Hit cu 10M views – Panica Zarei Larsson când a crezut că a înlocuit-o Kylie Minogue

Zara Larsson a trăit clipe de panică totală. Artista suedeză era convinsă. Credea că a fost eliminată de pe hitul momentului pentru a fi înlocuită de legendara Kylie Minogue. Totul s-a întâmplat chiar în ziua lansării, dintr-o simplă confuzie, pentru că adevărul era complet diferit. Colaborarea ei cu PinkPantheress pentru remixul „Stateside” este un succes masiv, care a spart deja topul Billboard Hot 100, iar într-un interviu pentru People, Zara a povestit totul: de la un DM pe Instagram la frica paralizantă că a fost respinsă.

Un DM cu „Queen” a pornit totul

Cum a început totul? Neașteptat. Chiar șocant de simplu. Larsson, fană declarată, i-a dat un mesaj pe Instagram colegei sale. Scurt. La obiect. „De fapt, i-am trimis un DM cu două zile înainte să mă roage să sar pe remix, ceva de genul, ‘Queen’. Cred că asta a fost tot ce am spus”, povestește Larsson amuzată. Nu era un gest singular. „Voiam să arăt niște dragoste. Eram într-o frenezie a iubirii. Am trimis mesaje la o grămadă de fete din pop, gen, ‘Queen’. Vreau doar să apreciez toate fetele care rup”, a explicat artista nominalizată la Grammy.

PinkPantheress a răspuns pe loc și i-a propus direct să colaboreze la proiectul ei de remixuri, `Fancy Some More?`. Reacția Zarei a fost imediată. „Am zis, ‘Logic, mi-ar plăcea la nebunie’. Și ea a zis, ‘Fac acest album de remixuri. Ești de acord să faci o piesă?’. Iar eu am zis, ‘Da’”. De aici, totul s-a desfășurat cu o viteză amețitoare. Aflată în turneu cu Tate McRae, a scris și înregistrat versurile „undeva în mijlocul Americii”, iar piesa a fost gata. Gata. „A fost drăguț, bum bum bum bum bum, mi-am scris versul, l-am trimis, iar apoi a apărut cam patru zile mai târziu”, își amintește ea.

Momentul de panică: „Oh, Doamne, dacă a urât piesa?”

A înregistrat, a trimis materialul și a așteptat lansarea. Și atunci a venit șocul. Confuzie totală. Pe albumul de remixuri, piesa „Stateside” apărea într-o versiune cu Kylie Minogue. Gândurile au năvălit peste Zara. A crezut că totul s-a terminat. „M-am speriat foarte tare, gen, ‘Oh, Doamne, ce se întâmplă dacă a urât piesa? Credeam că i-a plăcut’”, recunoaște artista. Scenariul din mintea ei era clar: PinkPantheress i-a ascultat versurile, nu i-au plăcut și a înlocuit-o pe furiș cu un nume gigantic din industrie, fără să-i zică un cuvânt. Prea suspect ca să fie o simplă coincidență, nu?

Un proiect plin de staruri: „Avea un milion de oameni pe remixuri”

Din fericire, misterul s-a risipit repede. PinkPantheress nu o înlocuise. Nici vorbă. Proiectul ei era mult mai mare, un concept care aducea mai mulți artiști pe versiuni diferite ale aceleiași piese. O idee inedită. „Dar apoi s-a dovedit că avea, gen, un milion de oameni pe remixuri, ceea ce cred că este, de fapt, un mod foarte distractiv de a face lucrurile”, a explicat Larsson, acum vizibil ușurată. Versiunea ei era doar una din cele patru variante oficiale pentru „Stateside”, alături de cele cu Kylie Minogue, Bladee și Groove Armada. O listă de nume grele. Problemă rezolvată.

Remixul care a cucerit Billboard și YouTube

Teama ei s-a dovedit a fi complet nefondată. Reacția publicului a fost incredibilă, iar versiunea cu Zara Larsson a devenit rapid favorita fanilor. Piesa a intrat direct în Billboard Hot 100, urcând până pe locul 83 – o reușită uriașă pentru un remix. Videoclipul oficial, apărut pe 15 ianuarie și regizat de Charlotte Rutherford, a făcut ravagii pe internet. A adunat aproape 10 milioane de vizualizări. În mai puțin de 10 zile. Cifrele spun totul. „Se pare că și oamenilor le place, ceea ce mă entuziasmează very tare”, a încheiat artista. Un hit pornit de la un singur cuvânt și o panică de moment.