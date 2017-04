Cat de agresiv si violent poate fi, in functie de zodie. De cine sa te feresti

Caracterul unei persoane poate fi intuit de multe ori dupa semnul zodiacal al acesteia. Implicit si gradul de agresivitate al acelei persoane poate fi intuit dupa semnul zodiacal al acelei persoane.

Potrivit astrologilor, exista nativi care au o inclinazie mai mare spre agresivitate sau violenta si exista nativi care nu ar indrazni nici macar sa ridice tonul la o persoana, in special daca este vorba de cea iubita.

Asa ca in cele ce urmeaza vom vedea ce spun astrologii cu privire la caracterul agresiv al zodiilor. Iata care sunt celi mai agresivi nativi si cei mai pasnici din zodiac.

Berbec. Berbecii sunt firi destul de temperamentale, insa isi manifesta latura agresiva de cele mai multe ori doar verdal. Nu ar da niciodata intr-o femeie, insa sunt mari sanse sa se incaiere si sa se ia la bataie din nimic, lucru ce poate atrage dupa sine numai neplaceri.

Taur. Taurii au o latura intunecata ce se poate manifesta violent in anumite circumstante. Aceste circumstante care scot la iveala bestia din Tauri sunt legate strans de gradul de oboseala si frustrare de care sufera. Au tendinta de a deveni violenti, cel putin verbali, cu oricine din jurul lor, chiar daca este vorba despre femeia iubita.

Gemeni. Gemenii au noroc prin faptul ca au personalitate multipla. Astfel, ei stiu sa se tempereze interior atunci cand au porniri violente. Nu ar fi niciodata violenti cu o femeie si prefera sa se manifeste agresiv doar atunci cand vine vorba de o lupta de principii, cu reprezentanti ai politiei sau altfel de legiuitori de exemplu, pe care nu-i suporta.

Rac. Racii sunt unii dintre cei mai pasnici oameni. Dau mereu inapoi cand vine vorba de conflicte si de multe ori nu sunt capabili sa fie violenti nici macar verbal. Un rac nu se va manifesta niciodata violent cu jumatatea sa, cu copiii sau sau cu alti oameni, nici macar atunci cand sunt provocati.

Leu. Leii pe de alta parte raspund cu aceeasi moneda oricarei provocari. Nu se lasa calcati in picioare si daca sunt adusi in punctul in care rabdarea le este depasita, reactioneaza precum o bruta. Ulterior se caiesc de faptele lor, insa de cele mai multe ori ajung sa faca lucruri de neiertat.

Fecioara. Nativii acestei zodii au uneori excese de furie generate, de cele mai multe ori, de gelozie. Este singurul lucru care-i poate face sa devina violenti. Acest lucru se intampla din cauza ca nativii din Fecioara sunt de multe ori nesiguri pe ei insisi si nu stiu cum sa refuleze altfel decat prin violenta. Insa, de cele mai multe ori este vorba doar de violenta verbala.

Balanta. Balantele se gandesc mereu de doua ori inainte sa actioneze intr-un mod violent. Daca ajung la concluzia ca este rentabil sa scoata la iveala latura violenta, o vor face fara niciun fel de scrupule. Daca nu, se vor tempera si vor adopta o abordare mult mai calma a unei situatii de cearta.

Scorpion. Scorpionii sunt destul de pasnici. Prefera sa devina, am putea spune, violenti cu ei insisi atunci cand se afla la limita. Asa ca daca iubita ii va calca lrau pe bataturi, este mai degraba probabil sa se imbete crunt si sa se culce sau sa o insele decat sa devina agresivi cu ea.

Sagetator. Sagetatorii, pe de alta parte, sunt unii dintre cei mai violenti nativi ai zodiacului. Excesele lor de manie pot avea urmari grave insa ajung sa le aiba doar atunci cand sunt provocati maxim. Este vorba doar de situatii limita si de momente in care isi pierd cumpatul din cauza unor motive destul de serioase.

Capricorn. Capricornii nu au inclinatie spre violenta nici in cuplu nici in afara acestuia. Mai mult decat atat, ei sunt cei care pica in postura de victima de cele mai multe ori. Iar acest lucru nu-i deranjeaza mai deloc, avand in vedere ca prefera sa aiba o viata tihnita si constiinta impacata.

Varsator. Varsatorii au capacitatea de a analiza mereu lucrurile si de a gasi mereu o solutie pasnica atunci cand vine vorba de conflicte. Cu toate acestea, au tendinte de a deveni violenti, in mod ciudat, atunci cand este vorba doar de probleme minore pe care le intampina. Asa ca este mai probabil ca un varsator sa ajunga sa fie violent dintr-un lucru banal decat dintr-o suparare mare suferita.

Pesti. Pestii sunt cei mai alunecosi nativi ai zodiacului. Urasc violenta si nu reusesc sa conceapa cum ar fi sa isi loveasca jumatatea. De aceea de multe ori vor invhide ochii pana si in fata celor mai mari greseli careu au fost savarsite in raport cu ei.