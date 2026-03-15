Harry Styles a acaparat scena la Saturday Night Live weekendul trecut, unde a fost atât gazdă, cât și invitat muzical. Apariția sa vine la scurt timp după lansarea noului său album, „Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, și anunțul turneului de 50 de date, „Together, Together”, care va începe oficial în luna mai. clar, prezența sa a fost un adevărat regal de modă.

Monologul îndrăzneț și balerinii neașteptați

Încă de la început, Styles și stilistul său, Harry Lambert, au mizat pe stilul „clasic cu o întorsătură modernă”. Pentru monologul de deschidere, artistul a apărut într-un costum atemporal gri în dungi, asortat cu o cămașă cu guler și o cravată albastru cobalt. Numai că piesa de rezistență a fost alta: o pereche de balerini negri, încălțămintea sa preferată a momentului, pentru o notă cool.

Monologul său a fost extrem de ironic. „Oamenii m-au acuzat de ceva numit queerbaiting”, a spus Styles în timpul momentului său. „Dar v-ați gândit vreodată că… «Poate că nu știi totul despre mine, tată!»?”

Recomandari Bella Hadid și Harry Styles readuc imprimeul leopard în tendințe

Cântărețul a făcut haz și de recenta sa pasiune pentru alergat. „Euforia alergătorului este uimitoare… «Watermelon Sugar High», euforia alergătorului. Îmi place și ecstasy.”

De la asistent medical la designer pentru Target

Pe parcursul emisiunii, Styles a jucat în mai multe scenete comice, interpretând diverse roluri, de la un asistent medical într-un spital fictiv la un animator extravagant de pe un vas de croazieră. Unul dintre cele mai memorabile momente a fost skitul în care își imagina o linie de haine pentru Target, menită să replice look-urile sale extraordinare, precum celebrele sale combinezoane cu paiete.

Colecția a fost denumită „Harry for Him”.

Recomandari BAFTA 2026: Un film cu 14 nominalizări, dar ținutele îndrăznețe au furat spectacolul

Scopul era să ofere aceste piese „pentru omul de rând”. V-ați gândit vreodată cum ar arăta un combinezon plin de sclipici, inspirat de Harry Styles, pe umerașele unui magazin obișnuit? E drept că ar fi o priveliște interesantă.

Spectacol muzical și cromatic

Iar cele două momente muzicale au adus și mai multă inspirație stilistică. Artistul a interpretat două piese noi de pe noul său album, „Dance No More” și „Coming Up Roses”. Pentru prima melodie, Styles a purtat o jachetă bleumarin cu fermoar și mâneci cu blană, completând look-ul cu o cămașă albă, cravată neagră și o pereche clasică de blugi prespălați.

Pentru „Coming Up Roses”, schimbarea a fost totală. A apărut într-un costum croit impecabil, într-o nuanță de mentă, purtat cu o cămașă albastră și o cravată roz. Un semnal clar că primăvara readuce în forță color-blocking-ul.

Recomandari Charlie Heaton, 31 de ani, despre sosia sa, Harry Styles – Înțeleg de ce se întâmplă”

Petrecerea de după, în stil Chanel

Nici măcar în materialele de promovare ale emisiunii alegerile vestimentare nu au fost lăsate la întâmplare. Într-una dintre reclame a purtat un tricou Pleasing (pe care l-a și creat) cu un imprimeu de rulou cu scorțișoară și mesajul „Nice buns” (Un joc de cuvinte intraductibil, care înseamnă atât „chifle bune”, cât și „fund frumos”) pe spate.

Seara s-a încheiat în aceeași notă spectaculoasă, cu ținuta de la after-party. Artistul a purtat o jachetă Chanel cu imprimeu de leopard și detalii din cristal din colecția pre-fall 2026, asortată nonsalant, cu un tricou alb și blugi.