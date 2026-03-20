Restaurantul Lucky Cat al celebrului chef Gordon Ramsay, situat în Mayfair, Londra, scoate la licitație întreaga sa colecție de whisky-uri japoneze rare. Peste 100 de sticle excepționale, adunate de-a lungul anilor, vor fi vândute printr-o licitație online organizată de Whisky Auctioneer, care se va desfășura între 14 și 24 iunie.

O colecție adunată în ani de zile

Decizia de a renunța la o asemenea colecție vine din dorința de a face loc unor noi achiziții, însă nu a fost una ușoară. Cedric Faron, General Manager la Gordon Ramsay Restaurants, a explicat miza emoțională a evenimentului. „Colecția de whisky japonez de la Lucky Cat a fost o adevărată muncă din dragoste pentru noi, a durat ani de zile să o construim și conține unele dintre cele mai căutate sticle de pe planetă”, a declarat acesta.

Și totuși, el vede și partea plină a paharului. „Deși este trist să le vedem plecând, este o oportunitate incredibilă și rară pentru iubitorii și cunoscătorii de whisky să facă una dintre aceste sticle exclusive a lor. Suntem foarte entuziasmați să lucrăm cu experții de la Whisky Auctioneer pentru a găzdui această licitație și abia așteptăm să vedem noile case în care vor ajunge whisky-urile noastre!”

Recomandari Gordon Ramsay, nervos înaintea discursului la nunta fiicei Holly

Piesele de rezistență ale licitației

Dar ce anume face această colecție atât de specială? V-ați gândit vreodată ce înseamnă o sticlă cu adevărat rară? Ei bine, licitația include câteva piese de o valoare excepțională. Printre acestea se numără un Karuizawa 1965 Sherry Cask #2372 (una dintre cele doar 50 de sticle existente la nivel mondial) și un Karuizawa 1981 Sakura Cask #158, considerat unul dintre cele mai dorite whisky-uri din lume.

Numai că piesa centrală este, fără îndoială, seria completă Hanyu Ichiro’s Malt ‘Card’. Aceasta conține 54 de sticle și este una dintre puținele colecții complete de acest fel din lume, fiind descrisă drept apogeul colecționării de whisky japonez.

Ce spun experții

Valoarea colecției este confirmată și de specialiștii care se ocupă de licitație. Joe Wilson, Head of Auction Content la Whisky Auctioneer, subliniază unicitatea evenimentului. „Seria completă Hanyu Ichiro’s Malt ‘Card’ este apogeul colecționării de whisky japonez și suntem încântați să o prezentăm la licitație. A avea această colecție completă, alături de alte whisky-uri iconice precum Karuizawa 1965, este o ocazie foarte specială și unică.”

Recomandari Dairy Queen oferă cornete gratuite pe 19 martie pentru a celebra primăvara

Acesta a adăugat: „Lucky Cat este un nume respectat în lumea gastronomiei de lux, iar aceasta este o oportunitate fantastică pentru publicul nostru global de iubitori de whisky de a achiziționa niște sticle cu adevărat legendare dintr-o colecție de talie mondială.”

Mai mult decât cărți de joc

Licitația nu se oprește aici, e drept că. Pe lângă vedetele menționate, colecționarii vor putea licita și pentru ediții vintage de Yamazaki și Hakushu din anii 1980, dar și pentru diverse ediții single cask de la distileria Chichibu.

Până la urmă, este o ocazie rară.

Recomandari Secretul lui Anthony Bourdain pentru legume perfecte ca la restaurant

Toate aceste sticle legendare vor fi disponibile pentru licitare exclusiv online, pe platforma Whisky Auctioneer, în intervalul 14-24 iunie.