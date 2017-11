Care sunt cele mai atractive femei de pe Pamant, in functie de zodie

Potrivit mai multor astrologi si a diverse reviste, cele mai atractive si frumoase femei se nasc sub semne zodiacale precum Fecioara, Capricorn sau Taur . Cu toate acestea, exista si opinii diferite.

Fiecare zodie are propriile trasaturi si atuuri in frumusete. Aceste caracteristici depind de plante, pozitii ale stelelor, genele parintilor si ale stramosilor. Chiar si asa, frumusetea este instinctiva, de aceea este atractia periferica si nu are nimic de-a face cu natura si individualitatea fiecarei femei.

Fecioara

Conduse de planeta Mercur, doamnele din Fecioara au un bun simt remarcabil. Fecioarele sunt clare, iar indrazneala lor este factorul atractiv. Femeile Fecioara au o vraja puternica si reusesc sa faca pe oricine sa se indragosteasca de ele. Cel mai atragator lucru la fecioare este inteligenta remarcabila si spiritul lor practic. In general, nativele nascute sub acest semn zodiacal au mare grija de aspectul fizic si igiena lor, au corpul mereu tonificat, iar faptul ca sunt foarte ingrijite ii atrage pe cei din jur.

Au gusturi bune in materie de moda si rareori dau gres atunci cand se asorteaza. Insa, perfectionismul lor reuseste sa-i alunge pe oameni.

Capricorn

Femeile nascute sub zodia Capricorn sunt conduse de planeta Saturn, astfel stiu cum sa-si faca drumul in lume, fiind foarte indraznete. Nativele din Capricorn sunt dulci si intelepte, independente, care reusesc sa-i atraga pe oameni spre ele. Frumusetea lor simpla si mintea ascutita sunt cateva dintre calitatile care ii atrage pe oameni spre ele. Sunt cu picioarele pe pamant, insa visatoare si pasionale cand vine vorba de dragoste. In moda aleg stilul comod, simplu si sobru. Sunt indraznete, dar si elegante, fara factori fantezisti.

Taur

Conduse de planeta Venus, femeile Taur sunt considerate mame perfecte. Acestea sunt in permanenta in contact cu farmecele lor fizice. Oamenii se indragostesc cu usurinta de sensibilitatea si senzualitatea lor. Nativele din taur stiu sa foloseasca cu mare indemanare produsele cosmetice, au gusturi bune in materie de moda si tendinte. Sunt foarte radiante, indraznete si sunt bune la pat.