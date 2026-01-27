Hit anti-trans, Nr. 1 în topuri. Partidul din spatele vedetei, la 22%

Holly Valance s-a întors. Da, chiar ea, vedeta australiană care rupea topurile în anii 2000 cu „Kiss Kiss”. Doar că revenirea nu e deloc ce-și imaginau fanii. Piesa ei nouă, o satiră la adresa persoanelor trans, a culturii „woke” și a „fulgilor de nea”, a urcat direct pe locul 1 în iTunes Australia. A depășit nume grele. Chiar și pe Harry Styles, conform Dailymail.

Melodia nu e doar un simplu cântec. E mult mai mult. Este coloana sonoră pentru un film de animație produs de Pauline Hanson, una dintre cele mai disputate figuri politice din Australia. Dailymail scrie că Hanson a venit cu ideea, iar Valance a zis „da” pe loc. Fără ezitare.

Versuri care au dinamitat internetul

Titlul piesei, „Kiss Kiss (XX) My Arse”, spune totul. Fără ocolișuri. Versurile lovesc direct în concepte progresiste, cu un limbaj pe care mulți îl numesc transfobic și batjocoritor. Gata. Nu mai există nuanțe.

Printre rândurile care au încins spiritele se numără: „MWAH Îmi vei respecta pronumele / Nu toate doamnele au ovare, unele au penis / Spun că sunt un el, dar sunt o ea / Pentru că am un V și nu un D.”

Refrenul este la fel de direct, fără menajamente: „Și nu-mi pasă ce spun oamenii / Nu voi fi niciodată un el, un ei sau un ele / Pentru că sunt o femeie biologică reală / O femeie biologică reală.” Cântecul nu se oprește aici și atinge sloganuri politice sau identitare, cu versuri ca: „Cântec preferat – de la râu la mare / Fără job, dar sângerez LGBT… Q+, bigotule / Pentru că sunt o stângistă diabolică reală.”

De la „Neighbours” la purtător de cuvânt al dreptei radicale

Dar cine mai e Holly Valance astăzi? În România, mulți și-o amintesc din serialul „Neighbours” sau pentru hitul din 2002. Ironia sorții… Valance, stabilită acum în Marea Britanie, s-a transformat total în ultimii ani. A ajuns o voce puternică a politicilor de dreapta, o apropiată a lui Nigel Farage și a partidului său, Reform UK.

Metamorfoza ei de la idol pop la activistă conservatoare a lăsat multă lume cu gura căscată. Chiar Pauline Hanson, șefa One Nation, a confirmat totul pe social media: „Când am sunat-o pe Holly Valance să ne scrie un cântec pentru film, a spus da pe loc”. Mesajul filmului, se pare, s-a potrivit mănușă cu noile ei convingeri.

Un hit, un curent politic și 22% în sondaje

Succesul piesei nu e deloc un accident. Coincidență? Puțin probabil. Totul se întâmplă exact când partidul lui Hanson, One Nation, explodează în sondaje. Un studiu major făcut de Demos AU la începutul anului 2026 indică un sprijin de 22% pentru formațiunea de dreapta radicală. Aproape un sfert din electoratul australian.

Popularitatea asta uriașă se clădește pe poziții ferme, mai ales cele anti-imigrație, care au prins și mai mult avânt după masacrul de la Bondi Beach, soldat cu 15 morți. Iar filmul de animație, „A Super Progressive Movie”, e doar o altă piesă din puzzle-ul strategic. Filmul, care imaginează o lume cu Pauline Hanson prim-ministru, a stârnit atâtea controverse încât proiecția trailerului la Parlament a fost anulată. Motivul? Să nu ofenseze pe cineva.

„Televiziunea publică ar face un atac de cord”

Pauline Hanson iubește controversa. O caută, o încurajează. Chiar a ironizat pe internet reacția postului public de televiziune: „Oare ce atac de cord ar face ABC știind că trebuie să difuzeze această piesă!”.

Comentariul ei dezvăluie clar strategia: se folosește de cultura pop pentru a împinge un mesaj politic provocator, un mesaj care rezonează cu o bucată tot mai mare din populație. Piesa lui Holly Valance nu e doar muzică. E un manifest. Un manifest cultural pentru o mișcare politică ce crește văzând cu ochii.