Ce martisor sa-i iei in functie de zodie, pentru un 1 Martie perfect

Ce martisor sa-i iei in functie de zodie. Ziua de 1 Martie reprezinta, pe langa inceputul primaverii, un motiv de fericire pentru fiecare femeie, avand in vedere ca se bucura de traditionalul martisor drept simbol al feminitatii si frumusetii.

De-a lungul anilor, astrologii au incercat sa dibuiasca ce fel de martisoare sunt cele mai potrivite pentru fiecare femeie, in functie de zodia acesteia, pentru a reusi sa-i ajute pe barbati sa faca o surpriza minunata reprezentatelor sexului frumos.

Asa ca daca aveti dubii in alegerea martisoarelor potrivite fie pentru femeile din familia voastra, fie pentru iubite fie pentru colegele de munca, iata ce fel de martisoare sa cumparati in functie de zodie, pentru un 1 Martie perfect.

Ce martisor sa-i iei in functie de zodie

BERBEC

Nativele din Berbec se bucura foarte mult atunci cand primesc diverse cadouri simbolice care le reprezinta. Avand in vedere ca sunt foarte atrase de lucrurile mici si dragute si ca majoritatea dintre ele iubesc animalele, cele mai indicate martisoare pe care le puteti cumpara sunt acelea care reprezinta animale mici si dragute.

TAUR

Nativele din taur iubesc foarte mult florile. In special florile de cuolare rosie. Asa ca pentru ele cel mai potrivit martisor este un acela care reprezinta un simbol floral, bineinteles insotit de un buchet de flori cat se poate de bogat. Se vor bucura nespus si se vor simti apreciate.

GEMENI

Nativele din Gemeni sunt de cele mai multe ori interesate sa aiba cat mai mult noroc, fie ca este vorba de noroc in dragoste, fie ca este vorba de noroc la bani. Asa ca cel mai potrivit masrtisor pentru ele trebuie sa simbolizeze norocul. Incercati modele de martisoare cu trifoi sau mivi potcoave dragute care le vor aduce zambetul pe buze.

RAC

Nativle din Rac simt mereu nevoia sa fie iubite. Adora cadourile romantice si isi doresc mereu sa aiba dovezi ca sunt apreciate. Asadar, in cazul in care exista o relatie sentimentala, se vor bucura daca vor primi orice tip de martisor cu conotatie de dragoste. Dca aveti in familie native din Rac sau aveti colege din aceasta zodie, incercati martisoare care sa exprime feminitate, cum ar fi cele care au motive romantice cu inimioare.

LEU

In ciuda faptului ca de multe ori pot da impresia ca sunt foarte serioase, nativele din Leu adora, de fapt, sa rada. Asa ca puteti sa incercati sa le oferiti cu incredere orice tip de martisor care are conotatii amuzante, fara sa va fie frica de faptul ca puteti da gres.

FECIOARA

Nativele din Fecioara iubesc hainele mai mult decat orice femeie. Mai mult decat atat, iubesc sa primeasca haine cadou. Asa ca in loc de traditionalul martisor, ar fi cel mai indicat sa le faceti un cadou vestimentar. Nu trebuie sa fie ceva costisitor sau mare, ci doar ceva simbolic. Astfel o esarfa in culorile martisorului ar putea fi cel mai potrivit cadou pentru ele.

BALANTA

Nativele din Balanta iubesc accesoriile asa ca se vor bucura nespus de mult daca martisoarele pe care le vor primi vor putea fi purtate pe toata perioada primaverii. Cel mai indicat este sa cautati diverse brose care se pot asorta la mai multe vestimentatii, acestea fiind cele mai indicate martisoare pentru ele.

SCORPION

Nativele din Scorpion iubesc si ele la randul lor florile. Se vor bucura daca vor primi orice tip de martisor cu motiv floral, de preferat cat se poate de mare, pentru a fi usor observabil.

SAGETATOR

Nativele din Sagetoator sunt, de cele mai multe ori, indragostite de ziua de 1 Martie, mai ales din punct de vedere al traditiei populare. Asa ca se vor bucura daca vor primi orice tip de martisor cu motive populare, atata timp cat imbina foarte bine culorile alb si rosu.

CAPRICORN

Nativele din Capricorn iubesc mai mult decat martisoarele sa primeasca felicitari cu mesaje destinate, personalizate, de 1 martie. Asa ca cel mai indicat este sa alegeti o astfel de felicitare in interiorul careia sa scrieti cuvintele care le vor aduce zambetul pe buze.

VARSATOR

Nativele din Varsator se bucura mereu cand primesc cadouri, de orice fel ar fi ele si oricat de mici ar fi. Mai mult decat atat, cu cat micul catodu sau martisor este mai simbolic, cu atat vor aprecia mai mult gestul. Asa ca in privinta lor nu aveti cum sa dati gres, orice ati alege.

PESTI

Nativele din zodia Pesti adora lucrurile sclipitoare, care simbolizeaza sarbatoare. Cel mai indicat pentru ele este sa cumparati, pe langa dulciuri pe care le iubesc la nebunie, orice tip de martisor care luceste si care este finisat foarte frumos. Puteti alege brose, cercei, martisoare sub forma de pasare sau cosari pentru noroc.