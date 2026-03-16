Heidi Klum a continuat tematica aurie la petrecerea Vanity Fair Oscar de duminică seară, asortând o rochie custom Chrome Hearts cu o pereche de sandale Lidia de la Paris Texas. Evenimentul, aflat la cea de-a 31-a ediție, s-a desfășurat pentru prima dată la muzeul LACMA, după cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei.

Sandalele de 845 de dolari

Klum a purtat pantoful în finisajul de piele aurie tip oglindă al mărcii. Este vorba despre o sandală înaltă, fără spate, construită cu o singură baretă curbată, un vârf pătrat deschis și un toc subțire cui. Forma a rămas minimalistă din orice unghi. Partea superioară (vampul) taie piciorul jos și lat, lăsând degetele expuse. Iar finisajul metalic a oferit siluetei altfel simple o notă mai dură.

Cu un preț de 845 de dolari, modelul este disponibil exclusiv online și face parte din aceeași linie Lidia care a apărut constant pe covoarele roșii și în aparițiile celebrităților de luni de zile.

O rochie custom Chrome Hearts

Această încălțăminte minimalistă și tăioasă a împiedicat look-ul să devină prea cuminte. Rochia custom Chrome Hearts purtată de Klum a fost realizată dintr-un satin galben pal, cu un decolteu înalt tip halter și un spate deschis, decupat adânc în părți. De la corset până la fustă s-a întins o plasă iluzie de culoarea pielii, acoperită cu broderii ondulate, paiete și mărgele în tonuri de auriu pal, șampanie, roz pal și argintiu.

Crăpătura s-a deschis sus pe o parte, iar panoul transparent brodat a continuat în jos pe picior, ceea ce a lăsat sandala vizibilă atât din profil, cât și în cadrele mai apropiate. Pielea aurie tip oglindă a preluat nuanțele metalice mai calde ale mărgelelor de pe rochie, în timp ce satinul pal a menținut aspectul general luminos.

Un model preferat de vedete

Alegerea supermodelului o plasează în mijlocul unuia dintre cele mai clare trenduri recente pentru Paris Texas. Si nu e singura vedetă care a ales acest model. Tyla a purtat sandale Lidia la Premiile Grammy pe 1 februarie, în timp ce Rosé a ales o pereche similară, tip oglindă, pentru o călătorie la Super Bowl câteva zile mai târziu.

Până la urmă, popularitatea modelului a determinat Paris Texas să extindă familia Lidia cu noi versiuni thong, adăugându-se unei linii care include deja sandale, modele slingback, cizme și alte variații cu toc înalt.

Viziunea din spatele brandului

Această strategie vine în contextul în care fondatoarea Annamaria Brivio continuă să poziționeze Lidia ca modelul erou al brandului, chiar și în mijlocul unui ciclu al pieței care favorizează pantofii fără toc. Într-un interviu din septembrie 2025, Brivio a declarat că cel mai bine vândut model a rămas Lidia „în fiecare declinație”.

Ea a subliniat și „munca tehnică milimetru cu milimetru” din spatele tocurilor de 4,1 inci (aproximativ 10.4 cm) ale brandului. V-ați fi gândit că în spatele unui toc stă atâta migală?

Desfășurat după cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei, evenimentul exclusivist a rămas una dintre cele mai urmărite opriri târzii din noaptea Oscarurilor, atrăgând actori, muzicieni, nominalizați și prezentatori la celebrarea anuală a publicației.