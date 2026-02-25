Greșeli frecvente la petreceri pe care românii le fac fără să realizeze

Cultura petrecerilor acasă revine în atenție, dar odată cu ea și riscul gafelor sociale. Un nou studiu dezvăluie ce anume îi transformă pe unii în gazde proaste în ochii invitaților, iar greșelile sunt mai comune decât s-ar crede. Cea mai mare problemă, semnalată de 43% dintre participanți, este servirea mâncării arse sau insuficient gătite.

Cercetarea, realizată pe un eșantion de 2.000 de britanici de către ASK Italian și citată de Dailymail, sugerează o nostalgie pentru vremurile în care eticheta era mai respectată. Peste o treime (35%) dintre respondenți cred că există mai multe gazde nepricepute în prezent decât în trecut, în timp ce doar 23% nu sunt de acord. Șase din zece persoane consideră că standardele petrecerilor acasă sunt în declin.

Cele mai mari gafe ale unei gazde, potrivit invitaților

Pe lângă calitatea mâncării, atenția acordată oaspeților este un factor decisiv. O treime dintre cei chestionați (34%) spun că o gazdă care petrece prea mult timp pe telefon este un semn clar de lipsă de respect. Nici primirea nu trebuie neglijată. Aproape 30% dintre invitați se simt ignorați dacă nu li se oferă o băutură imediat ce sosesc.

Lista continuă cu alte obiceiuri deranjante. Nepăsarea față de confortul invitaților este taxată. 22% dintre participanți sunt deranjați de cantitatea insuficientă de mâncare sau băutură, iar 19% se simt inconfortabil când gazda nu le umple paharele. Tot 19% dintre respondenți cred că o gazdă bună ar trebui să țină copiii departe de petrecerea adulților, în timp ce 16% consideră o greșeală lăsarea animalelor de companie să se plimbe printre oaspeți.

De la etichetă la anxietate: De ce găzduim mai rar?

Presiunea de a organiza totul perfect are un impact direct. Trei sferturi dintre oameni recunosc că se confruntă cu „anxietate de gazdă”, îngrijorându-se activ că vor face greșeli atunci când au musafiri. Din acest motiv, peste jumătate dintre respondenți spun că organizează mai rar întâlniri acasă decât în trecut.

Alte gesturi care pot strica atmosfera includ o gazdă vizibil stresată (18%), curățarea farfuriilor înainte ca toată lumea să termine de mâncat (11%) sau chiar rugămintea adresată invitaților de a se descălța la intrare (7%). Chiar și solicitarea de a aduce o sticlă de băutură este considerată de prost gust de 15% dintre participanți.

Ce își doresc, de fapt, invitații?

Vestea bună este că oaspeții nu caută perfecțiunea. Peste jumătate dintre respondenți (56%) spun că cele mai bune gazde sunt cele care creează o atmosferă caldă și relaxată. Pe locul doi în topul preferințelor se află asigurarea că există mâncare mai mult decât suficientă (54%).

Alte elemente apreciate sunt oferirea unei băuturi imediat la sosire (48%) și sentimentul că ești cu adevărat îngrijit (39%). Aceste aspecte sunt considerate mai importante decât detaliile estetice, cum ar fi o masă aranjată impecabil, care contează pentru doar 10% dintre invitați. De asemenea, 25% dintre oaspeți apreciază o gazdă care nu se stresează pentru perfecțiune.