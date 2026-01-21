Harry, cu vocea frântă la tribunal – I-au făcut viața soției mele un calvar

Prințul Harry a clacat. A făcut-o în fața Înaltei Curți de Justiție din Londra. Ducele de Sussex, vizibil afectat, cu vocea gâtuită de emoție, a aruncat cea mai grea acuzație în direcția presei din Marea Britanie: i-au transformat viața soției sale, Meghan, într-un iad prin hărțuire neîncetată.

Mărturia lui este piesa centrală în procesul împotriva Associated Newspapers Limited (ANL), publisherul Daily Mail. Ani de frustrare au ieșit la suprafață. The Guardian, care a monitorizat audierile, relatează cum Harry acuză grupul media de supraveghere ilegală, o campanie care i-a invadat totul. Absolut totul. De la iubite până la conversațiile private cu propriul frate.

Vocea i s-a frânt: „Continuă să mă vâneze”

A fost punctul de maximă tensiune al zilei. Toată presiunea adunată în anii de război cu tabloidele a explodat. Harry a mărturisit că tratamentul primit de la Associated Newspapers „doar s-a înrăutățit” de la începerea procesului.

Apoi, vocea i s-a sugrumat. A rostit cuvintele care au ajuns imediat pe tot globul: „Continuă să mă vâneze. I-au făcut soției mele viața un calvar absolut, domnule judecător.”

Avocații ANL au sugerat că informațiile veneau dintr-un cerc de prieteni „neetanș”. O teorie respinsă pe loc. Harry a replicat că publisherul avea o „obsesie” să-l spioneze ilegal, nu să adune bârfe. Trei dintre cei mai buni prieteni ai săi, a precizat ducele, n-au scos un cuvânt către presă. Niciodată. „Dacă ar fi făcut-o, ar fi mult mai multe informații acolo.”

Obsesia supravegherii: „Au vrut să mă împingă spre droguri”

Dar acuzațiile ducelui sapă mult mai adânc. Nu e vorba doar de informații private publicate. El vorbește despre „o campanie, o obsesie de a avea fiecare aspect al vieții mele sub supraveghere, pentru a-i depăși pe competitori și pentru a mă împinge într-o paranoia de neimaginat, izolându-mă”.

Greu de digerat. Și asta nu e tot.

Harry a sugerat că ținta finală era de-a dreptul sinistră: „probabil dorind să mă împingă spre droguri și alcool pentru a vinde mai multe ziare”. În fața judecătorului, ducele a pictat tabloul unei vieți în care era „forțat să performeze” pentru jurnaliști la evenimente, chiar dacă știa prea bine „ce fel de articole au scris despre mine și cum mi-au comercializat viața privată”.

Teroare și paranoia în relațiile trecute

Mărturia a scos la lumină și efectul distrugător al presei asupra fostelor sale partenere. Un articol din 2013 despre Cressida Bonas? L-a numit „înfiorător”. Apoi a întrebat retoric: „Cum știau ei că ea se află pe insula lui Richard Branson? Este o existență oribilă pentru o fată tânără să fie urmărită în acest fel.”

Coincidență? Puțin probabil.

Scenariul s-a repetat și cu Chelsy Davy. Harry și-a amintit de o vizită-surpriză pe care ea i-a făcut-o în Argentina. Bănuiala lui? Că „cineva a fost plătit pentru a ne dezvălui planurile”. Intruziunea era „terifiantă pentru Chelsy: o făcea să se simtă vânată […]. Eram cu adevărat îngrijorat că ceva rău se va întâmpla”. Senzația de a fi constant sub lupă era copleșitoare. „Simți că fiecare aspect al vieții tale din spatele ușilor închise este expus lumii pentru amuzament, divertisment și bani.”

Frica de represalii și „bula care s-a spart”

Dar de ce a așteptat atât? Răspunsul lui Harry a fost direct. Ani la rând, a recunoscut el, i-a fost teamă. Nu a contestat dezmințirile despre interceptări „de frica represaliilor”, mai ales de la Paul Dacre, fostul șef de la Daily Mail. Mentalitatea lor de tipul „dacă îndrăznești să te pui cu noi, îți vom distruge viața” l-a făcut să tacă.

Apoi a venit anul 2020. Totul s-a schimbat.

„Nu este o exagerare să spun că bula s-a spart în ceea ce privește ce știam în 2020, când m-am mutat din Regatul Unit”, a precizat el în declarația scrisă. Doar atunci, departe de Regat, a priceput dimensiunea reală a problemei și a hotărât să riposteze. Concluzia sa a lăsat sala mută. „Sunt hotărât să trag la răspundere Associated, de dragul tuturor.”