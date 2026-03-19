De fiecare dată când intrăm pe un serviciu Google, suntem întâmpinați de o fereastră care ne cere consimțământul. Compania declară că folosește cookie-uri și date pentru a „livra și menține serviciile Google”, dar și pentru a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spam-ului, fraudei și abuzului”. Pe lângă acestea, datele sunt utilizate pentru a „măsura implicarea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”.

Dar ce se întâmplă, pe bune, când apeși pe butoane? Hai să vedem ce presupune fiecare alegere.

Ce se întâmplă când dai „Accept all”

Dacă alegi opțiunea „Accept all”, Google va folosi cookie-urile și datele tale și pentru o serie de scopuri suplimentare. îi permiți companiei să „dezvolte și să îmbunătățească noi servicii”. Mai mult, datele tale vor fi folosite pentru a „livra și măsura eficacitatea anunțurilor”.

Și nu e tot. Alegerea aceasta înseamnă că vei primi „conținut personalizat, în funcție de setările tale” și, poate cel mai vizibil pentru utilizator, „anunțuri personalizate, în funcție de setările tale”. E drept că experiența devine mai relevantă, dar prețul este o partajare mai extinsă a datelor.

Opțiunea „Reject all” și limitele ei

Ce se întâmplă dacă refuzi? Când un utilizator alege „Reject all”, Google specifică faptul că „nu va folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare”. Asta nu înseamnă că nu vei mai vedea reclame sau conținut, ci doar că acestea nu vor mai fi personalizate în același mod.

Conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum „conținutul pe care îl vizualizezi în prezent, activitatea din sesiunea ta activă de Căutare și locația ta”. Similar, anunțurile nepersonalizate se bazează pe „conținutul pe care îl vizualizezi în prezent și locația ta generală”.

o experiență complet diferită.

Cum funcționează, de fapt, personalizarea

Diferența majoră stă în profunzimea datelor utilizate. Te-ai întrebat vreodată de ce o reclamă te urmărește peste tot? Ei bine, conținutul și anunțurile personalizate pot include „rezultate mai relevante, recomandări și reclame adaptate pe baza activității anterioare din acest browser (cum ar fi căutările anterioare pe Google)”.

Practic, tot istoricul tău recent devine un instrument pentru a-ți oferi o experiență croită special pentru tine. Iar compania menționează că folosește datele și pentru a „adapta experiența pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”.

Tu deții controlul setărilor

Dincolo de cele două butoane principale, există și mai mult control. Utilizatorii pot selecta „Mai multe opțiuni” pentru a vedea „informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate”.

Compania subliniază că oricine poate vizita oricând adresa g.co/privacytools pentru a-și ajusta preferințele. Așa că, până la urmă, decizia finală privind nivelul de partajare a datelor rămâne la utilizator.