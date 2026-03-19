Un importator chilian de vinuri, Jorge Barros, a reușit să strângă jumătate de milion de dolari din pre-vânzări pe Kickstarter pentru o geacă de 399 de dolari. Proiectul său, Graphene-X, a atras peste 2.000 de susținători din 80 de țări, toți convinși de potențialul unui material revoluționar, grafenul.

Frustrarea care a născut o afacere

Totul a pornit, pe bune, de la o nemulțumire. Jorge Barros, un pasionat de activități în aer liber, era dezamăgit de o geacă scumpă care nu făcea față vremii. Așa a început să caute materiale noi și a descoperit grafenul, un material industrial descoperit la începutul anilor 2000 de laureații Nobel Andre Geim și Konstantin Novoselov. El consideră că industria de îmbrăcăminte a rămas în urmă.

„E amuzant, încercăm să colonizăm Marte, avem grădini auto-sustenabile, trăim literalmente în viitor – și totuși îmbrăcămintea, ceva ce folosim în fiecare zi, a rămas cumva blocată. Are design nou, dar nu a progresat cu adevărat în ceea ce privește materialele pe care le folosim”, a declarat Jorge Barros, fondatorul și CEO-ul Graphene-X.

De la Kickstarter la producție în masă

Barros a dat peste grafen la Canton Fair, unul dintre cele mai mari târguri comerciale din Guangzhou, China. A început să experimenteze cu materialul și, aproape un an mai târziu, în 2019, a lansat primul produs: o geacă de 399 de dolari pe Kickstarter. Și a fost un succes neașteptat.

„A fost aproape ca un experiment, apoi am avut peste 2.000 de susținători din 80 de țări și am văzut pre-vânzări de jumătate de milion de dolari. Și m-am gândit, OK, nu sunt singurul frustrat de ceea ce oferă piața. Așa a fost lansată compania”, a povestit Barros.

Brandul a luat avânt cu adevărat după ce a început colaborarea cu Kyorene, un producător certificat de grafen din Shanghai, a cărui activitate principală se concentrează pe panouri solare și mănuși de lucru. Parteneriatul a dus la crearea unui nou fir textil țesut cu grafen de înaltă densitate, din care s-au născut multe dintre produsele de succes ale mărcii, inclusiv tricoul polo, care se vinde cu 99 de dolari.

Clienți noi, aduși de inteligența artificială

Dar cum ajungi la clienți când te lupți cu giganți ca The North Face, Stone Island sau Arc’teryx, care, e drept, au început și ei să integreze grafenul în produsele lor? Pentru Graphene-X, un motor de creștere neașteptat a venit din partea chatbot-urilor AI.

„Călcâiul lui Ahile este că ne concentrăm prea mult pe produs și poate prea puțin pe marketing, dar cu acești agenți AI, ei fac judecăți non-emoționale despre un brand, iar oamenii sunt dispuși să încerce chiar dacă nu au auzit niciodată de el”, explică Barros. El descrie două tipuri de clienți câștigați astfel: „Ai oamenii care văd un produs și cercetează brandul pe ChatGPT; ai și cealaltă extremă, a tipilor care scriu prompt-uri de genul: «Caut o geacă foarte tehnică, extrem de ușoară, care să-mi țină de cald». Acolo începem de obicei să apărem în căutări.”

O nouă linie pentru femei și planuri de viitor

Recent, brandul și-a extins orizonturile cu o colecție capsulă pentru femei (o linie inspirată de Lynn Sha Deligny, fondatoarea Kyorene), concepută pentru „tranziția de la yoga la ședințele de la birou”. Mișcarea este una curajoasă, având în vedere publicul actual al mărcii.

„Este ceva relativ nou să ieșim puțin din zona noastră de confort, pentru că până acum, publicul nostru este, aș zice, 95% masculin. Cumva, ni se pare mai natural, deoarece factorul de modă este mai puțin important decât cel funcțional”, spune Barros. „Totuși, cu această linie, ne extindem acoperirea către piața feminină, dar rămânem fideli valorii noastre de bază, știi, care este funcționalitatea peste modă și știința care întâlnește îmbrăcămintea.”

Planurile nu se opresc aici.

Compania inovează combinând grafenul cu aerogel, un material ușor care conservă căldura, și se extinde în noi categorii, cum ar fi sacii de dormit, cu scopul de a crea „un sistem modular” cu tehnologiile sale brevetate, precum Graphtough, Graphdry și Graphmotion. „Suntem destul de puternici în nișa noastră de public loial, care este oarecum orientat spre inovație și apreciază acest factor de funcționalitate, iar acum încercăm să extindem această acoperire la un public mai larg, care poate beneficia, si, de valorile pe care le punem în produsele noastre”, a concluzionat Barros.