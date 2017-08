Cat de rele sunt femeile, in functie de zodie

Exista o vorba din strabuni care spune ca “femeile sunt rele”, dovedita de multe ori. Sa fim sincere, este clar ca o femeie poate fi cu adevarat malitioasa daca are un motiv destul de puternic sau daca ii face placere. Insa nu toate femeile sunt rele in egala masura.

Exista si aici, ca si in alte cazuri, tipologii de rautate si parsivitate dictate de semnul zodiacal sub care ne-am nascut. Asa ca in cele ce urmeaza vom face o prezentare a celor mai rele femei, in functie de zodie, dupa cum s-a demonstrat in urma studiilor sociologice si astrologice.

BERBEC:

Femeile nascute in Berbec se enerveaza foarte repede. Sunt agresive din punct de vedere verbal si se supara foarte tare cand isi dau seama ca vorbesc in necunoastinta de cauza. Si acest lucru se intampla cat se poate de des. Pun etichete oamenilor chiar fara sa aiba cea mai mica idee despre ei, sunt geloase, egoise si se contrazic mereu chiar daca nu au dreptate. Daca cineva se ia in coarne cu ele, se vor infuria foarte rau si vor incerca sa raneasca acea persoana. Insa nu vor reusi prea multe, pentru ca le lipseste viclenia. Astfel, “victimele” se pot apara timpuriu de atacurile femeilor nascute in Berbec. Sfat: Impaca-te cu tine mai intai si vei reusi sa te impaci si cu ceilalti!

TAUR:

Femile nascute in Taur doresc mereu sa para altcineva si de multe ori fac acest lucru cu desavarsire. Sunt cat se poate de prefacute pentru ca le este frica ca nu cumva sa se afle care le sunt punctele slabe. Femeile nascute in taur sun zgarcite cu cei din jur, invidioase si isi tradeaza pe ascuns prietenii daca considera ca au fost inselate. Au gura mare si nu poti sa le spui niciun secret. Totodata, se simt amenintate des si isi dau arama pe fata la fel de des. O femeie nascuta in Taur nu va ezita niciodata sa se ia in coarne din motive stubide. Nereusind sa se descarce pe moment, poarta ranchiuna mult timp si nu se dau batute pana nu distrug persoanele pe care le urasc. Sfat: Ar fi bine sa va ganditi bine la ce faceti, ca sa nu ramaneti singure toata viata!

GEMENI:

Femeile nascute in acest semn zodiacal nu sunt neaparat rele. Mai degraba barfesc foarte mult si au impresia ca sunt cele mai destepte si cele mai frumoase. Desi au multi prieteni, ii disconsidera din motive futile, fara sa le cunoasca destul de bine caracterul. Se supara serios foarte greu, tocmai pentru ca nu considera ca are sens sa se lupte cu cineva mai slab, respectiv cu oricine. Sunt foarte increzute. Insa, daca sunt calcate pe batatura, femeile din Gemeni nu vor ezita sa se razbune crunt prin cele mai perverse metode. Fiind foarte inteligente, nici nu va veti da seama cand va va lovi razbunarea unui astfel de nativ, mai ales ca nu le e rusine sa isi foloseasca sexualitatea pentru a obtine ce vor. Sfat: daca nu vreti sa mai fiti judecate, incercati sa nu mai povestiti tot ce va trece prin cap!

RAC:

Femeile din Rac au o cruzime legendara, insa justificata. Se razbuna daca sunt mintite si nu prea le deranjeaza altceva in viata. Mai ales ca au vieti destul de monotone. Ele insele se considera mediocre si singurul lucru pe care il doresc cu adevarat este sinceritatea. Femeile din Rac vor da de inteles ca au de gand sa se razbune de nenumarate ori pentru un motiv care pare mic pentru restul. Insa nu prea se pricep sa gandeasca in perspectiva si de aceea sunt sortite esecului. Putem spune ca femeile din Rac vorbesc mult si fac putin. Tocmai aceasta lene le face sa fie cat se poate de inofensive la capitolul rautate. Sfat: Luati atitudine si veti capata respect! Ganditi-va bine inainte ce aveti de facut!

LEU:

Femeile din Leu sunt foarte orgolioase, subiective, vor sa fie divinizate si lingusite si nu suporta parerile celor din jur. Cand nu mai au laudatori, ii desfiinteaza din orice punct de vedere si se comporta execrabil cu ei. Adevarul este ca femeia Leu are de fapt nevoie sa fie dominata. Numa ca, fiind foarte pretentioasa, gaseste greu partenerul care sa o domine si acest lucru o inraieste. De aici si placerea macabra sa distruca tot ce conteaza pentru ele in viata. Sfat: Inainte sa judeci pe altii, da-ti seama ce lipsuri ai tu!

