Haos în răpirea mamei vedetei TV: 6 detectivi, 8 zile și milioane cerute

America stă cu sufletul la gură. Dar în spatele camerelor, ancheta răpirii mamei lui Savannah Guthrie e un dezastru. O echipă de doar șase detectivi, cu o experiență aproape nulă în cazuri de asemenea anvergură, se ocupă de găsirea femeii de 84 de ani, iar un insider din departament a dezvăluit pentru Daily Mail o poveste despre incompetență, erori în serie și un șerif complet depășit de situație, conform Dailymail.

Opt zile. Atât a trecut de la răpirea lui Nancy Guthrie din vila ei de un milion de dolari din Tucson, Arizona. Suspecți oficiali? Niciunul. În tot acest timp, presa a primit două bilete de răscumpărare neconfirmate care cer o avere în Bitcoin, forțând-o pe fiica victimei, Savannah, să implore public răpitorii și să promită că va plăti orice sumă.

O echipă de începători pentru un caz de milioane

Marea problemă pare să fie chiar echipa de investigație. O sursă din interiorul departamentului șerifului a descris o situație sumbră. „Grupul însărcinat cu această investigație incredibil de mediatizată și urgentă este foarte mic”, a spus veteranul agenției. Sunt șase detectivi. Cel care conduce cazul are sub doi ani de experiență în omucideri. Niciunul din echipă nu are mai mult de trei.

Ironia sorții… Departamentul are oameni capabili, dar sunt ținuți pe tușă. „Există doi detectivi veterani extrem de experimentați care au fost repartizați la cazuri nerezolvate. Și acum se învârt pe lângă acest grup interior”, adaugă sursa. Situația e atât de gravă, încât sergentul care coordonează unitatea de omucideri nu a lucrat în viața lui ca detectiv la un caz de acest fel. Practic, un căpitan este cel care „dirijează această anchetă, deoarece nu au suficientă experiență în cadrul unității”.

FBI-ul a început să preia, treptat, frâiele. Mulți din interior răsuflă ușurați și speră la o preluare completă. „Mi-aș dori ca federalii să preia oficial cazul. Este clar că leadership-ul nostru și această unitate sunt complet depășiți”, a concluzionat insiderul.

Șeriful, criticat dur. A fost filmat la un meci de baschet în plină criză

Toate criticile se îndreaptă spre șeriful Chris Nanos. Deși a plâns în fața camerelor și a promis „o vom găsi”, acțiunile sale spun o altă poveste. Ce făcea în weekend, în timp ce echipa sa lucra contra cronometru? Daily Mail l-a fotografiat relaxându-se la un meci de baschet universitar.

O lovitură de imagine teribilă.

„Este o lipsă de sensibilitate în timp ce Nancy este încă dispărută”, a declarat o altă sursă din departament. „Toată lumea merită timp liber, a fost o săptămână grea. Dar, având în vedere cât de mult muncesc detectivii și echipele de căutare, este o decizie proastă și nu arată bine pentru agenție.” Pe lângă asta, declarațiile sale din conferințele de presă au fost bizare. Întrebat despre suspecți, a ridicat din umeri: „presupunerea mea este la fel de bună ca a voastră”.

Greșeli de neiertat. Scena crimei, compromisă de mai multe ori

Problemele de personal sunt dublate de erori procedurale grave. Anchetatorii s-au întors la casa lui Nancy de trei ori. Au ridicat probe în etape: o cameră video, un SUV, un proiector spart. De fiecare dată, au securizat casa cu bandă galbenă, apoi au ridicat-o. Au lăsat proprietatea goală. Neprotejată.

Implicațiile pentru un proces sunt uriașe. „Adică, de câte ori am renunțat la scena crimei?”, se întreabă retoric sursa. „Asta înseamnă că nu există un lanț de custodie. Va fi dificil în instanță. Dacă găsești proba decisivă la a treia percheziție, este imposibil să susții că lanțul de custodie a fost menținut.”

O altă gafă majoră a avut loc în primele ore. Un avion Cessna de înaltă tehnologie, vital pentru căutarea în deșert cu camere termice, a stat la sol aproape o jumătate de zi. Motivul? Nu erau piloți calificați. O problemă de management pusă direct în cârca șerifului Nanos.

Disperare în familia vedetei. Vor plăti răscumpărarea

În tot acest haos administrativ, familia Guthrie trăiește un coșmar. Savannah Guthrie, alături de fratele și sora ei, a apărut într-un al doilea mesaj video emoționant, adresându-se direct răpitorilor. „Am primit mesajul vostru și am înțeles”, a spus ea. „Vă implorăm acum să ne returnați mama, astfel încât să putem sărbători cu ea.”

Mesajul a fost clar.

„Aceasta este singura modalitate prin care vom avea pace. Acest lucru este foarte valoros pentru noi și vom plăti.” Fără a da detalii, vedeta a arătat clar că familia crede că a fost contactată de răpitorii reali și e gata să facă orice pentru a-și recupera mama.