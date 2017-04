Vineri, 28 aprilie 2017. Berbecii isi refac viata sentimentala, iar Fecioarele nu mai duc grija banilor

Apar schimbari de la o clipa la alta, lucrurile se petrec cu mare repeziciune, dar o sa ne putem vedea de drum, de distractie, de alegerile sufletesti pe care le vom face. Vibratia zilei este 1 si putem da tonul unei noi relatii in care sa fim fericiti.

BERBEC: O sa puteti reface viata sentimentala si sa construiti o relatie solida, c-a trecut vremea aventurilor, vreti sa va intemeiati o familie. Un rest de plata, niste bani in plus parc-ar avea de unde sa va intre si o sa va puteti deplasa incotro veti pofti, ca n-aveti chef de stat acasa.

TAUR: Va mai ganditi daca intrati intr-o forma de colaborare, dupa 3 mai sau pastrati timpul liber pentru casa si ai vostri. Se poate sa luati niste bani din urma si sa va redresati din punct de vedere financiar, sa va permiteti o escapada turistica prin imprejurimi de 1 mai.

GEMENI: Grupul de prieteni va cheama intr-o plimbare de o zi, doua, la mare, la munte, sa va bucurati de peisaj si de compania lor. Aveti energie si chef sa faceti lucruri noi, sa depasiti faza de stagnare in care v-ati aflat, sa va repuneti in lumina reflectoarelor.

RAC: Se poate sa va invite cineva la un spectacol, un targ, o expozitie si o sa fie o atmosfera de sarbatoare. Se poate sa ajungeti acolo unde v-ati propus cu ceva timp in urma, intr-o statiune de agrement, sa iesiti cu cei apropiati la un gratar, dupa cum obisnuiati de 1 mai.

LEU: Intervin ceva modificari in programul deplasarii spre o zona de agrement, poate plecati cu trenul in loc de masina sau invers, sa fiti pregatiti. Poate-ati gasit bilete de cazare- la reduceri, le-oti fi luat mai demult sau o fi renuntat cineva si vi le da mai mult gratis, daca nu cumva sunt cadou.

FECIOARA: O sa va dea cineva inapoi o datorie, si n-o sa mai duceti grija banilor daca plecati pe undeva zilele astea. E posibil sa luati bani si sa va puteti achita macar o noapte, doua, de cazare la malul marii sau la munte, c-aveti nevoie cat de cat de un respiro.

BALANTA: Poate aflati unde s-au blocat niste bani si cum vi-i puteti recupera ca s-aveti cu ce pleca in aceasta minivacanta. O intalnire neasteptata, o sansa de a recupera, din mers, o relatie care se destramase definitiv – asa parea si cand colo, se poate reanima cu o vorba, un gest din inima.

SCORPION: Se poate sa cheltuiti o suma importanta de bani pe ceva care va trebuie acasa, aparatura sau mobilier. E cineva caruia-i pasa de voi si se asigura ca aveti unde pleca si cu cine, zilele astea, sa luati o gura de aer, sa stati la un gratar, la padure, la malul marii.

SAGETATOR: Noutati in sfera sentimentala si or sa va surprinda telefoanele, mesajele, invitatiile pe la petreceri sau in excursie. Se-anunta un castig banesc si poate va decideti in ultimul moment sa dati o fuga la munte sau la mare, in functie de unde-si doresc si prietenii sa petreceti o zi, doua daca nu patru zile.

CAPRICORN: E posibil sa primiti un cadou pentru casa, ori poate nimeriti vreo reducere considerabila si o sa fie o bucurie pentru toti ai casei. Se poate sa schimbati – brusc – destinatia de vacanta si sa treceti si pe la niste rude sau prieteni care-si doresc sa ajungeti si pe la ei si sa faceti slalom printre obiectivele turistice.

VARSATOR: O sa prilejuiti o intalnire cu cineva care vrea sa va cunoasca mai bine, pentru ca se simte atrasa de voi, persoana – si vedeti ce simtiti si voi. O sa profitati din plin de timpul liber si o sa va faceti si noi prieteni, poate va angajati intr-o activitate de grup, cand reveniti acasa si o sa fie antrenant.

PESTI: E posibil sa plecati de azi intr-o vilegiatura si sa ramaneti cat va tine buzunarul, c-aveti nevoie de un relax prelungit. Se pare c-o sa va lasati purtati de sentimente si o sa vreti sa revedeti niste oameni dragi, va-ntalniti cu ei la un picnic, sa petreceti cat mai mult timp cu ei.