FECIOARA:

Fecioarele sunt poate cele mai rele femei din lume. Se bazeaza pe sex-apeal-ul pe care il detin pentru a obtine tot ce vor. Manipuleaza deopotriva barbati pentru ca le place si femei pentru ca pot. Fecioarele au nevoie mereu sa isi demonstreze ca sunt superioare si de aceea, desi vorbesc putin, actioneaza malefic. O Fecioara este in stare sa te sarute si in acelas timp sa iti tina pistolul la cap. Ce-i drept, au si de castigat din asta. Mai ales ca sunt aproape total lipsite de scrupule. Sfat: Nu va mai raportati la cei din jur, asa poate ii veti rani mai putin!

BALANTA:

Balantele sunt ignorante. Apreciaza oamenii dupa starea materiala si aspectul fizic si nu sunt in stare sa emita pareri proprii. Li se pare inutil sa urasca pe cineva si se impaca bine si cu gandul tradarii. Balantele sunt aproape inofensive si de aceea multa lume le foloseste in cele mai parsive scopuri. Daca au intentia sa faca rau, se opresc inainte sa intreprinda ceva din cauza ca le lipseste curajul si le este rusine de ele insile. Sfat: Ar trebui totusi sa fiti mai incisive! Traimi intr-o lume rea!

SCORPION:

Femeile din acest semn zodiacal, in ciuda agresivitatii animalului care le reprezinta, sunt inofensive. Vorbesc mult dar fac putin si chiar daca se enerveaza pe moment nu actioneaza. Insa, daca sunt cu adevarat calcate pe cap, aidoma scorpionului, nu se tem sa intepe letal. Nu prea le pasa de cei din jur si prefera sa traiasca ascunse insa in confort. Sunt unele dintre cele mai inofensive partenere si cele mai credule. Dar daca afla ca au fost inselate, innebunesc. Sunt capabile de crize groaznice, urlete, tipete si chiar violenta fizica. Insa le trece repede. Sfat: Ar fi bine sa fiti atente la semne ca sa nu mai suferiti atat de mult!

SAGETATOR:

Femeile nascute in sagetator au o rautate tacita. Nu se complica in viata si aleg sa-i ignore pe cei care le doresc raul. Nu suporta falsitatea insa si de aceea isi manifesta mereu parerea cand dau de o persoana falsa. Nu sunt un pericol pentru nimeni si doresc mereu sa fie pace si voie buna in grupul de prieteni. Trateaza barbatii si femeile deopotriva si se considera prea elegante pentru a-si folosi sexualitatea in planuri malefice. Sfat: Fiti mai alerte!

CAPRICORN:

Femeile din acest semn zodiacal sunt destul de incercate de viata. Tocmai de aceea au invatat sa lupte si sunt mereu tensionate. A nu se intelege ca sunt rele sau malefice, insa mereu vor aborda cea mai rapida solutie pentru a iesi dintr-o criza, chiar daca aceasta solutie este cruda. Nu le plac compromisurile si ranesc usor pe oricine pentru a scapa de ele. Sfat: Relaxati-va un pic! Nu este totul chiar atat de negru!

VARSATOR:

Femeile din varsator sunt mai degraba mandre decat rele. Incapabile sa fie parsive, nu doresc decat sa li se recunoasca statutul. Muncesc mult pentru el si de aceea doresc recunostinta. Pot deveni malitioase doar daca le este pusa la indoiala inteligenta. Este probabil sa apeleze la vreo amica din Gemeni, cu care se inteleg foarte bine, pentru a se razbuna. Asa ca ar fi bine sa nu le calcati pe coada. Sfat: Fiti mandre de ceea ce sunteti din prisma voastra, nu a celorlalti.

PESTI

Femeile din pesti ticluiesc planuri de lunga durata. Nu suporta pe nimeni, nici macar pe ele insele si au o placere SDICA sa vada ca cineva pateste ceva. Nu sunt deloc inteligente atunci cand vine vorba de a face rau cuiva. Se multumesc cu urlete, tipete, injuraturi si se victimizeaza foarte mult. Aidoma animalului sub semnul caruia s-au nascut, daca se simt prinse in plasa, devin foarte violente. Nu este bine sa te increzi intr-o astfel de femeie pentru ca la un moment dat sigur iti va face rau. Sfat: Nu toata lumea trebuie sa va iubeasca! Impacati-va cu ideea!