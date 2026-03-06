Horoscop săptămânal Vărsător martie 2026 transformări la job și viață personală

Nativii din zodia Vărsător se confruntă cu o săptămână plină de provocări, atât în plan profesional, cât și în relațiile cu apropiații. Previziunile astrale pentru perioada 7-13 martie 2026 indică momente delicate, care vor necesita tact și mult control de sine.

Conform horoscopului realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea, Vărsătorii vor trebui să navigheze situații complexe, de la posibile critici la serviciu până la dezamăgiri venite din partea unor prieteni.

Provocări la serviciu între 7 și 9 martie

Prima parte a săptămânii, între 7 și 9 martie după-amiaza, aduce o posibilă provocare în plan profesional. Nativii ar putea fi puși în situația de a-și asuma o postură delicată, care le-ar putea umbri autoritatea sau credibilitatea în fața unei asistențe.

Există riscul ca Vărsătorii să fie greșit înțeleși sau criticați. Pentru a evita aceste ipostaze, astrologul recomandă valorificarea tranzitelor generate de Lună și Uranus. Soluția constă în găsirea unei rezolvări inteligente pentru o situație cu multe condiții și limitări, acționând cu abilitatea și tactica unui Scorpion și rezistența nervoasă a unui Taur. Controlul tendinței de a răbufni este esențial.

Tensiuni cu apropiații și decizii de izolare

Perioada cuprinsă între 9 martie, după ora 17:37, și 12 martie dimineața, mută atenția spre viața socială. Pot apărea situații dezagreabile generate de un apropiat, iar nativii s-ar putea simți inconfortabil într-un grup de persoane alături de care desfășurau activități comune de relaxare.

Un anumit personaj sau un eveniment neașteptat poate scoate la iveală trăsături de caracter de care Vărsătorii nu luaseră până atunci cunoștință. Această revelație ar putea duce la o hotărâre fermă: izolarea de persoanele respective sau chiar părăsirea definitivă a acelui colectiv.

Sănătatea și revenirea lui Jupiter ca protector

Finalul intervalului, între 12 martie, după ora 6:07, și 13 martie, aduce în prim-plan sănătatea. Cele două case ale sănătății vor evolua sub semnul opoziției Lună/Jupiter, pe direcția Capricorn/Rac, aspect ce va accentua sau va răscoli afecțiunile mai vechi, digestive sau osoase.

Starea de spirit va fi marcată de deciziile anterioare față de o persoană sau un colectiv de la serviciu, care îi motivează pe nativi să fie radicali, inflexibili și deloc dispuși să cedeze în fața unei situații ce le încalcă niște drepturi. Pe 12 martie, Jupiter va reveni la mersul direct și, până pe 30 iunie, va juca un rol de protector al intereselor profesionale, dar și al stării de sănătate. Totuși, concluziile unei negocieri salariale nu vor fi definitive.