Google folosește cookie-uri și date pentru a-și livra și menține serviciile, dar și pentru a urmări întreruperile și a proteja utilizatorii de spam, fraudă și abuzuri. Compania măsoară, si, interacțiunea publicului și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile sale și pentru a îmbunătăți calitatea acestora. mecanismul de bază care face internetul să funcționeze.

Opțiunea „Accept all” și consecințele ei

Dar ce se întâmplă, pe bune, când apeși butonul magic? Dacă un utilizator alege opțiunea „Accept all”, Google va folosi cookie-urile și datele colectate pentru scopuri suplimentare. Acestea includ dezvoltarea și îmbunătățirea de noi servicii, livrarea și măsurarea eficienței reclamelor, dar și afișarea de conținut personalizat. Mai mult, reclamele devin personalizate în funcție de setările fiecăruia.

Și nu e tot. Conținutul și reclamele personalizate pot include rezultate mai relevante, recomandări și anunțuri adaptate pe baza activității anterioare din browserul respectiv (cum ar fi căutările anterioare pe Google). Practic, tot ce ai căutat vreodată devine un criteriu pentru ce vei vedea în viitor.

Ce se întâmplă dacă refuzi totul?

La polul opus se află butonul „Reject all”. Alegând această variantă, Google nu va utiliza cookie-urile pentru scopurile suplimentare menționate mai sus. Numai că asta nu înseamnă că scapi de reclame. Nicidecum. Conținutul nepersonalizat este în continuare influențat de factori precum conținutul pe care îl vizualizezi în acel moment, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația ta generală.

Iar reclamele nepersonalizate sunt, la rândul lor, influențate de conținutul pe care îl urmărești și de locația ta. Deci, v-ați gândit vreodată că și un refuz înseamnă, de fapt, tot o formă de colectare a datelor, chiar dacă mai limitată?

O decizie cu implicații majore.

Există o cale de mijloc?

Pentru cei care doresc mai mult control, există și o a treia cale, mai discretă. Opțiunea „More options” oferă informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate. Utilizatorii pot vizita oricând și adresa g.co/privacytools pentru a-și ajusta preferințele.

Într-o notă finală menționată discret, Google folosește cookie-uri și date și pentru a adapta experiența la vârsta utilizatorului, în cazul în care acest lucru este relevant.