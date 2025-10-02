H&M lansează colecția de toamnă în negru integral: 27 de piese esențiale

Noul drop al brandului, inspirat de estetica grunge și Britpop din anii ’90, cuprinde materiale precum piele, satin și blană artificială.

Combinațiile vestimentare în negru sunt mereu o alegere sigură pentru cei care preferă un stil minimalist sau pentru cei care apreciază simplitatea. Colecția de toamnă 2025 de la H&M, lansată ca a doua parte a seriei Autumn/Winter, aduce în prim-plan această culoare, dar propune detalii care transformă orice ținută într-una de impact.

De la podium la garderobă: inspirația colecției

Colecția a fost prezentată pentru prima dată la London Fashion Week, un loc potrivit pentru a evidenția influențele anilor ’90. Siluetele propuse au un aer de club nocturn, dar și un farmec aparte, descris drept „mamă cool la școală”, așa cum menționează autorul articolului original. Inspirația provine din subculturile grunge și Britpop, iar campania cu Alex Consani și Vittoria Ceretti transmite această atmosferă.

Chiar dacă paleta de culori este restrânsă, designul rămâne interesant. Piesele includ elemente precum:

Curele metalice și accesorii argintii cu influențe punk

Contraste de texturi: piele mată alături de satin lucios

Detalii surprinzătoare, cum ar fi perforații decorative pe fuste sau bluze cu volane

Un exemplu reprezentativ este „rochia din satin cu dantelă” (75 USD), descrisă drept „perfectă pentru toamnă”.

Cum se poartă negrul în 2025: trei reguli de stil

Regula 1: Joacă-te cu proporțiile

Geaca bomber cu umeri accentuați (75 USD) oferă volum și poate fi purtată cu o fustă mini circulară din piele (269 USD) sau cu pantaloni din denim cu finisaj special (99 USD).

Regula 2: Combină materiale diferite

Bluza cu mâneci evazate și detalii din dantelă (75 USD) se potrivește foarte bine cu pantalonii din piele cu aspect lucios (329 USD). Autorul subliniază: „High-shine equals high-drama in my book.”

Regula 3: Accente care atrag atenția

Detaliile care fac diferența includ curele suprapuse pe spatele unei rochii (74,99 USD), imprimeuri leopard pe pantofi (109 USD) sau o geacă cu blană artificială (99 USD).

27 de piese pe care să le achiziționezi înainte să se epuizeze

Iată o selecție de articole care se bucură de popularitate și care ar putea dispărea rapid din stoc:

Rochia din satin cu dantelă (75 USD) – „This is the perfect slip dress for fall.”

(75 USD) – „This is the perfect slip dress for fall.” Geaca bomber cu umeri accentuați (75 USD) – „I’m obsessed with this versatile bomber jacket.”

(75 USD) – „I’m obsessed with this versatile bomber jacket.” Pantofi slingback din piele cu toc (109 USD) – „A pop of leopard never hurt anybody.”

Alte articole notabile sunt haina lungă din piele (549 USD), care poate completa orice ținută de toamnă, și geanta shopper (69,99 USD), ideală pentru birou sau activități zilnice.

Lista include și pantaloni cu pliuri frontale (29,99 USD), o fustă mini cu detalii tip curea (99 USD), blugi cu cusături vizibile (59,99 USD) și o rochie tricotată cu aplicații metalice (109 USD).

Fiecare piesă propune o abordare diferită asupra negrului, de la texturi mate la accente lucioase sau detalii metalice, astfel încât orice garderobă poate fi îmbogățită cu articole versatile și moderne.

Ce urmează pentru tendințele de toamnă?

Deși colecția actuală este centrată pe negru, H&M a inclus câteva accente de burgundy închis (bluza cu guler tip eșarfă din mohair) și gri (pantaloni cu pliuri). Aceste detalii sugerează că brandul ar putea explora palete mai diverse în viitor.

Pentru moment, atenția rămâne asupra versatilității negrului, iar autorul notează: „I’m having a hard time imagining what fall outfit you can’t throw this leather coat over.”

În concluzie, colecția de toamnă H&M reușește să demonstreze că ținutele all black nu se demodează niciodată și pot fi adaptate cu ușurință oricărui stil personal. Fiecare piesă este gândită să aducă un plus de stil și funcționalitate, chiar și în cele mai simple combinații.