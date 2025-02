Toata lumea stie ca ghimbirul este sanatos, dar sunt putini cei care stiu exact ce contine acesta si ce anume il face un aliment excepíonal.

In mod traditional si istoric, consumul de ghimbir a fost mereu asociat cu efectele pozitive pe care le aduce sistemului gastro-intestinal. Potasiul, magneziul, cuprul, manganul si vitamina B6 sunt cele mai importante elemente nutritive prezente in ghimbir. In medicina naturista, ghimbirul este considerat un factor important in procesul de eliminare a gazelor intestinale si de relaxare a tractului intestinal. Practic, aceasta mirodenie lupta cu succes impotriva compusilor inflamatori din stomac.

Ghimbirul. Ce contine si de ce este atat de sanatos

Ai rau de mare sau de miscare? Ghimbirul ta va ajuta la reducerea simptomelor asociate cu ameteala, greata sau voma. In aceeasi categorie, consumul de ghimbir poate reduce semnificativ senzatiile de voma si chiar voma in sine in cazul femeilor insarcinate, fara a avea alte efecte secundare. Ghimbirul mai are calitati revigorante, vasodilatatoare si de linistire a functiilor organsimului.

Ghimbirul contine un ingredient activ, un fenol numit 6-gingerol, asociat cel mai des cu procesele anti-inflamatorii. Aceasta este explicatia pentru care persoanele care sufera de osteoartrita sau de artrita reumatoidala isi reduc durerea si chiar isi amelioreaza mersul in urma unui consum regulat de ghimbir proaspat.

Studii recente au aratat importanta consumului regulat de ghimbir in cazul persoanelor care sufera de crize de astm.

Un amestec comun pe baza de suc de ghimbir si suc de morcovi, consumat inainte de mesele principale, poate ameliora crizele de astm. In fine, consumul de ghimbir sporeste imunitatea organismului.

Daca transpirati noaptea, dupa ce ati baut seara ceai de ghimbir, e un semn bun: nu numai ca organismul se detoxifica, dar transpiratia produsa de ghimbir a fost apreciata, de catre specialisti germani, drept benefica in lupta contra microbacteriilor sau stafilococilor exteriori.

Este important sa stii cum alegi ghimbirul si cum il pastrezi

Daca aveti posibilitatea sa achizitionati direct radacina de ghimbir, in dauna prafului de ghimbir gata ambalat in sticlute, faceti acest lucru fara sa stati pe ganduri. Aroma este mai puternica, dar si calitatile medicinale sunt mai bine puse in valoare.

Ghimbirul proaspat trebuie sa fie tare la atingere si sa aiba aspect sanatos si curat. Se pastreaza la temperatura camerei, eventual la intuneric.