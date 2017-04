18 APRILIE 2017: Marti, trei ceasuri rele? Previziuni pentru zodia ta

Horoscop 18 aprilie 2017 Berbec

E o placere sa treci prin locuri de care te leaga amintiri intense, ba chiar ai ocazia de a regasi prieteni de demult, colegi de odinioara, persoane de care se leaga intr-un fel sau altul copilaria sau tineretea ta. Amintirile frumoase revin la lumina vii si puternice de parca abia ieri s-au intamplat, si totul datorita oamenilor pe care ai ocazia sa ii intalnesti si vestilor bune care ajung la urechile tale. Poti afla o multime de aspecte din trecut, pe care nu le-ai mai auzit pana acum, incat poti spune ca te mai pui si tu la curent cu stirile, poate din urma cu cativa ani si pana in prezent.

Horoscop 18 aprilie 2017 Taur

Cat timp urmezi strategia pe care ti-ai propus-o cat mai relaxat, fara stres si fara incrancenare, vei ajunge la visul tau cel mare cu bucurie. Victoria nu e departe, dar nu trebuie sa dezechilibrezi nimic in urcusul tau: nici sa sari peste etape, nici sa te stresezi mai mult decat e cazul, nici sa te dai peste cap pentru a ajunge mai repede acolo. Lucrurile pot evolua lent, armonios si bine, incat nici tie nu-ti vine a crede ce frumos se aseaza toate, si asta numai datorita capacitatii tale de a-ti pastra calmul pana la capat. Nu te enerva pentru nimic in lume, ci ramai zen orice ar fi, si ai sa vezi imediat efectele acestei atitudini!

Horoscop 18 aprilie 2017 Gemeni

Calatoriile acestei zile sunt intesate de conflicte si certuri de la orice fleac. De la violenta celor participanti la trafic pana la dispute prin telefon, a lua legatura azi cu ceilalti e un stres major! Aproape ca ai vrea sa te retragi in banca ta, sa te izolezi de toata lumea, de vreme ce orice incercare de a intra in contact cu ceilalti se soldeaza cu un mic scandal. Nu esti tu vinovat de aceasta stare de tensiune, ci interlocutorii tai care sunt grabiti, nervosi, agitati, care isi elibereaza tot stresul pe ceilalti. Ai ghinionul de a le trece chiar tu azi prin cale.

Horoscop 18 aprilie 2017 Rac

Atmosfera este foarte contradictorie in jurul tau. Tu te-ai apucat serios de o activitate de durata, in care nu simti nevoia sa te grabesti, in timp ce colaboratorii tai incep sa te preseze sa ajungi mai repede la rezultate. Nu poti da randament in acest ritm, pentru ca e totusi o actiune ce necesita concentrare, atentie, lucru fara graba, deci, daca te lasi influentat de cei agitati de pe margine, incepi sa faci greseli. Fa totul ca la carte, asa cum consideri tu de cuviinta, pentru ca sub asemenea presiune nu poti ajunge la roadele dorite. N-au decat sa te astepte ei pe tine!

Horoscop 18 aprilie 2017 Leu

Emotiile tale cresc la cote maxime pentru ca traiesti un eveniment intim care are un efect major asupra starii tale psihice. Spui ca parca un vis ti s-a implinit, ca rugaciunile ti-au fost ascultate, ca cineva acolo sus te-a auzit, pentru ca este exact ceea ce inima ta dorea si sufletul tau astepta. Bucura-te de aceste momente superbe in care inima ta e rasfatata cu senzatii atat de placute, dar nu le impartasi inca nimanui. E nevoie de un pic de discretie, tine-le doar pentru tine, ca sa fii si tu sigur ca ceea ce simti acum e real si are viitor. Daca incepi sa spui la toata lumea, magia se risipeste!

Horoscop 18 aprilie 2017 Fecioara

Obstacolul care apare azi in planurile tale nu-ti este deloc strain, pentru ca ai mai trecut candva prin situatii similare. Ajunge doar sa repeti reteta de atunci, sa-ti aduci aminte cum ai rezolvat problema data trecuta, pentru ca ai deja experienta in acest sens. Daca atunci ai rezolvat totul cu bine, la fel se va intampla si acum, pentru ca stii exact cum sa intervii. Se vede ca ai invatat ceva din lectiile primite de la viata si, chiar daca problema se repeta aproape identic, acum stii sa o repari mult mai bine si mai repede. Stii cum se spune: tot patitu-i priceput!

