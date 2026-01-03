Hailey Bieber lansează noi produse Rhode în 2026

Hailey Bieber a anunțat vineri că brandul său de frumusețe Rhode va lansa în 2026 o gamă nouă de produse care include plasturi pentru acnee, bronzer, luciu de buze și un articol misterios. Soția lui Justin Bieber a făcut anunțul pe rețelele sociale, stârnind entuziasmul fanilor brandului, potrivit Who What Wear.

Modelul și antreprenoarea în vârstă de 27 de ani a testat deja produsele în cadrul unei sesiuni foto exclusive, demonstrând eficacitatea noilor articole de îngrijire și machiaj. Rhode, lansat în iunie 2022, continuă să își extindă gama de produse după succesul înregistrat cu produsele de îngrijire a pielii.

Plasturi pentru acnee și produse de machiaj în pregătire

Dintre produsele anunțate, plasturile pentru acnee reprezintă o noutate pentru Rhode, care până acum s-a concentrat pe seruri și creme hidratante. Aceste plasturi urmăresc să ofere o soluție rapidă pentru imperfecțiunile pielii, în linie cu filosofia brandului de a oferi produse simple și eficiente.

Bronzerul și luciul de buze marchează intrarea Rhode pe piața produselor de machiaj, după ce brandul s-a stabilit solid în segmentul îngrijirii pielii. Hailey Bieber nu a dezvăluit încă detalii despre formulele sau culorile disponibile pentru aceste produse.

Articolul misterios care intrigă fanii

Cel de-al patrulea produs anunțat rămâne un mister, Hailey Bieber preferând să mențină suspensul până la lansarea oficială din 2026. Speculațiile fanilor variază de la un fond de ten la un produs inovator de îngrijire a pielii.

Strategia de marketing prin crearea de mister este o tactică folosită frecvent de branduri pentru a menține interesul publicului pe perioade lungi de timp. Rhode a aplicat această metodă și la lansările anterioare, obținând rezultate pozitive în ceea ce privește engagement-ul pe rețelele sociale.

Succesul Rhode pe piața frumuseții

De la lansare, Rhode a reușit să se impună pe piața produselor de frumusețe prin formulele sale minimaliste și ambalaje estetice. Brandului îi sunt atribuite vânzări de peste 10 milioane de dolari în primul an de activitate.

Produsele vedete ale mărcii includ Peptide Glazing Fluid și Barrier Restore Cream, care au devenit virale pe TikTok și Instagram. Comunitatea de utilizatori Rhode numără peste 2 milioane de urmăritori pe Instagram.

Extinderea în categoria produselor de machiaj vine în contextul în care piața globală a cosmeticelor este estimată să ajungă la 463 miliarde de dolari până în 2027, conform datelor industriei frumuseții.

Planuri de expansiune pentru 2026

Noile lansări din 2026 fac parte dintr-o strategie mai amplă de expansiune a Rhode pe multiple categorii de produse. Hailey Bieber a declarat anterior că își dorește să dezvolte o linie completă de produse pentru rutina de frumusețe zilnică.

Lansarea este programată pentru prima jumătate a anului 2026, dar data exactă nu a fost încă comunicată oficial. Produsele vor fi disponibile inițial pe site-ul oficial Rhode și în magazinele partenere din Statele Unite.

Prețurile pentru noile produse nu au fost anunțate, dar se estimează că vor fi în aceeași gamă cu produsele existente Rhode, care variază între 16 și 29 de dolari per articol.