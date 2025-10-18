Horoscop 19-25 octombrie 2025: previziuni pentru fiecare zodie într-o perioadă de purificare

Alina Bădic explică faptul că această săptămână aduce reflecție asupra identității și decizii importante pentru toate zodiile.

Ce aduce săptămâna din punct de vedere astrologic

În cadrul emisiunii 360 de grade de la B1 TV, astrologa Alina Bădic a arătat că perioada 19-25 octombrie 2025 este una de transformare interioară. „Nu trebuie să contrazici viața, ci să elimini influențele care-ți blochează evoluția”, a subliniat ea. Cum se reflectă acest lucru pentru fiecare zodie?

Berbec, Taur, Gemeni: mesaje și lecții specifice

Berbecii sunt puși în fața unei alegeri între a-și exprima direct emoțiile sau a face compromisuri. „Ei nu pot ascunde mesajul energiei afișate direct, vulcanic”, a menționat Bădic. Este o perioadă în care transparența lor este amplificată.

Taurii primesc un mesaj subtil, cu o influență „neptuniană”, care îi ajută să fie mai atenți la semnalele interioare. „Planeta totem a lor nu este Neptun, ci una care le coordonează acțiunile”, a adăugat astrologa. Acest lucru îi încurajează să se bazeze pe intuiție în deciziile importante.

Gemenii pot observa că primesc mesaje interioare, ca o voce suplimentară gândurilor lor

Uranus este comparat cu o „navă cosmică” ce le dezvăluie perspective noi

„Li se arată unde se greșește și cine greșește”, a explicat Bădic

Rac, Leu, Fecioară: introspecție și analiză

Pentru Raci, această săptămână este dedicată găsirii unui „timp sacru”. „Trebuie să discute despre sufletul lor, nu doar despre problemele de zi cu zi”, a menționat Alina Bădic. Dacă ceva îi deranjează la partenerul de viață, este momentul să analizeze cauza profundă.

Leii se confruntă cu influența lui Pluto, planeta misterului, care îi îndeamnă să caute mesaje ascunse. „Soarele trece brusc în spatele lui Pluto pentru nativii Leu. Leul nu se mai ghidează după ceea ce este la vedere”, a detaliat astrologa. Ei trebuie să se concentreze pe ceea ce este nevăzut.

Fecioarele sunt sfătuite să acorde timp meditației. „Ei sunt foarte atenți acum să nu mai greșească, pentru că atât s-au săturat, pe șleau vorbind, de penitență, de pedeapsă, de oameni care i-au supărat, sau au plecat, sau i-au dezamăgit, încât acum vor să rezolve conflicte a priori.” Acum este momentul să prevină conflictele și să caute liniștea.

Balanță, Scorpion, Săgetător: provocări și mesaje de urmat

Balanțele se confruntă cu o perioadă în care Soarele pe Via Combusta le cere seriozitate. „Acest Soare face un aspect de Quincunx, cum spunem noi, cu Saturn. Ce înseamnă asta? Înseamnă că li se cere un grad de seriozitate foarte mare într-o problemă.” Este important ca Balanțele să analizeze cu atenție fiecare decizie.

Scorpionii și intuiția necesară

„Sunt niște uși pe care nativii Scorpion trebuie să le cerceteze, dar este foarte greu, pentru că ei trebuie să intuiască ce se află în spatele ușilor. Adică te sună cineva și îți spune: Uite, vin în vizită. Sau te duci la o petrecere, sau te duci undeva. Tu trebuie să intuiești ce cheie ai. Dacă este cheia care încuie ușa sau descuie ușa. Adică, dacă trebuie să te duci sau nu. Și o să mă întrebați: Cum? Păi da, este dificil să intuiești. Este foarte simplu. Dacă ești într-un pericol iminent, noaptea, pe stradă, imediat îți dai seama, pentru că ți se deschid antenele. Exact așa este și în cazul acestei chei.”

Săgetătorii primesc un mesaj de la Jupiter, guvernatorul zodiei. „Mesajul este dat chiar de guvernatorul dumneavoastră, de Jupiter, care se găsește în semn lunar. Deci, acest Jupiter în semn lunar este chiar mesajul prevestitorului. Nativilor Săgetător li se oferă un mesaj divin, un mesaj de prevestire. Cineva le ghicește, să spunem așa. Adică, chiar li se prevestește ceva. Este un lucru foarte interesant și aici vorbim despre o poveste supranaturală. Vorbim despre ceea ce emană. Deci, ei stabilesc, practic, Săgetătorii, pentru că fiecare semn acum are o anumită conduită. Și conduita care li se cere nativilor Săgetători este următoarea: tu ce emiți? Ce emani în Univers?”

Capricorn, Vărsător, Pești: decizii și echilibru interior

Capricornii se bucură de o libertate mai mare de alegere, dar cu responsabilitate. „Pentru nativii Capricorn este această planetă-cheie, de fapt, este o conjuncție Saturn–Neptun, care spune în felul următor: Tu hotărăști ce și cum. Este foarte interesant cum ei au un liber arbitru foarte mare în această perioadă, dar doar pentru că, la un moment dat, ei știu foarte bine, și mai mult decât multe alte zodii, că va exista o judecată în viitorul foarte apropiat.”

Vărsătorii sunt influențați de Marte, care aduce multe acțiuni și evenimente

Ei trebuie să rezolve situații legate de natura lor profundă

Peștii se află într-o perioadă în care Neptun și Marte joacă roluri esențiale. „Pentru nativii Pești, nu avem cum să nu avem decât planeta Călăuză și planeta-cheie, Neptun. El, Neptun, este cel care îi domolește în toate acțiunile, dar planeta-cheie și planeta-problemă este Marte. Marte spune: Cine domnește aici? Pentru că Neptun este în semnul lui Marte, adică guvernatorul Pește este în semnul lui Marte. Și Marte vine în semnul Peștilor, Neptun vine în semnul lui Marte și întreabă. Și imediat traduc ceea ce vreau să spun.”

Perspectiva pentru perioada următoare

Alina Bădic subliniază că procesul de purificare continuă până la sfârșitul lunii octombrie. Recomandarea ei este clară: „Ascultă de mesajele planetare și acționează cu intenție curată.” Fiecare zodie va avea provocări specifice în perioada următoare, iar atenția la detalii și sinceritatea față de sine vor ajuta la depășirea lor.