Ce culori iti poarta noroc, in functie de zodie si caracter. Poarta-le zilnic

Potrivit astrologilor, fiecare semn zodiacal este guvernat de o culoare sau o nuanta care, daca este purtata, mareste sansele ca acea persoana sa aiba mai mult noroc.

Culorile care aduc noroc fiecarui nativ al zodiacului sunt in legatura stransa cu tipul de caracter pe care il are fiecare. Astfel, astrologii sustin ca daca aspectul exterior este cat mai mult in corelatie cu “coloritul” energiei interioare, sansele ca raul sa stea departe si ca norocul sa fie mai mare pentru fiecare nativ al zodiacului sunt mai mari.

Asa ca, iata care sunt culorile care poarta noroc in functie de zodie si care ar trebui purtate zilnic:

BERBEC

Berbecii sunt guvernati de planeta Marte asa ca ar trebui sa poarte lucruri caramizii sau portocalii pentru a avea cat mai mult noroc.

TAUR

Taurii sunt semne de pamant, sunt persoane puternice si “crude” inauntru, de aceea culoarea care le poarta mereu noroc este verdele crud.

GEMENI

Gemenii sunt persoane carora le place viata si au multa energie interioara. De aceea culoarea care le confera si mai multa energie si care le tine noroc este galbenul.

RAC

Racii sunt patronati de Luna si sunt persoane carora le place sa straluceasca. De aceea este bine sa poarte lucruri argintii pentru a avea mai mult noroc.

LEU

Leii sunt persoane solare, in jurul carora majoritatea oamenilor graviteaza, aidoma planetelor in jurul Soarelui. De aceea culorile care le poarta noroc Leilor sunt portocaliul si auriul.

FECIOARA

Caracterul sobru si faptul ca are picioarele pe pamant ii cere fecioarei sa poarte una dintre cele mai reci culori, pentru a avea noroc. Este vorba despre albastru inchis.

BALANTA

Balantele sunt persoane senine care doresc mereu sa umple cu voie buna pe toata lumea. Pentru a-si canaliza energia spre noroc ar trebui sa poarte lucruri bleu sau albastru deschis.

SCORPION

Scorpionii sunt destul de misteriosi si pasionali, de aceea rosul este culoarea pe care ar trebui sa o poarte pentru a avea noroc.

SAGETATOR

Sagetatorii sunt persoane vesele si deschise care au nevoie sa impartaseasca din buna lor dispozitie. Pentru a avea noroc, este indicat sa poarte lucruri turcoaz.

CAPRICORN

Capricornii sunt persoane sobre, serioase, carora nu prea le arde de glume. Pentru a avea mai mult noroc, este indicat sa poarte lucruri negre.

VARSATOR

Varsatorii sunt nonconformisti si au nevoie de libertate. Pentru a fi in ton cu starea interioara si pentru a avea noroc este indicat sa poarte albastru.

PESTI

Pestii trebuie sa poarte lucruri care imita luciul apei pentru a avea mai mult noroc, asa ca este indicat sa poarte lucruri gri.