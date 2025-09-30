Hailey Bieber poartă leopard la petrecerea Saint Laurent din Paris

Chiar dacă săptămâna modei este solicitantă, Hailey Bieber a reușit să își schimbe complet ținuta de la prezentarea Saint Laurent la un look îndrăzneț pentru after-party.

Cum a rezistat Hailey Bieber săptămânii modei?

Săptămâna modei de la Paris nu înseamnă doar strălucire și apariții spectaculoase. Implică alergătură între prezentări, schimbări rapide de ținute și multe ore fără odihnă. Hailey Bieber a demonstrat că face parte din categoria celor care rezistă până la final. După ce a ocupat un loc în primul rând la prezentarea Saint Laurent, modelul a apărut la after-party într-o ținută total diferită. Ce a făcut această schimbare atât de remarcabilă?

De la sport la eleganță: o transformare radicală

În timpul zilei, Hailey a ales o ținută sport, cu accente colorate, inspirată de colecția Saint Laurent. Seara, însă, a schimbat complet direcția. Modelul a purtat o rochie mini, strâmtă, cu imprimeu leopard, completată de dresuri negre transparente și cizme înalte din piele lăcuită, cu platformă. Accesoriile au inclus o geantă mini din satin și ochelari de soare purtați chiar și noaptea.

Detalii care au atras atenția

Rochia cu imprimeu leopard, ajustată perfect pe corp, a adus un aer îndrăzneț. Cizmele cu platformă au adăugat o notă de forță, iar geanta mică a echilibrat ținuta. Aceste alegeri au fost apreciate de mulți observatori ai modei.

Croiala strâmtă : a pus în valoare silueta, fără a limita libertatea de mișcare.

: a pus în valoare silueta, fără a limita libertatea de mișcare. Cizmele înalte : au adus un plus de atitudine și au completat aspectul modern.

: au adus un plus de atitudine și au completat aspectul modern. Ochelarii purtați noaptea: un detaliu care a accentuat stilul relaxat și nonconformist.

Acest mix de elemente a atras atenția la eveniment și a generat reacții pozitive în mediul online.

Colecția Saint Laurent și look-ul lui Hailey: un contrast asumat

Colecția primăvară-vară 2026 semnată de Anthony Vaccarello a pus accent pe siluete retro, materiale luxoase și culori intense. Bella Hadid, de exemplu, a purtat o ținută din piele și nailon cu aspect texturat. Ținuta aleasă de Hailey pentru after-party s-a diferențiat clar de tematica prezentării. De ce a ales să iasă în evidență?

Designerul Anthony Vaccarello a explicat pentru Vogue Runway că a dorit să exploreze dualitatea: „Ea trece de la piele radicală, un fel de femeie dură, la aceste rochii, intrând în ele încet, încet, încet. Dar e aceeași femeie. Nu e atât de blândă pe cât credem.” Evoluția lui Hailey între cele două ținute reflectă perfect această idee.

Mulți critici de modă au observat acest contrast și l-au apreciat, considerând că Hailey a reușit să transmită mesajul colecției prin propriile alegeri vestimentare.

Dualitatea din spatele colecției Saint Laurent

Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. Ținuta cu imprimeu leopard a devenit rapid virală pe rețelele sociale. Fanii au comparat look-ul cu cele din vitrinele magazinelor de lenjerie din Londra, iar specialiștii au remarcat curajul de a combina materiale și stiluri diferite.

Această abordare a adus un plus de originalitate evenimentului și a demonstrat că moda poate fi despre individualitate și expresivitate.

Ce urmează la săptămâna modei de la Paris?

Hailey Bieber a ridicat ștacheta pentru următoarele zile ale evenimentului. Este de așteptat ca și alte vedete să vină cu schimbări de stil la fel de surprinzătoare. Se va menține acest ritm de creativitate și curaj în alegerile vestimentare?

Un lucru este sigur: săptămâna modei de la Paris nu înseamnă doar haine, ci și povești, contraste și personalități care dau viață podiumului. Hailey Bieber a arătat că poate fi mereu în centrul atenției, indiferent de context.