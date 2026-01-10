Gracie Abrams vrea să joace în filme după succesul muzical

Cântăreața americană Gracie Abrams a sugerat că este deschisă să accepte un rol de actorie în viitorul apropiat, după succesul remarcabil pe care l-a avut în industria muzicală în ultimii ani. Declarația artistei a fost făcută miercuri, în cadrul unui interviu recent, potrivit Female First.

Fiica producătorului de filme J.J. Abrams nu a exclus posibilitatea de a-și încerca norocul pe marile ecrane, sugerând că ar putea să exploreze noi oportunități artistice dincolo de muzică.

Gracie Abrams explorează noi orizonturi artistice

La doar 25 de ani, Gracie Abrams și-a construit deja o carieră solidă în industria muzicală, cu albume care au ajuns în topurile internaționale. Acum, artista pare să fie interesată să-și diversifice portofoliul creativ.

„Sunt deschisă la ideea de a încerca actoria. Este ceva ce m-a fascinat întotdeauna, mai ales că am crescut într-un mediu cinematografic”, a declarat Gracie Abrams, referindu-se la influența tatălui său din industria filmului.

Influența familiei în decizia artistică

Fiind fiica celebrului regizor și producător J.J. Abrams, cunoscut pentru filme precum „Star Wars: The Force Awakens” și serialul „Lost”, Gracie a fost expusă de mică la lumea cinematografiei. Această experiență timpurie ar putea să o avantajeze în eventualele proiecte de actorie.

Tatăl său a regizat și produs numeroase blockbustere de succes, acumulând o experiență vastă în industria de divertisment. Conexiunile și cunoștințele din acest mediu ar putea facilita tranziția Gracie către actorie.

Cariera muzicală în continuă ascensiune

În prezent, Gracie Abrams se concentrează pe cariera sa muzicală, care a luat o amploare considerabilă în ultimii 3 ani. Albumul său de debut „Good Riddance” a fost foarte bine primit de critici și fani deopotrivă.

Artista a colaborat cu nume importante din industria muzicală și a susținut turnee internaționale care i-au consolidat poziția în topurile globale. Succesul ei muzical recent include colaborări cu Taylor Swift și Lorde.

Planuri de viitor între muzică și actorie

Deși nu a oferit detalii concrete despre proiecte cinematografice specifice, Gracie Abrams pare să vadă actoria ca pe o extensie naturală a talentului său artistic. Ea a menționat că orice decizie legată de actorie va fi luată cu atenție, pentru a nu afecta cariera muzicală.

Mulți artiști muzicali au făcut cu succes tranziția către actorie, de la Lady Gaga la Justin Timberlake, demonstrând că talentul artistic poate fi transferat între medii creative diferite. Gracie Abrams pare să urmeze această tendință, explorând posibilități noi de exprimare artistică.