Harry Styles și Zoë Kravitz au fost surprinși din nou pe străzile din New York, demonstrând o coordonare stilistică impecabilă. Cei doi au ieșit la o plimbare de primăvară purtând jachete complementare și, mai ales, pălării care au atras toate privirile.

Ținuta lui Harry, un mix de clasic și streetwear

Cântărețul a ales o jachetă bleumarin de la Prada, o piesă ce amintește de moștenirea sa englezească. A asortat-o cu un hanorac gri-cărbune, pantaloni negri stil chino și perechea sa preferată de adidași negri adidas Sambas, purtați cu șosete albe.

Iar accesoriile nu au fost deloc neglijate. A purtat ochelarii de soare Jacques Marie Mage și o căciulă tricotată maro.

Răspunsul lui Zoë, eleganță relaxată

Kravitz, în schimb, a rămas fidelă stilului său caracteristic. Actrița a purtat propria versiune de jachetă, una verde-kaki, lungă până la gambe, pe care a combinat-o cu blugi negri și adidași cu talpă perforată. Geanta Ingrid de la The Row, într-o nuanță oxblood, a completat perfect look-ul (un brand preferat, de altfel, de amândoi), alături de ochelari de soare ovali, de culoare închisă.

Duelul accesoriilor și o lecție de stil

Numai ca piesa de rezistență a fost pălăria ei. O pălărie tricotată tip bucket, cu un model albastru-cer și roșu și boruri răsucite, mult mai jucăușă decât căciula discretă a lui Styles.

Și, hai să fim serioși, alegerea pălăriilor oferă o lecție importantă pentru oricine se gândește la stilul tranzițional. V-ați gândit vreodată cum un accesoriu distractiv poate transforma complet o ținută altfel simplă? Un strop de culoare, precum violet electric, albastru cobalt sau roșu stacojiu, așa cum am văzut la Bella Hadid și Jennifer Lawrence, poate face minuni. Sau, în cazul lui Harry, chiar un detaliu leopard.

Punctul comun The Row și viitorul modei de cuplu

The Row. The Row. Și iar The Row.

Aici pare să fie punctul lor de intersecție stilistică. E drept că fiecare excelează individual. Kravitz are o colecție de invidiat de jachete și paltoane, amintindu-ne de rochia-halat semnată Connor Ives, cu flori aurii și căptușeală din blană artificială, purtată după apariția lui Styles la Saturday Night Live.

Dar nici Harry nu se lasă mai prejos, jonglând cu croieli feminine de la Chanel, jachete Dior Bar personalizate și piese Valentino. Având în vedere că Harry are programată o serie record de concerte la Madison Square Garden, ne putem aștepta ca New York-ul să vadă mult mai multe momente de stil de cuplu în această primăvară.