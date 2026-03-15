Vineri seara, în plină agitație pre-Oscar, Hollywood-ul s-a oprit pentru o clipă să celebreze talentul feminin din fața și din spatele camerelor. Evenimentul a fost cea de-a 19-a ediție a galei Women In Film (WIF) Oscar Nominees, prezentată de Max Mara, o seară dedicată celor care luptă pentru echitatea de gen în industrie. Peste 30 de nominalizate au fost prezente.

O seară sub stele și lumini de poveste

Actrițe, regizoare, producătoare și creatoare de costume au început să sosească în jurul orei 18:30 la Wheelhouse, o reședință privată din West Hollywood care, pe vremuri, era vila de petreceri a legendarei Bette Davis. V-ați fi așteptat la mai puțin? Pe măsură ce onoratele serii terminau cu pozele de la panou, invitații socializau afară, la un platou cu brânzeturi și mezeluri. Alții, printre care Lisa Rinna din The Real Housewives of Beverly Hills și soțul ei, Harry Hamlin, stăteau la coadă la bar, alegând între cocktailurile speciale ale serii: „The Leading Lady” și „Best Picture Spritz”.

Discursuri puternice, fără ocolișuri

Iar programul oficial a început la lăsarea serii, cu invitații adunați în jurul piscinei, sub ghirlande de lumini. Prima care a urcat pe scenă a fost Kirsten Schaffer, CEO-ul WIF. „Atât de multe dintre noi ne-am petrecut o carieră – sau o viață – luptând pentru un loc la o masă care nu a fost niciodată construită cu noi în minte”, a spus ea mulțimii. A continuat tranșant: „În seara asta, sărbătorim. Nu pentru că munca s-a terminat, ci pentru că refuzăm să ne oprim.”

A urmat Syrinthia Studer, președinta consiliului de administrație WIF, care a dedicat celebrarea „femeilor care au fost prezente, care au spus povești ce trebuiau spuse, care au stat în fața camerei și au stăpânit-o, și celor care au stat în spatele ei și au modelat lumi întregi”.

Kate Hudson și energia de pe scenă

După discursuri, nominalizatele au urcat pe scenă una câte una, anunțându-și numele și nominalizarea la Oscar pentru 2026. Kate Hudson, într-o rochie lungă și fluidă Max Mara, nu a avut nevoie de prea multe prezentări. „Bună, sunt Kate Hudson și sunt nominalizată la categoria Cea mai bună actriță pentru un film pe care l-am făcut, numit Song Sung Blue”, a spus ea, stârnind aplauze entuziaste.

I-a pasat microfonul lui Diane Warren, nominalizată pentru Cel mai bun cântec original cu „Dear Me”. Compozitoarea s-a adresat direct publicului: „Ați văzut, băieți, Song Sung Blue?! E al naibii de bun.”

Energia a atins punctul culminant când șapte dintre femeile din spatele filmului „Hamnet” s-au adunat pe scenă. „Sunt Liza Marshall, producătoarea filmului Hamnet. Acesta este un film foarte centrat pe femei, iar acestea sunt toate colaboratoarele noastre incredibile”, a împărtășit ea, primind o nouă rundă de aplauze.

Ce spun vedetele din spatele camerelor

După discursuri și fotografia de grup cu cele peste 30 de nominalizate, petrecerea a continuat în toată vila. Ospătarii serveau mini-burgeri, ton picant pe orez crocant și pui cu vafe. Alicia Silverstone a rămas să socializeze, fiind încântată să se afle în fosta reședință a lui Bette Davis. Cu filmul ei, „Bugonia”, primind mai multe nominalizări, entuziasmul ei era, pe bune, palpabil. „Îl iubesc pe regizorul Yorgos Lanthimos și pe actrița principală Emma Stone”, a declarat ea, adăugând că a fost captivată de multe dintre filmele nominalizate anul acesta, inclusiv „Sentimental Value” și „Hamnet”.

Pe terasa din față se afla și Supriya Ganesh, care a primit laude pentru rolul Dr. Samira Mohan din „The Pitt”. „Sunt atât de fericită să fiu înconjurată de o comunitate creativă atât de uimitoare”, a spus ea. „Sunt atât de multe filme pe care le-am văzut anul acesta și care au avut un impact atât de mare asupra mea. Am iubit Sinners și Sentimental Value; One Battle After Another a fost, si, grozav.”

O atmosferă relaxată, dar plină de admirație reciprocă.

În apropiere era și noua vedetă de reality show, Maura Higgins (proaspăt ieșită din finala sezonului 4 al emisiunii The Traitors), încântată să se reîntâlnească cu colega ei de emisiune, Lisa Rinna. „Îmi spune fiica ei și eu îi zic: «Ea e mama mea americană»”, a spus irlandeza râzând. Si Dove Cameron era la fel de entuziasmată. „Iubesc femeile! Și iubesc filmul”, a exclamat ea. „Seara asta se simte frumoasă și înălțătoare. E frumos să sărbătorim toate femeile care rup tot”, a concluzionat vedeta din „56 Days”.