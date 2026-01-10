Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii MasterChef de la Pro TV, a oferit detalii emoționante despre relația cu fiica ei, Josephine, în vârstă de patru ani și câteva luni. Vedeta a mărturisit că micuța, pe care o are cu artistul Smiley, o face să plângă de fericire prin gesturile sale afectuoase, potrivit Viva.

Prezentatoarea de 42 de ani a dezvăluit că Josephine a moștenit simțul umorului și empatia, fiind un copil extrem de inteligent emoțional. Gina Pistol și-a exprimat dorința de a dezvolta aceste calități speciale ale fiicei sale, în loc să pună presiune pe aspectele academice.

Josephine, un copil cu ureche muzicală și simț al umorului

Josephine se remarcă prin creativitatea și talentul muzical moștenit de la părinți. Gina Pistol a povestit că fiica ei poate trece cu ușurință de la muzica hip-hop la cea clasică, demonstrând o sensibilitate artistică deosebită.

„Este foarte creativă și are o ureche muzicală foarte bună! O spune și Andrei. Se vede că este un suflet sensibil. Este empatică și foarte amuzantă, un spectacol”, a declarat Gina Pistol în interviul acordat.

Simțul umorului moștenit de la mama

Deși Smiley susținea că Josephine a moștenit simțul umorului de la amândoi părinți, Gina Pistol crede că micuța seamănă mai mult cu ea în această privință. Vedeta a explicat diferența dintre stilurile lor de umor.

„Eu cred că seamănă mai degrabă cu mine la simțul umorului, pentru că Andrei are niște glume care te fac să te întrebi mult dacă a glumit sau a vorbit serios. În schimb, mie îmi place să mă strâmb, să fac ca toate cele, iar fiica a luat de la mine asta, face toate expresiile mele pe moacă”, a mărturisit prezentatoarea.

Adaptarea la grădinița și dezvoltarea socială

Josephine frecventează grădința, unde și-a făcut prieteni și se adaptează treptat la mediul social. Gina Pistol a descris personalitatea fiicei sale ca fiind una care necesită timp pentru adaptare la locuri și persoane noi.

„Este un copil care, când interacționează cu locuri noi sau oameni noi, are nevoie de un pic de timp pentru a se adapta. Stă și analizează locul și persoanele ca să se integreze. E puțin timidă, dar după jumătate de oră este alt copil”, a explicat vedeta.

Prioritatea dezvoltării emoționale față de cea academică

Deși Josephine știe deja literele și a învățat să-și scrie numele la doar patru ani, Gina Pistol preferă să nu grăbească etapele de dezvoltare academică. Prezentatoarea își dorește să pună accent pe dezvoltarea creativității și a inteligenței emoționale.

„Deși îmi place treaba asta, parcă nu aș vrea să grăbesc niște etape. Mai are puțin și o să înceapă școala, și am văzut cât de multă presiune se pune pe copiii din ziua de astăzi. Eu aș vrea să-i dezvolt mai mult partea creativă. În plus, este inteligentă emoțional și aș vrea să-i încurajez și darul ăsta”, a subliniat Gina Pistol.

Momentele emoționante dintre mamă și fiică

Gina Pistol a recunoscut că plânge frecvent de fericire din cauza gesturilor afectuoase ale fiicei sale. Aceste momente speciale între cele două creează o legătură emoțională profundă.

„Cred că am plâns zilele trecute. Felul în care Josephine îmi spune: Mami, te iubesc, și mă ia în brațe, mă topește. Când se uită așa frumos la mine, îmi dau lacrimile instantaneu. Mă și întreabă dacă m-am emoționat, iar eu rămân fără cuvinte”, a povestit emoționată prezentatoarea.

Despre finaliștii MasterChef 2025

În același interviu, Gina Pistol a vorbit și despre concurenții care au ajuns în finala MasterChef 2025, câștigată de Cosmina Boboc. Prezentatoarea și-a exprimat aprecierea pentru personalitatea fiecărui finalist.

„Cosmina este o persoană foarte sensibilă chiar dacă poate nu se vede suficient de bine din fața televizorului. E foarte sensibilă și e un om bun”, a declarat Gina Pistol despre câștigătoarea sezonului. Despre ceilalți finaliști, vedeta a spus că Florentin este competitiv și dur cu sine, iar Ștefan este introvertit dar sensibil și inteligent.