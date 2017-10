Cum sa alegi job-ul perfect pentru tine in functie de zodie, ca sa fii mereu fericit

Alege job -ul care îți place și astfel nu vei fi nevoit să muncești niciodată! Sună frumos, dar așa și este, dacă știm să alegem meseria perfectă. Iată ce ne recomandă astrele!

BERBEC

”A fi sau a nu fi”, este deviza dupa care berbecul isi croieste drumul. Berbecul nu este genul de persoana care renunta asa pur si simplu. Berbecul da dovada de forta, de energie, iar job-ul care i se potriveste cu siguranta va fi unul care ii va oferii posibilitatea de avansare. Va incepe de jos, de la un post secund si nu va renunta pana in momentul cand va fi el la conducere. Postul de manager este cel care i se potriveste.

TAUR

Taurul este genul de persoana a carei deviza este totul sau nimic. Taurul nu va renunta pana cand nu va obtine tot ce si-a propus. Taurul calca pe cadavre pentru a-si atinge scopul.

El nu are un job anume, el trebuie sa obtina foloase materiale oricum, prin orice metoda si va reusi cu orice pret.

GEMENI

Gemenii vor pierde multe si asta pentru ca gandesc prea mult. Isi fac foarte multe probleme singuri, lucru ce de multe ori le va cauza probleme. Gemenii se multumesc cu putin, pot incepe de la reprezentant vanzari, ospatar, pana la posturi sus puse gen manager.

Gemenii greu reusesc in viata tocmai pentru felul lor de a pune problema.

RAC

Racii sunt artisti, au simt artistic, sunt emotivi, sociabili, au o foarte buna imaginatie. Racii sunt inclinati spre arta, tocmai de aceea un job in acest domeniu ar fi cel mai potrivit pentru ei. Fie ca sunt pictori, designeri, arhitecti, racii vor muncii toata viata de placere, tocmai pentru ca vor face ce le place.

LEU

Leul este cel care vrea multe, uneori le obtine, alteori nu. Leul renunta usor. Desi o zodie puternica, serioasa, petrecerile sunt cele care I se potrivesc de minune. Un job in domeniu este exact ceea ce leul are nevoie: PR, in media, radio, TV. Leul este un artist si sufletul petrecerii, are nevoie sa fie acolo, in mijlocul ei pentru a se simtii confortabil.

FECIOARA

Fecioara analizeaza foarte mult, este atenta la orice detaliu si va lua in calcul orice esec, astfel fiecare pas pe care il face este ca si cum ar merge pe un camp minat, isi urmareste cu atentie fiecare miscare pentru a nu a mai da gres. Fecioarei i se potrivesc joburi in IT, Media, Constructii.

BALANȚA

Balanta judeca foarte mult orice si pe oricine, poate fi un defect sau poate fi doar o metoda de aparare. Pune totul in balanta, ii plac numerele, echilibrul si armonia. Joburile potrivite pentru balanta sunt in domeniul contabil, bancar, financiar.

SCORPION

Scorpionul doreste si de cele mai multe ori si primeste tot ce cere. I se potrivesc job-urile de conducere, tocmai de aceea se va stradui mult si va ajunge acolo unde isi doreste. Scorpionul este foarte hotarat si va muta si muntii din loc daca va fi nevoie pentru a-si atinge scopurile propuse.

SAGETATOR

Sagetatorul este o persoana foarte pozitiva, ii plac natura, animalele si spatii deschise. Esti inclinat spre fizica, filozofie, istorie, stiinta, iar job-urile pe care ar trebui sa le vizeze sunt in domeniile acestea.

CAPRICORN

Capricornul are o foarte mare putere organizatorica. Ii place sa organizeze intalniri si munceste foarte mult pentru a obtine tot ce isi doreste. Iti planifici toata viata dinainte, asadar stii ce ai de facut pentru o intreaga luna si ai grija sa nu intarzii niciodata la intalnirile stabilite. Joburi de subordonare sunt cele care ti se potrivesc cel mai bine: asistent manager, sau organizator eveniente.

VARSATOR

Varsatorul vrea sa stie tot si vrea sa arate ca stie tot si de cele mai multe ori are de suferit din cauza asta. Te gandesti mai mult la altii decat te gandesti la tine si lupti sa le fie lor bine, punandu-te pe tine pe un loc secund.Job-urile potrivite pentru tine sunt: politica, medicina, resurse umane.

PESTI

Esti un credul si stii asta. Crezi ca tot ce zboara se mananca, de aceea vei avea foarte multe cumpene in drumul tau catre succes. Esti ca un burete plin de emotii si imbibe in tine orice. Ai imaginatie iar acest lucru este un beneficiu adus carierei tale. Iti plac job-urile retrase, tocmai de aceea job-urile de birou sunt cele facute pentru personalitatea ta.