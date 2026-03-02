Harrison Ford rupe tăcerea cu un discurs de 8 minute care i-a făcut pe toți să plângă

Harrison Ford, legendarul actor american în vârstă de 83 de ani, și-a stăpânit cu greu lacrimile în timpul unui discurs emoționant susținut la gala Actor Awards. Momentul a lăsat publicul profund mișcat, mulți dintre cei prezenți fiind vizibil afectați de cuvintele sale.

Ford a fost onorat cu Premiul pentru Întreaga Carieră (Life Achievement Award) la ceremonia care a avut loc la Los Angeles. Potrivit Metro, evenimentul, cunoscut anterior ca SAG Awards, este considerat ultima gală importantă înaintea Oscarurilor, iar câștigătorii sunt votați de colegii actori. Printre laureații anteriori ai acestei distincții se numără Jane Fonda, Barbra Streisand și Sally Field.

„Sunt un tip norocos”

Discursul actorului, care a durat aproape opt minute, a avut un puternic impact emoțional. „Mă simt incredibil de recunoscător pentru această atenție. Dar, ca să fiu clar, sunt și destul de copleșit de modestie”, și-a început Ford alocuțiunea. El a adăugat că se consideră norocos pentru parcursul său profesional.

„Uneori facem divertisment; alteori facem artă. Uneori suntem norocoși să le facem pe amândouă în același timp, iar dacă suntem cu adevărat norocoși, reușim să ne și câștigăm existența făcând asta”, a continuat actorul. El a subliniat și responsabilitatea care vine odată cu faima: „Succesul în această afacere aduce o anumită libertate care vine cu responsabilitatea de a ne sprijini reciproc, de a-i ridica pe alții atunci când putem, de a ține ușa deschisă pentru următorul copil, pentru următorul băiat pierdut care caută un loc unde să aparțină”.

Ford a încheiat această parte a discursului într-o notă personală. „Sunt într-adevăr un tip norocos. Norocos că mi-am găsit oamenii, norocos că am o muncă ce mă provoacă, norocos că încă o fac. Și nu iau asta de-a gata.”

Glume, mulțumiri și o carieră de șase decenii

Pe lângă momentele sobre, actorul a presărat discursul și cu umor. „Acestea fiind spuse, este puțin ciudat să primesc un premiu pentru întreaga carieră la jumătatea carierei mele. E puțin ciudat, nu-i așa? Sunt încă un actor activ!”, a glumit el, adăugând că se află la eveniment pentru a „primi un premiu pentru că sunt în viață”.

El a povestit că nu a avut succes peste noapte, luptându-se timp de 15 ani și alternând între slujbe de actorie și tâmplărie până a obținut rolul din Star Wars. A mulțumit apoi soției sale „extraordinar de frumoase, Calista”, și familiei, care i-au „oferit dragoste și curaj în tot acest timp”. De asemenea, a menționat contribuțiile lui George Lucas, Steven Spielberg, regretatului director de casting Fred Roos și fostei sale manager, Patricia McQueeny.

„Este o afacere grea în care să intri. În cazul meu, a fost o afacere grea din care să ies – slavă Domnului, pentru că iubesc ceea ce fac”, a declarat Ford. Cu o carieră de șase decenii și aproape 90 de credite de actorie, el este unul dintre actorii cu cele mai mari încasări din lume.

„Nu am văzut niciodată atâția bărbați maturi plângând”

Reacția din sală a fost pe măsura discursului. Actori precum Timothée Chalamet și Sam Rockwell au fost surprinși în timp ce își stăpâneau cu greu lacrimile. Emoția s-a transmis și online, unde fanii au lăsat numeroase comentarii. „Tot acest discurs a fost atât de frumos”, a scris Carol pe Instagram. „Nu am văzut niciodată atâția bărbați maturi plângând. A fost minunat”, a observat Teresa.

Harrison Ford a fost desemnat al 61-lea laureat al premiului „în semn de recunoaștere a muncii sale ca actor și umanist”. Sean Astin, președintele Sag-Aftra, a declarat: „Harrison Ford este o prezență singulară în viața americană; un actor ale cărui personaje iconice au modelat cultura mondială. Cariera sa a fost nesfârșit de interesantă, revenind mereu la dragostea sa pentru actorie. Suntem onorați să celebrăm o legendă al cărei impact asupra meseriei noastre este de neșters”.