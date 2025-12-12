Gripa face ravagii în Londra, dar britanicii refuză să se vaccineze

Spitalizările pentru gripă s-au triplat în Londra față de anul trecut, în timp ce rata vaccinării scade dramatic din cauza fenomenului de „oboseală de vaccinare” post-pandemic. NHS a lansat pe 8 decembrie 2025 un apel urgent către londonezi să se vaccineze înainte de Crăciun. Tulpina H3N2, supranumită „super-gripă”, provoacă cel mai sever val de îmbolnăviri din ultimul deceniu în Marea Britanie.

Spitalizările la cote record în capitala britanică

În săptămâna începută pe 24 noiembrie 2025, o medie de 259 de pacienți au ocupat zilnic paturi de spital în Londra din cauza gripei. Această cifră reprezintă de trei ori mai mult decât media zilnică de 89 de pacienți din aceeași perioadă a anului trecut.

Dr. Chris Streather, director medical șef pentru NHS în Londra, a declarat că sistemul de sănătate se pregătește pentru un val de gripă fără precedent în această iarnă. Cazurile de gripă se află la niveluri record, iar specialiștii nu au identificat încă vârful sezonului gripal.

„NHS s-a pregătit pentru iarnă mai devreme ca niciodată, dar în ciuda acestui lucru, știm că valul de gripă, care coincide cu greva medicilor rezidenți, va pune presiune pe servicii în săptămânile următoare”, a spus Dr. Streather.

Deși echipele NHS din Londra au administrat peste 1,8 milioane de vaccinuri antigripale în acest sezon, milioane de persoane eligibile nu s-au prezentat pentru imunizare. Conform datelor de la UK Health Security Agency (UKHSA), vaccinarea personalului medical din prima linie a scăzut pentru al patrulea an consecutiv.

În sezonul 2024-2025, doar 37,5% din personalul din trusturile NHS a primit vaccinul antigripal, în scădere cu 5,3 puncte procentuale față de sezonul anterior. În cabinetele medicilor de familie, rata a fost de 51,5%, în scădere cu 10,3 puncte procentuale.

Samantha Buckingham, șef de afaceri clinice la Staffordshire and Stoke on Trent Integrated Care Board, a explicat cauzele acestui declin în fața consilierilor locali din Staffordshire.

„Oamenii au fost chemați la atât de multe vaccinări încât se întreabă de ce mai au nevoie de altul pentru COVID sau gripă. Încercăm să creștem gradul de conștientizare că este ceva de care veți continua să aveți nevoie pe bază sezonală”, a declarat Buckingham.

Dezinformarea amplifică reticența la vaccinare

Autoritățile sanitare se confruntă cu o creștere a sentimentului anti-vaccinare, alimentat de dezinformare răspândită pe rețelele sociale. Rapoartele prezentate comisiilor de sănătate din diverse regiuni ale Marii Britanii menționează „mituri și zvonuri” despre vaccinuri ca bariere semnificative.

Un raport prezentat Health and Care Overview and Scrutiny Committee a arătat că serviciile de sănătate au organizat sesiuni de informare în moschei, școli, biserici și hoteluri pentru solicitanți de azil. Scopul a fost să ajungă la comunitățile diverse și să combată dezinformarea.

„Combaterea dezinformării a fost o prioritate din cauza creșterii mari a sentimentului anti-vaccinare, alimentat de dezinformare și propagandă. Am invitat membri ai publicului să participe la discuții cu medicii despre orice mituri sau zvonuri pe care le-au auzit”, se arată în raportul citat.

Tulpina H3N2 lovește mai devreme și mai puternic

Sezonul gripal din Marea Britanie a început mai devreme decât de obicei și progresează mai rapid, în principal din cauza tulpinii H3N2. Daniel Elkeles, director executiv la NHS Providers, a descris situația ca un „val de boală” care lovește țara.

Dr. Punam Mangtani, profesor de epidemiologie la London School of Hygiene & Tropical Medicine, a explicat de ce acest sezon este deosebit de sever.

„Folosim adesea cazurile de gripă înregistrate în Australia ca un indicator timpuriu pentru Marea Britanie. Se pare că a existat o rată de vaccinare mai scăzută în Australia decât în anii anteriori, ceea ce ar putea explica de ce cazurile au fost mai numeroase”, a spus profesorul Mangtani.

Conform UKHSA, vaccinul pentru sezonul 2025-2026 este în prezent eficient în proporție de 70-75% în prevenirea spitalizărilor la copii cu vârste între 2 și 17 ani. La adulți, eficacitatea este de 30-40%.

Copiii, verigă critică în răspândirea virusului

Copiii reprezintă un grup cheie în transmiterea gripei, deoarece au fost mai puțin expuși sezonurilor gripale anterioare și au astfel imunitate mai redusă. Spitalizările în Anglia au crescut cu 63% în săptămâna încheiată pe 30 noiembrie, copiii sub 5 ani și cei între 5 și 14 ani având cele mai ridicate rate de teste pozitive.

Conform datelor NHS England, doar o treime din copiii de 2-3 ani eligibili (33,4%) au primit vaccinul antigripal. Unele școli din Marea Britanie au fost nevoite să se închidă temporar din cauza răspândirii gripei.

Congleton High School din Cheshire a închis pe 26 și 27 noiembrie după ce au fost raportate numeroase cazuri. Școala a efectuat o dezinfectare în profunzime după discuții cu UKHSA și echipa de control al infecțiilor.

Serviciile de urgență sub presiune extremă

London Ambulance Service raportează o creștere semnificativă a apelurilor legate de gripă. Săptămâna trecută, au fost înregistrate peste 16.500 de transferuri cu ambulanța, o medie de 2.363 pe zi, semnificativ mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Dr. Fenella Wrigley, director medical șef la London Ambulance Service, a făcut apel la populația eligibilă să se vaccineze pentru a ușura povara echipelor de urgență.

„Îndemn cu tărie toți oamenii eligibili să facă vaccinul antigripal. Suntem extrem de ocupați și dispeceratele noastre 999 primesc numeroase apeluri de la persoane cu gripă sau afecțiuni virale similare”, a declarat Dr. Wrigley.

Cum te poți proteja

Vaccinarea rămâne cea mai bună protecție împotriva gripei, în special pentru grupurile vulnerabile. În Anglia, vaccinurile antigripale sunt disponibile gratuit pentru persoanele peste 65 de ani, cele sub 65 de ani cu condiții medicale preexistente, femeile însărcinate, copiii și personalul medical din prima linie.

Pe lângă vaccinare, specialiștii recomandă măsuri igienice de bază care s-au dovedit eficiente în timpul pandemiei. Acestea includ spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun, evitarea contactului cu persoane bolnave și purtarea măștii în spații publice pentru cei care prezintă simptome.

NHS încurajează persoanele cu gripă să rămână acasă și să evite contactul cu alții dacă au febră sau nu se simt suficient de bine pentru activități normale. Pentru situații care nu reprezintă urgențe, recomandarea este să apelezi linia NHS 111 sau să consulți farmaciile și medicii de familie.