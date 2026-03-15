Ultimele articole

 

Giorgio Armani aduce elita Hollywood-ului la petrecerea sa de dinaintea Oscarurilor

Autor - Bianca Gheorghe
2 min.

Sâmbătă seara, fațada de sticlă a magazinului Giorgio Armani de pe Rodeo Drive a devenit un magnet pentru fani și curioși. În interior, brandul găzduia cocktailul său privat anual, un eveniment ce marchează apogeul sezonului premiilor, adunând laolaltă actori, muzicieni și clienți de top. Energia era de-a dreptul electrică.

Eleganță și minimalism

Printre invitații care au umplut rapid boutique-ul s-a numărat și Janelle James. Întrebată despre planurile sale pentru seara Oscarurilor, actrița (din serialul de succes „Abbott Elementary”) a zâmbit și a răspuns direct: „În trening, cu popcorn și niște sushi.”

Numai ca pentru petrecerea Armani, alegerea a fost complet diferită. A optat pentru o rochie neagră, elegantă, care la o privire mai atentă dezvăluia detalii subtile. „Pare o rochie neagră banală, dar de fapt este transparentă,” a explicat ea. „Sexy, dar nu ostentativ. Asta oferă Armani, clasă, senzualitate, eleganță.”

Un aer clasic de Hollywood

Și actrița Jurnee Smollett a mizat tot pe o rochie neagră, fiind atrasă în special de un anumit detaliu. „Partea mea preferată este decolteul,” a râs ea. „Este foarte cochet.”

O alegere deloc întâmplătoare.

Smollett și-a amintit că l-a întâlnit pe Giorgio Armani în urmă cu câțiva ani la o prezentare de modă în Dubai, iar impresia de atunci a rămas la fel de puternică. „Avea un fler aparte pentru sofisticare, iar stilul său se simte și acum atemporal. Rochiile par mereu că ar fi putut fi purtate de Katharine Hepburn în anii 1950, acele piese clasice de la Hollywood, dar care se simt în continuare proaspete și actuale.” Dar ce înseamnă, până la urmă, o ținută perfectă pentru un astfel de eveniment?

Între atemporal și cool

Lista invitaților îmbrăcați în Giorgio Armani a fost impresionantă, incluzând nume precum Jon Hamm, Samuel L. Jackson, Yara Shahidi, Edgar Ramirez, Maika Monroe, Macaulay Culkin, Brenda Song și Chase Stokes. Fiecare a interpretat stilul casei în manieră proprie, demonstrând versatilitatea brandului.

De exemplu, Christine Chiu, o personalitate TV și clientă fidelă, a apărut într-un design contemporan din colaborarea Armani cu brandul de lifestyle Kith. Hai să fim serioși, e o combinație neașteptată. „Iubesc asta la Armani, că deși sunt atemporali și clasici, cumva reușesc mereu să fie în pas cu ce e cool, ce e șic. Și apoi stabilesc următorul trend fără a-și pierde eleganța,” a declarat Chiu.

Iar cântărețul Eric Nam a venit îmbrăcat într-o piesă vintage. Un costum Armani pe care, spune el, îl păstra în garderobă pentru momentul potrivit. „A stat acolo, așteptând o zi potrivită pentru a fi purtat,” a spus el. „Și iată-ne aici.”

Articolul precedent
Articolul următor
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

