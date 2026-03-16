Hailey Bieber, cunoscută pentru manichiura ei emblematică „glazed donut”, a surprins pe toată lumea la petrecerea Vanity Fair de după Oscaruri. A renunțat la stilul sidefat pentru o nuanță complet diferită. Una de roșu îndrăzneț, cu o tentă aparte.

O schimbare majoră pentru fondatoarea Rhode.

O nuanță personalizată

Pentru acest eveniment legendar, Bieber a pus pe pauză luciul perlat în favoarea unui stil la fel de clasic, dar surprinzător. A ales un roșu specific perioadei de aur a Hollywood-ului, dar cu o reinterpretare modernă. Nail artistul Zola Ganzorigt, cea care s-a ocupat de manichiură, a descris nuanța drept un „roșu ruginiu”.

Recomandari Cele 4 parfumuri preferate de Hailey Bieber de la 72 la 355 de dolari

Și nu e vorba de orice roșu. Nu este un roșu cireașă, nici unul aprins ca de mașină de pompieri, ci o variantă mai subtilă, dar la fel de vibrantă. Culoarea are, conform descrierii, „cea mai mică, mică picătură de maro pentru a o face să iasă în evidență”. E drept că nu e un roșu clasic à la Marilyn Monroe, ci un roșu Hailey Bieber. În plus, se potrivește perfect cu nuanțele calde ale noului Pocket Blush de la brandul ei, Rhode.

Secretul din spatele culorii

Cum au obținut culoarea asta, până la urmă? Ganzorigt a dezvăluit că a folosit o combinație de lacuri de unghii de la OPI pentru a crea nuanța personalizată a lui Bieber. Mai exact, a amestecat trei produse.

Pe listă se află bestsellerul Big Apple Red, un roșu aprins și pur, alături de Endless Sun-ner, o nuanță de bronz, și Espresso Your Inner Self, un maro deschis, de culoarea cafelei. Această combinație a dus la rezultatul final. Iar pentru cine vrea să încerce acasă, există o mențiune importantă (formula pe bază de gel a fost folosită pentru doamna Bieber, dar se poate obține o culoare similară și cu oja clasică).

Recomandari Hailey Bieber a purtat din nou pantofii Saint Laurent de 990 de dolari la o petrecere

Nu este o premieră

Dar nu este pentru prima dată când Ganzorigt și Bieber devin chimiști pentru o seară. Au făcut același lucru și pentru Premiile Grammy din 2026, unde Hailey a purtat o manichiură într-o nuanță interesantă de mov-maroniu, care se potrivea aproape perfect cu rujul ei. V-ați fi așteptat la asta de la regina manichiurii discrete?

Deși fondatoarea Rhode are, fără îndoială, preferințele ei clare pentru manichiurile de zi cu zi, este întotdeauna interesant să vedem cu ce ne mai surprinde la evenimentele importante. Astăzi roșu, mâine poate un portocaliu aprins? Orice este posibil.