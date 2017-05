12 mai 2017. Taurii isi iau o masina, iar Berbecii se intalnesc cu o persoana draga

O sa facem progrese in sfera comunicarii cu cei din jur si relatia de cuplu o sa castige in stabilitate, ne putem si deplasa cu usurinta si sa ne ocupam si de casa si de familie totodata.

Vibratia zilei este 3 si o sa putem face afaceri din mers, fara dificultate.

Si acum sa vedem ce se intampla in fiecare zodie.

BERBEC: Cineva de care va e dor soseste si o sa va faceti program de vizite si plimbari zilele astea, sa va bucurati de un asemenea cadou. Aveti idei ingenioase de petrecut timpul liber si o sa-i luati pe prieteni cu voi la plimbare sau pe un teren de sport, gasiti voi un sport de agrement care sa va dezmorteasca muschii.

TAUR: O sa faceti ceva cu banii din cont, va luati masina, schimbati casa, o sa le gasiti cea mai buna intrebuintare. Se poate sa perfectati o situatie contractuala si sa va puteti apuca si de treaba, de luni incolo, sa deschideti un nou capitol de viata profesionala.

GEMENI: Intrevedere cu cineva care vrea sa fiti in continuare un cuplu si o s-aveti o discutie serioasa pe tema asta, sa vedeti cum stau lucrurile. Parca sunteti mai energici decat de obicei si o sa aveti chef de plimbare, sa petreceti cateva zile departe de casa si-i luati pe prieteni sa fiti impreuna la munte, la mare.

RAC: Familia are nevoie de voi, poate sunt treburi gospodaresti la care trebuie sa luati si voi parte si o sa va ramana timp si de plimbare. V-asteapta cineva in alt oras, o sa fie un eveniment festiv, maine, poimaine si o sa ajungeti pe-acolo, sa va bucurati de revederea unor oameni dragi.

LEU: Daca nu plecati pe nicaieri, zilele astea poate vin prieteni, rude, din tara sau strainatate pe la voi si-o sa fie revigorant. Lucrurile importante pe care le-aveti de discutat intre patru ochi cu fiinta iubita pot fi spuse si in timpul unei excursii spre mare, munte, sa fiti pe teren neutru.

FECIOARA: Poate luati parte la un concurs, ori poate copiii se-ntrec pe undeva intr-o competitie care o sa va tina pe toti in priza. Faceti monetarul sa vedeti daca porniti spre o statiune turistica sau spre o zona de agrement mai aproape de casa – sa va deconectati, sa practicati un sport.

BALANTA: Inca nu s-au spus si ultimele adevaruri din relatia de suflet si odata rostite o sa-si faca loc si armonia in cuplu vostru. Poate mai faceti o tura de negocieri ca sa vedeti daca e posibil sa obtineti ce le-ati cerut unor angajatori sau reluati firul tratativelor de luni incolo.

SCORPION: Se poate sa va consultati cu familia inainte de a hotari pe ce sa dati banii, ca sa fie spre beneficiul tuturor. Apar proiecte noi la serviciu si daca mai aveti inca ceva de dovedit, sefilor, poate acceptati si provocarile de ultim moment ca v-ar putea ridica in rang.

SAGETATOR: O suma de bani, un cadou, cu ceva tot o sa v-alegeti sau vine cineva si o sa v-aduca vesti bune. Un suflu de prospetime la voi, poate-ati mai scapat de greutati si va puteti gandi si la voi, la fericirea voastra si o sa radiati bunadispozitie.

CAPRICORN: Poate dati o raita pe la magazine sa luati lucruri noi pentru casa, posibil si in rate, daca nu vreti sa va cheltuiti toti banii. Poate faceti treaba pe-acasa, dati o mana de ajutor la o renovare, sau la curatenie ca sa va simtiti confortabil acasa si-i chemati si pe niste prieteni diseara la o cafea.

VARSATOR: E o rascolire in sfera sentimentala si o sa dati si sa primiti niste explicatii care sa arate cat de serioasa e relatia. Pareti gata pregatiti de drum, o fi vreo excursie cu grupul, oti avea si un sarbatorit printre voi si se poate sa ramaneti o zi, doua, prin alt oras, intr-o statiune turistica.

PESTI: Se poate s-aveti cheltuieli mari in perioada asta si sa va descurcati totusi, sa nu ramaneti fara o rezerva. O sa primiti acei bani care v-au fost promisi, cineva va da inapoi o datorie, banii or s-ajunga la voi in cont pana diseara si o s-aveti de buzunar maine, poimaine.