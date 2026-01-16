Ghidul produselor pentru bebeluși: Recomandările mamelor

O listă cu produse esențiale pentru nou-născuți a fost realizată pe baza recomandărilor a zeci de mame. Selecția, citată de Mirror, cuprinde de la articole tehnologice la produse pentru facilitarea somnului, toate testate în primele luni de viață ale unui copil.

Saci de dormit Love to Dream Swaddle Up

Un influencer a recomandat acești saci de dormit, menționând că bebelușii ei au dormit mult mai bine când i-au purtat. Produsele sunt disponibile în diverse modele și grosimi, adaptate pentru diferite temperaturi. Acestea mențin mâinile copilului într-o poziție confortabilă în sus, prevenind lovirea feței, dar permit mișcarea liberă a picioarelor.

Marsupiu Baby Bjorn Baby Carrier Harmony

Marsupiul este considerat un articol esențial pentru a oferi părinților libertate de mișcare în casă. Dintre mai multe modele testate, inclusiv Artipoppe, marca Baby Bjorn a fost menționată cel mai frecvent. Modelul Harmony, unul dintre cele mai noi, este apreciat pentru siguranța sa și pentru materialul moale. Poate fi folosit de la naștere până la vârsta de aproximativ trei ani, permițând purtarea copilului cu fața spre interior, spre exterior sau în spate.

Lenjerie intimă Stripe & Stare High Rise

Sfatul „împachetează chiloți mari și confortabili” este o constantă pe listele pentru bagajul de maternitate, fiind confirmat de mamele consultate. Lenjeria Stripe & Stare este descrisă frecvent drept „cea mai confortabilă din lume”. Modelul cu talie înaltă este recomandat în special femeilor care au născut prin cezariană, datorită materialului moale și a faptului că acoperă cicatricea.

Dispozitiv pentru somn Sweet Dreamers Ewan the Sheep

Această recomandare a venit din partea unei mame de gemeni. Versiunea deluxe a produsului include 10 sunete albe diferite, o lumină de veghe și un senzor de zgomot care se activează automat când bebelușul plânge sau se agită.

Sterilizator Tommee Tippee Ultra UV

Sterilizatoarele sunt considerate de mulți părinți o inovație pentru hrănirea cu biberonul, indiferent dacă se folosește lapte praf, lapte matern muls sau o formulă combinată. Pentru prepararea laptelui praf, aparatul PerfectPrep de la Tommee Tippee este apreciat pentru ușurința în utilizare, fiind comparat de comedianta Aisling Bea cu „un aparat Nespresso pentru lapte praf”.

Geantă de schimb Avery Row

Geanta pentru scutece Avery Row este apreciată pentru echilibrul între funcționalitate și design, o mamă considerând că modelul a meritat investiția. Geanta este ușoară, căptușită și dispune de buzunare interioare pentru scutece, șervețele și laptop, un buzunar termic pentru biberoane, o mini-saltea de schimbat și cleme pentru atașarea la cărucior. Produsul este disponibil pe culorile crem și negru.

Sistem de călătorie Silver Cross Cove

Conform unui magazin John Lewis, sistemul de călătorie Silver Cross Cove a fost unul dintre cele mai populare cărucioare în 2025, stocurile epuizându-se rapid la lansare. Popularitatea sa a fost confirmată și de alte două mame care dețin acest model. Printre motivele aprecierii se numără robustețea, sistemul de pliere facil și designul elegant.

Pompă de sân electrică Elvie Single

În discuțiile despre pompele de sân, marca Elvie a fost cea mai frecvent recomandată. Disponibilă în variantă simplă sau dublă, a fost descrisă ca fiind „una dintre cele mai mici și mai silențioase pompe electrice de sân pe care le-au încercat”. Dispozitivul are două moduri de pompare, șapte setări de intensitate și poate fi controlat prin intermediul unei aplicații mobile.

Museline din bumbac Aden + Anais

Muselinele din bumbac de la Aden + Anais au fost indicate ca un cadou foarte util. „Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am primit vreodată când am avut copiii au fost muselinele mari de la Aden + Anais”, a spus o colegă de muncă. „Dacă te întreabă cineva ce vrei, spune-le de acestea. Sunt pături grozave și foarte bune și când se face mai cald.” Acestea sunt disponibile în numeroase modele.