste o femeie taur trebuie sa fie pretentios in alegerea cadoului.

Gemeni: 21 mai-20 iunie

Sunt glumete, avide de cunoastere, de descoperire si energice, tratand adesea viata ca pe o petrecere prelungita. Dar sunt si comode femeile nascute sub semnul zodiacal al gemenilor. Asadar, daca un barbat vrea sa cumpere un cadou unei femei gemeni ar trebui sa aleaga fie un articol vestimentar simplu si usor de intretinut, care sa nu necesita o spalare delicata, fie un dispozitiv electronic fistichiu – poate un telefon mobil de ultima generatie care sa-i fascineze mintea sau un notebook functional, dar si dragut ca aspect.

Racul: 21 iunie- 22 iulie

Nostalgice si protective, femeile rac stiu sa aprecieze traditia, fiind defel familiste. Asadar vor fi, intotdeauna, placut impresionate de un cadou care sa le ramana peste ani, care sa fie transformat intr-o amintire frumoasa. Un barbat care vrea sa-o cada la picioare o femeie rac poate sa-i ofere drept cadou o rama foto lucrata manual in lemn sau o cutie de bijuterii deosebita. Oricum ar fi, trebuie sa fie un dar care sa reziste in timp si pe care, chiar daca nu-l mai are la indemana, atunci cand il regaseste peste ani in cutia cu amintiri sa-i trezeasca trairi placute si nostalgia vremurilor care au trecut.

Leu: 23 iulie – 22 august

Adora sa fie centrul atentiei, sunt avide dupa drama si competitie, dar au si firi generoase, calde si, mai ales, pline de pasiune. Astfel sunt femeile nascute sub semnul leului. Astfel ca o leoaica va fi intotdeauna impresionata daca primeste drept cadoul un joc de societate care sa o antreneze in grupul de prieteni. Un barbat care cumpara unei leoaice un joc de societate va da lovitura astfel: in primul rand ii satisface natura competitiva, iar in al doilea rand ii ofera posibilitatea femeii leu sa fie in mijlocul prietenilor, unde cu siguranta va incerca sa fie leaderul, barbatul reusind astfel sa dovedeasca respect si apreciere fata de caracterul ei de “prima in toate printre multi”.

Fecioara: 23 august – 22 septembrie

Sunt atente la detalii, au o capacitate mare de concentrare si introspectie si sunt vesnic in cautarea perfectiunii si a cunoasterii. Astfel este o femeie fecioara. Dat fiind caracterul ei, barbatul care vrea sa-si creasca sansele de a baga in pat o femeie fecioara cumparandu-i un cadou poate opta pentru o carte rara dupa care ea tanjeste de mai multa vreme, dar si dupa un obiect practic care sa-i usureze viata de zi cu zi, cum ar fi un calendar electronic sau o cutie multifunctionala pentru depozitare. Chiar daca par “cadouri reci”, ambalate delicat, perfect, vor impresiona fara doar si poate femeia fecioara.

Balanta: 23 septembrie – 22 octombrie

Fiind nascute sub semnul armoniei si al parteneriatului, femeile balanta sunt avide dupa echilibru in relatiile sociale pe care le au si le apreciaza mai mult decat alte reprezentante ale sexului frumos nascute sub alte semne ale horoscopului. Astfel ca, pentru ele, conteaza mai mult modul in care primesc cadoul decat natura acestuia. Un barbat care vrea sa ofere un cadou unei femei balanta trebuie sa construiasca atmosfera, adica sa adune mai multi prieteni intr-o atmosfera calda, familiara, si sa-i ofere ceva frumos atat din punct de vedere al naturii cadoului, cat si al ambalajului. Pentru o femeie balanta o sticla de vin bun calitatic pus intr-un suport frumos si doua pahare delicate de vin reprezinta un cadou ideal.

Scorpion: 23 octombrie – 21 noiembrie

Misterioase si curioase, femeile scorpion sunt detectivi innascuti, placandu-le sa descopere detalii intime din viata privata a altora, dar pastrandu-si propria viata privata doar pentru sine. Astfel ca un cadou care impresioneaza o femeie scorpion trebuie sa aduca un plus de mister si diferenta fata de tot ce este in jur. Spre exemplu, poate fi un parfum delicat si deosebit, pe care nu multe femei il folosesc, cadoul mai poate fi si o pereche de ochelari de soare de calitate, supradimensionati si de firma, dar si un set de lenjerie intima foarte foarte sexi, dar nu mai putin eleganta.

Sagetator: 22 noiembrie – 21 decembrie

Impulsive, filosofice si uimitor de optimiste, femeile scorpion sunt intotdeauna gata sa faca ceva nou, fiind dornice sa li se puna mintea la contributie. Adora aventura, motiv pentru care un weekend in doi la munte sau o zi la un parc de aventura sunt cadouri perfecte pentru o femeie scorpion, mai ales cand apar, parca, din senin, de pe o zi pe alta, fara ca ele sa fi banuit ca cel care le face acest cadou avea asa ceva in minte.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Ambitioase si de incredere, femeile capricorn adora sa fie primele in toate si sa le fie apreciat caracterul lor uneori prea atotstiutor. Ele se lasa impresionate de obiecte fine si foarte bune calitativ. Barbatul care vrea sa dea pe spate o femeie capricorn astfel incat aceasta sa cada fix in patul lui trebuie sa investeasca bani in cadou, cumparandu-i un obiect de arta, haine foarte bune calitativ si deosebite ca croiala, un ceas de firma cu linii clasice, dar nu mai putin sofisticat, sau sa o scoata intr-o seara la un concert simfonic la Ateneu, spre exemplu.

Varsator: 20 ianuarie – 18 februarie

Excentrice, individualiste, visatoare si gandind mereu inainte timpului lor, femeile varsator adora lucrurile vechi, chiar antice, dar bine intretinute, care le infrumuseteaza fie pe ele, fie casa in care locuiesc, pe care pun, de altfel, mare pret, considerand-o un colt de pace care trebuie sa arate exact ca idealul sufletesc al lor. Un barbat care vrea sa cucereasca o femeie varsator nu va da niciodata gres daca ii cumpara ceva vintage: un colier vechi, dar bine intretinut, o masuta de lemn lucrata manual, un set de ceai sau de cafea de la inceputul secolului, o carte veche, un articol vestimentar vintage si boem. Oricum ar fi, barbatul care vrea sa-i cada in brate o femeie varsator trebuie sa faca un cadou unic, care nu se gaseste pe toate drumurile, satisfacandu-i astfel nevoia de individualism si unicitate pe care o au cu varf si indesat.

Pesti: 19 februarie – 20 martie

Sensibile si cu simt artistic dezvoltat, femeile pesti au o imaginatie debordanta, fiind fascinate de fantezie. Astfel ca, un barbat care vrea sa-si creasca sansele de a baga in pat o femeie peste trebuie sa-i faca un cadou care sa-i stimuleze fantezia: poate o excursie de o zi la DisneyLand, o carte tip basm, un joc video fantasy. Pe de alta parte, pentru ca pun mare pret pe feminitatea lor, o femeie pesti va fi deopotriva de incantata daca primeste un voucher la un spa, all inclusiv, astfel incat sa aiba o zi de rasfat total.