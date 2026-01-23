He-Man – Distribuția din 2026 vs. filmul cult din 1987. Cine pe cine înlocuiește?

Eternia revine. În sfârșit. După aproape 40 de ani, nenumărate proiecte anulate și speranțe pierdute, filmul „Masters of the Universe” are un remake, iar distribuția anunțată a pus internetul pe jar. Întrebarea e simplă: pot noii actori să se compare cu originalii din 1987?, conform People.

Proiectul a fost preluat de Amazon MGM Studios, care a fixat și data de lansare: 5 iunie 2026. Povestea? Prințul Adam, plecat de acasă de 20 de ani, e forțat să revină pe Eternia. Lumea lui e sub tăvălugul lui Skeletor. Pentru a o salva, trebuie să redevină He-Man. Să vedem cine intră în pielea acestor personaje legendare.

De la un star al anilor ’80 la un idol al Generației Z: Noul He-Man

Dolph Lundgren. El a fost primul He-Man. Un colos suedez. Rolul său din 1987, deși nu a spart box-office-ul și a rămas mai degrabă un film „cult”, a definit eroul de acțiune pentru o generație întreagă. Lundgren, pe care toți îl știau din „Rocky IV”, a devenit un simbol al forței brute.

Acum, ștafeta ajunge la Nicholas Galitzine. O alegere care i-a mirat pe mulți. Galitzine, cunoscut din „Red, White & Royal Blue” și „The Idea of You”, a recunoscut că pregătirea fizică a fost o provocare uriașă. „A fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată”, a mărturisit el. „Dar este ceva incredibil de stimulant să te dedici atât de mult unui lucru.”

O nouă Teela, gata de luptă: Cine o înlocuiește pe Chelsea Field?

Chelsea Field a fost Teela în 1987. O Căpitană a Gărzilor de temut. Rolul i-a adus și alte contracte în filme de acțiune, stabilind un standard pentru eroinele puternice.

Acum, rolul e preluat de Camila Mendes din „Riverdale”. Actrița spune că a visat mereu la un astfel de proiect. „Am știut dintotdeauna că vreau să fac un film cu supereroi la un moment dat. Îmi place să mă antrenez, sunt pasionată de fitness și mi-am zis: «Chiar vreau să fac ceva unde pot folosi această parte din mine»”, a explicat Mendes. Pregătirea fizică nu pare să fie o problemă.

Ticăloșii se schimbă, dar răul rămâne: Noii Skeletor și Evil-Lyn

Frank Langella. Un Skeletor de neuitat. Interpretarea sa a fost atât de bună, încât a primit laude chiar și de la criticii care au urât filmul, aducând o profunzime neașteptată personajului. Vorbim de un actor de calibru, cu roluri de la „Frost/Nixon” la „The Trial of the Chicago 7”.

În 2026, masca osoasă va fi pe fața lui Jared Leto. Alegerea a stârnit valuri de controverse, dar și multă curiozitate. Leto, solistul Thirty Seconds to Mars și actor faimos pentru transformări radicale (Joker, Morbius), nu e străin de astfel de provocări. Partenera sa, Evil-Lyn (jucată inițial de Meg Foster), va fi acum Alison Brie („GLOW”, „Community”). Brie a dat de înțeles că filmul nu va fi atât de serios pe cât se zvonește. Într-un interviu, a aruncat pastila: „Cine a spus că se înclină spre ceva mai serios? Nu cred că știu atât de multe pe cât cred că știu. Atât voi spune.”

Garda veche, fețe noi: Cine sunt Man-At-Arms și Vrăjitoarea

Jon Cypher a fost Man-At-Arms, mentorul loial al lui He-Man. Un actor cu o carieră solidă, care a adus înțelepciune rolului. Surprinzător sau nu, noul film îl aduce în scenă pe Idris Elba. Da, chiar el. Un star de primă mână din „Luther” și universul Marvel, care va da o nouă greutate personajului Duncan.

Iar Vrăjitoarea Castelului Grayskull? Jucată în original de Christina Pickles (da, mama Monicăi și a lui Ross din „Friends”), rolul mistic este preluat acum de Morena Baccarin, pe care o știm din „Deadpool” și „Serenity”. Producătorii merg clar pe nume grele. Vor să se asigure că de data asta iese.