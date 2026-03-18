Hotelul The Peninsula Beverly Hills devine gazda unei serii de licitații de modă, în parteneriat cu celebra casă Julien’s Auctions. Prima pe listă este chiar Gwyneth Paltrow, cu o colecție de piese de arhivă scoase la vânzare pe 24 și 25 martie, atât la fața locului, cât și online. Evenimentul promite să aducă în atenția colecționarilor articole vestimentare purtate de actriță la evenimente de top.

Ce piese scoate actrița la vânzare

V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă cu rochiile de pe covorul roșu după ce se termină gala? Ei bine, unele ajung în licitații. Printre obiectele scoase la vânzare de fondatoarea Goop se numără piese cu adevărat iconice. Vorbim despre rochia roz pal Ralph & Russo pe care a purtat-o la Premiile Oscar din 2015, dar și o rochie Christian Dior din anul 2000, care va fi însoțită de o imagine semnată de actriță. Colecția este completată de accesorii, cum ar fi o pereche de ochelari de soare cat-eye Saint Laurent din colecția de primăvară 2025.

O nouă experiență pentru colecționari

Dar nu e vorba doar despre haine. Parteneriatul dintre hotelul de lux (care aniversează 35 de ani de existență) și casa de licitații își propune să redefinească întreaga experiență. E drept că, în mod tradițional, astfel de evenimente pot părea rigide și rezervate unui public restrâns. Numai că lucrurile stau puțin diferit de data asta.

„Căutam un partener care să poată ridica nu doar prezentarea licitațiilor noastre, ci întreaga experiență din jurul lor”, a declarat Gabriela Schwartz, managing director la Julien’s Auctions. „Nu este vorba doar de a activa un spațiu, ci de a găsi un partener cu care să construim un nou tip de experiență. The Peninsula înțelege că luxul astăzi nu se referă doar la obiect, ci la povestirea culturală.”

Ideea este susținută și de Rebecca Goldberg, managerul hotelului The Peninsula Beverly Hills. „Ceea ce este interesant este că nu schimbăm esența licitațiilor, ci extindem modul în care oamenii le experimentează. În mod tradițional, licitațiile pot părea tranzacționale sau rezervate unui public foarte specific. Ceea ce facem la The Peninsula este să deschidem acea lume prin imersiune și context.”

Cererea pentru modă este în creștere

Și se pare că există public pentru asta. Cererea pentru artefacte culturale din modă a explodat, iar piesele vestimentare purtate de vedete nu mai sunt simple suveniruri. Un exemplu recent, menționat de Schwartz, este o rochie cu paiete Bob Mackie din anii ’70, purtată de cântăreața Sabrina Carpenter, care s-a vândut pentru o sumă de peste 17 ori mai mare decât estimarea inițială.

Pe bune, de 17 ori prețul estimat?

Acest interes confirmă o tendință clară. „Nu mai este vorba doar de suveniruri, ci de o clasă de active în evoluție, înrădăcinată în cultură”, a adăugat Gabriela Schwartz.

Urmează licitații cu Marilyn Monroe și Sex and the City

Iar seria de evenimente de la The Peninsula Beverly Hills nu se oprește la Gwyneth Paltrow. Organizatorii au anunțat deja planuri pentru viitoare vânzări la fel de spectaculoase. Printre acestea se numără o licitație dedicată serialului „And Just Like That…”, care va include piese din garderoba personajelor, și un eveniment special intitulat „100 Years of Marilyn”, dedicat legendarei Marilyn Monroe.