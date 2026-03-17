Harry Styles a revenit în atenția publică odată cu lansarea celui de-al patrulea album de studio, „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.” Și odată cu noua muzică, lansată pe 6 martie, artistul pare să impună un trend neașteptat în moda masculină: balerinii. De la gale prestigioase la emisiuni TV, încălțămintea inspirată din dans a devenit piesa sa de rezistență.

De la Grammy la Brit Awards

Prima apariție notabilă a fost chiar de ziua lui, pe 1 februarie, la Premiile Grammy. Acolo, Styles a purtat un look Dior creat de Jonathan Anderson, compus din blugi și un sacou scurt, sclipitor. Dar piesa de rezistență? O pereche de balerini-sabot verde mentă, cu o fundiță delicată, asortați cu șosete albe. La Dior, Anderson lucrează îndeaproape cu Nina Christen, directorul său de design pentru încălțăminte.

Apoi, pe 28 februarie, la Brit Awards 2026, povestea s-a repetat. Pe covorul roșu, artistul a apărut într-un costum Chanel în dungi, din colecția Métiers d’Art 2026. Ținuta a fost completată de o pereche de balerini clasici din piele neagră, tot de la Chanel, cu vârful lăcuit. Și da, i-a purtat tot cu șosete albe.

Balerinii cuceresc si Saturday Night Live

Aparițiile au continuat. Pe 14 martie, după lansarea albumului, Harry a fost gazda și invitatul muzical la „Saturday Night Live”. În monologul de deschidere, a purtat un costum gri în dungi de la Valentino, cu cravată albastră și, bineînțeles, balerini negri.

Iar încălțămintea a revenit și într-o scenetă numită „Harry for Him”, o parodie despre o presupusă linie vestimentară a sa la Target. V-ați fi imaginat asta acum câțiva ani? Acolo i-a purtat cu blugi închiși la culoare și o jachetă în două tonuri, dar și la finalul emisiunii, de data aceasta cu blugi bleu și o jachetă Chanel cu imprimeu de leopard din aceeași colecție Métiers d’Art 2026.

Contrastul alb-negru și șosetele albe au rămas o constantă.

O pasiune mai veche, nu o noutate

Pana la urma, alegerea nu e chiar o surpriză totală pentru fanii atenți. Chiar și pe coperta celui de-al treilea său album, „Harry’s House”, artistul poartă o pereche de balerini albi de la brandul Goddard. E drept că apar subtil, de sub o pereche de blugi largi și o bluză de la același designer.

Mai mult, cântărețul este un fan declarat al tenișilor slim Prada Collapse, un model care se încadrează perfect în trendul „sneakerina” (o combinație între sneakers și balerini).