Horoscop 18 aprilie 2017 Balanta

Intalnesti exact persoana de care aveai nevoie pentru a-ti oferi o viziune impartiala din afara. El vede lucrurile detasat, de pe margine, fara implicatii sentimentale si cantareste situatia corect. Te poti baza intru totul pe sfatul oferit de acesta si pe concluzia pe care o extrage la rece, si daca mai pui si in practica solutia oferita de el, ai numai de castigat. Toate revin la normal si se reinstaleaza echilibrul si calmul peste situatia care te stresa la maximum. De unde se vede cata nevoie ai uneori de o parere avizata din afara!

Horoscop 18 aprilie 2017 Scorpion

Inainte de a atrage atentia asupra ta pentru o eventuala noua iubire, ar trebui sa te privesti pe tine insuti cu mai multa afectiune. Acorda-ti mai multa atentie, ocupa-te mai mult de corpul tau sau de aspectul exterior. E un moment bun sa faci o schimbare in modul tau de a fi, deci poti incepe cu alimentatia, cu regimul de viata, cu lookul, cu parul sau machiajul, pentru ca de aici ar putea surveni si o serie de schimbari in modul in care te vor vedea ceilalti. Ai toate sansele sa atragi ochii tuturor asupra ta daca decizi chiar de azi o transformare profunda, vizibila, uimitoare pentru ceilalti si chiar si pentru tine.

Horoscop 18 aprilie 2017 Sagetator

Se aduna multa lume in jurul unui eveniment de care toti sunt cumva interesati si esti si tu chemat sa te alaturi acestui colectiv. E ca o sarbatoare comuna, ca o adunare in jurul unui eveniment important la care fiecare isi aduce cumva contributia. Se simte un aer proaspat in acest mediu, dialogul merge ca uns si e o placere pentru toata lumea sa intre in legatura unii cu altii, sa dialogheze, sa colaboreze. Orice activitate colectiva, in care se pune pret pe reciprocitate si cooperare poate fi de succes, deci alatura-te celor care gandesc ca tine.

Horoscop 18 aprilie 2017 Capricorn

Chiar daca nu ai curaj sa spui chiar acum, pe loc, ca planul la care visezi este In totalitate realizabil, nu te lua dupa senzatia de moment. Da, poate exista si animozitati, poate ai dat piept cu suficiente amanari si refuzuri, dar ai sa vezi intr-o zi ca toate aceste piedici de pe parcurs au avut rostul lor. Cui ii plac usile trantite in nas, ai sa spui? Nimanui, dar cand vei ajunge la final vei intelege, ba chiar vei aprecia, ca ti s-au dat atatea hopuri pe parcurs, pentru ca si ele faceau parte din scoala vietii. Ai invatat sa lupti, sa nu renunti, sa crezi cu tarie in succesul final, sa nu abandonezi, altfel cum ai fi aflat ca le poti face pe toate? Nu tot ce pare greu sau rau, la prima vedere, chiar e in dezavantajul tau!

Horoscop 18 aprilie 2017 Varsator

Stresul devine coplesitor astazi incat te face sa reactionezi aiurea la diversele provocari care se ivesc in cale. Inainte de a lua decizii capitale, incearca sa te linistesti, ca sa nu iti exprimi ultimul cuvant intr-un moment de stres maxim. Ai putea regreta mai apoi ca nu ai gandit mai indelung, ca nu ai luat decizii in momente mai linistite, ci sub imperiul emotiilor negative de moment. Se poate vorbi de o criza, cand nervii te-ar putea face sa actionezi ciudat, agresiv, impulsiv, stricand totul peste noapte. Ia o pauza daca vezi ca esti prea agitat, pentru ca nu poti chibzui sau hotari corect la nervi.

Horoscop 18 aprilie 2017 Pesti

Din optimismul debordant cu care tratezi tot ce se petrece in jurul tau se nasc azi proiecte creatoare de exceptie. Esti stimulat sa visezi pana departe, ai curajul sa adaugi noi si noi detalii la scopul propus si esti incantat sa vezi ce bine evolueaza toate intr-o directie promitatoare. Primesti suficiente garantii, informatii folositoare, indrumari benefice ce duc spre scopul ales, incat nu stai pe loc, ci folosesti fiecare clipa pentru a mai completa cumva tabloul frumos pe care il creezi. Bucuria cu care privesti rezultatele visate te impinge mai repede inainte, ca atare fa si azi un pas intr-acolo!