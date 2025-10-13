Helen Mirren folosește un hidratant accesibil în rutina ei de seară

Actrița în vârstă de 78 de ani dezvăluie obiceiurile care o ajută să se simtă încrezătoare și pregătită pentru orice provocare.

Mulți s-au întrebat cum reușește Helen Mirren să strălucească la evenimentele de gală sau pe podiumul de la Paris Fashion Week. Răspunsul este mai simplu decât pare. Recent, actrița a fost una dintre vedetele evenimentului anual L’Oréal Paris Le Défilé, unde a vorbit sincer despre obiceiurile ei de îngrijire personală. Printre acestea se regăsește și un produs cosmetic la un preț accesibil.

De la podiumul de la Paris la rutina de acasă

Participarea la evenimente precum Le Défilé, unde a defilat alături de Viola Davis și Eva Longoria, reprezintă pentru Mirren o experiență aparte. „Este pur și simplu unul dintre cele mai feerice lucruri.” Totul este atât de nebunesc, ieșit din comun și diferit de orice altceva am făcut sau aș face. E minunat de incitant și, în același timp, îți pune nervii la încercare. Pentru că e L’Oréal Paris, deseori ești în compania unor dintre aceleași persoane, așa că devii oarecum o sororitate a celor care defilează , modele, actrițe, influenceri și altele asemenea.

Secretul ei constă într-o combinație între atenția la starea de bine și câteva produse esențiale de îngrijire. „Nu am o rutină fixă, dar mereu îmi curăț fața și aplic o cremă hidratantă seara”, explică Mirren. Produsul ei preferat este L’Oreal Paris Revitalift Triple Power Anti-Aging Face Moisturizer, care costă doar 23,99 dolari. Dimineața, actrița folosește seruri sau creme, în funcție de cum simte pielea în acea zi.

Curățarea pielii : obligatorie dimineața și seara.

: obligatorie dimineața și seara. Hidratarea : folosește uneori un produs cu acid hialuronic sau cafeină pentru zona ochilor.

: folosește uneori un produs cu acid hialuronic sau cafeină pentru zona ochilor. Machiajul: schimbă mereu tehnica, dar îl finalizează în mai puțin de 10 minute.

Părul are zile bune și zile mai puțin bune

Contrar așteptărilor, Mirren nu petrece mult timp coafându-și părul. Ea preferă un stil simplu: „Părul meu este foarte fin, așa că îl las să se usuce natural. Uneori îl prind cu o bentiță sau cu un elastic.” Secretul ei este să nu folosească prea multă căldură sau produse agresive.

Există și zile când părul nu se așază așa cum și-ar dori. În acele momente, actrița apelează la accesorii simple: „Bentițele sunt foarte utile. Îmi place să încerc modele diferite.”

Mirren consideră că părul reflectă starea interioară a fiecăruia. Uneori, totul merge perfect, alteori nu. De aceea, este important să nu forțezi lucrurile și să accepți că nu toate zilele sunt la fel.

Tehnologie, lenjerie intimă și alte sfaturi utile

Pe lângă rutina de îngrijire, Mirren oferă două sfaturi mai puțin obișnuite. Primul: „Aveți nevoie de lenjerie bună. Găsiți sutiene și chiloți care vi se potrivesc cu adevărat, iar apoi puteți face ce doriți cu silueta voastră.” Al doilea: „Cred că sunt norocoasă pentru că am trăit mulți ani fără tehnologie. Primele 30 de ani din viața mea, dacă nu chiar mai mult, au fost fără telefoane mobile, fără computere , nimic din toate acestea. Așa că am fost martoră la această schimbare incredibilă în comportamentul uman și în cunoaștere, iar acum suntem la limita inteligenței artificiale și a ceea ce ar putea aduce aceasta. Mi se pare atât de înfricoșător, dar în același timp foarte interesant. Îmi place că în fiecare zi apare ceva extraordinar din punct de vedere tehnologic.”

Nu te îngrijora, la final totul va fi bine. Nu sunt genul morocănos dimineața , de obicei sunt pozitivă și bucuroasă să văd o zi nouă. Dar ziua te poate epuiza, așa că puțină yoga este un lucru bun. Îmi place să fac cam 15 minute de yoga în fiecare dimineață și acea liniște te calmează, te așază și te centrează pentru a începe ziua.

Mirren subliniază importanța echilibrului între lumea digitală și cea reală. Chiar dacă tehnologia aduce multe beneficii, este esențial să nu uităm să interacționăm și fără ajutorul ecranelor.

Produsele preferate ale lui Helen Mirren

Iată câteva dintre produsele menționate de actriță:

L’Oréal Paris Revitalift Triple Power Anti-Aging Moisturizer (23,99 dolari, Ulta Beauty)

(23,99 dolari, Ulta Beauty) L’Oréal Paris Revitalift 2.5% Hyaluronic Acid + Caffeine Under Eye Serum (28,79 dolari, Ulta Beauty)

(28,79 dolari, Ulta Beauty) L’Oréal Paris Colour Riche Original Satin Lipstick (9,99 dolari, Ulta Beauty)

De la hidratare la machiaj, Mirren demonstrează că lucrurile simple pot avea un impact semnificativ. Rutina ei arată că nu este nevoie de produse scumpe sau de proceduri complicate pentru a te simți bine în pielea ta. Fiecare poate găsi inspirație în obiceiurile ei, adaptându-le după propriile nevoi și preferințe.

Helen Mirren continuă să inspire prin naturalețe și autenticitate, atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. Simplitatea și consecvența în îngrijire, alături de o atitudine pozitivă, par să fie ingredientele care o ajută să strălucească indiferent de vârstă sau de provocările întâlnite.